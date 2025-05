El contundente análisis de Pierre Gasly sobre Franco Colapinto antes de su presentación en el GP de Imola de la F1

*La palabra de Pierre Gasly sobre Colapinto

El Gran Premio de Imola marcará el reestreno de Franco Colapinto en la Fórmula 1, ahora a bordo de un Alpine. Luego de un mal inicio de Jack Doohan, el argentino hizo los méritos como piloto de reserva después de su salida de Williams al equipo francés y se ganó un lugar en la consideración de Flavio Briatore para concretar este regreso a la Máxima para ser compañero de Pierre Gasly.

Justamente, el piloto de 29 años hizo mención a este cambio en medio de la competencia y, en la previa al inicio de la actividad este viernes en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, elogió al argentino y mostró su expectativa por lo que pueda suceder: “Franco es un muy buen piloto, por eso lo incorporamos al equipo. Será interesante ver qué hace, era muy competitivo con Williams; traerá su velocidad. Trabajamos bien con Jack (Doohan), y estoy seguro de que vamos a trabajar igual de bien con Franco”, dijo en francés en diálogo con la prensa en el paddock.

Además, Gasly se refirió al arribo de Colapinto como integrante del dúo después de seis carreras en las que Doohan no pasó del 13° lugar en carrera y nunca avanzó a Q3 en clasificación: “Los conozco a ambos, obviamente me llevo muy bien con Jack (Doohan) y Franco. Durante todos los meses que trabajamos con Jack, intenté apoyarlo lo máximo posible”.

“Es un gran tipo, me cae muy bien, tiene una gran velocidad y no tuvo un buen inicio en la Fórmula 1, por eso, con mi experiencia, intenté aportar todo lo que pude, porque quería y necesitaba que se desempeñara bien”, analizó sobre el rendimiento del australiano, quien reemplazó a Esteban Ocon a partir del GP de Abu Dhabi, última cita de 2024. Y concluyó: “Jack sigue formando parte del equipo, sigue trabajando para nosotros y espero que siga siendo fuerte”.

El saludo entre Pierre Gasly y Franco Colapinto en el taller de Alpine (@AlpineF1Team)

Será el segundo compañero de Franco Colapinto en la F1 después de Alexander Albon durante los últimos nueve Grandes Premios del calendario pasado con Williams. De igual manera, Gasly tiene más experiencia al volante con 159GPs, cosechó 5 podios en comparación a los 2 logrados por Albon y, a diferencia del tailandés, ganó una carrera en su paso por la Máxima (Monza 2020).

A horas de compartir la pista con el francés, Colapinto dio una entrevista con ESPN, en la que dialogó sobre sus objetivos en Imola: “Quiero hacer las bases bien, los procedimientos, todo lo que el equipo me vaya diciendo me va a ir ayudando muchísimo. Tengo que ir paso a paso, no conozco el auto. Vamos a intentar ir rápido, pero hay tres prácticas y hay tiempo. Tengo que empezar de cero. Obviamente, Pierre es la referencia del equipo y el objetivo es mejorar al equipo y llevarlo de vuelta a donde deberíamos estar. Después de las FP1 y FP2, tendré un panorama más claro”.

Por otro lado, le mandó un mensaje a su antecesor en el puesto: “Jack es muy buen pibe. Es una lástima, la Fórmula 1 es muy dura, y nunca uno elige cuándo subirse“. En este sentido, reveló cuándo se enteró de que iba a ser el reemplazante del oceánico: “Después de Miami me llamaron y me dijeron que iba a correr. Yo había estado en el simulador por si llegaba una oportunidad, preparándome y ayudando al equipo en la puesta a punto”.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GP EMILIA-ROMAÑA DE LA FÓRMULA 1

Viernes 16 de mayo

Práctica Libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Italia)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Italia)

Sábado 17 de mayo

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)

Domingo 18 de mayo

Carrera a 63 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

*Fox Sports televisará en diferido la carrera

LA AGENDA DE LAS 5 CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

1- GP de Emilia-Romagna: domingo 18 de mayo a las 10.00

2- GP de Mónaco: domingo 25 de mayo a las 10.00

3- GP de España: domingo 1 de junio a las 10.00

4- GP de Canadá: domingo 15 de junio a las 15.00

5- GP de Austria: domingo 29 de junio a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina