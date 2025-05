Su mensaje a Doohan, cuándo se enteró que volvía a correr y por qué está “controlado” por Alpine: 12 frases de Franco Colapinto

Franco Colapinto regresará a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Imola. Luego de un paso al cierre de 2024 por Williams, emigró a Alpine y, tras ser hombre de reserva en el inicio del calendario, se adueñó de la butaca que le pertenecía a Jack Doohan. En una entrevista con ESPN, el piloto reveló distintas definiciones, como el día que se enteró de que haría dupla con Pierre Gasly, el cariño de los fanáticos y sus sensaciones en este reestreno.

“Muy contento de volver a la Fórmula 1. Era mi sueño de chiquito y tener otra oportunidad es muy lindo después de mucho trabajo y momentos complicados en 2024. Era para lo que estuve trabajando. Estoy con muchas ganas. El año pasado debuté en Monza, gané acá en Fórmula 2 y Fórmula 3″, relató Colapinto sobre los buenos recuerdos que le despierta el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, donde se llevará a cabo la acción a partir de este viernes hasta el domingo.

Aquí mismo protagonizó un sobrepaso clave a Paul Aron para ganar una carrera en F2, que fue muy importante para catapultarse a la Máxima. Hoy, Aron es su compañero en Alpine (es piloto de reserva). Ante la consulta por el reencuentro, le preguntaron si se lo hacía recordar en la intimidad del equipo: “Qué cosas polémicas traes, ja...”, le respondió al cronista Juan Fossaroli.

A continuación, Franco contó cuándo se enteró de que iba a conformar el dúo de Alpine: “Había posibilidades, pero después de Miami me llamaron y me dijeron que iba a correr. Yo había estado en el simulador por si llegaba una oportunidad, preparándome y ayudando al equipo en la puesta a punto”. En este sentido, le dedicó unas palabras al saliente Doohan: “Jack es muy buen pibe. Es una lástima, la Fórmula 1 es muy dura, y nunca uno elige cuándo subirse”.

*Los objetivos de Franco Colapinto en Alpine

Más adelante, ofreció una mirada realista de sus objetivos en el Gran Premio: ”Quiero hacer las bases bien, los procedimientos, todo lo que el equipo me vaya diciendo me va a ir ayudando muchísimo. Tengo que ir paso a paso, no conozco el auto. Vamos a intentar ir rápido, pero hay tres prácticas y hay tiempo. Tengo que empezar de cero. Obviamente, Pierre (Gasly) es la referencia del equipo y el objetivo es mejorar al equipo y llevarlo de vuelta a donde deberíamos estar. Después de la FP1 y FP2, tendré un panorama más claro”. Fiel a su estilo, hizo un chiste sobre la alta exigencia de la categoría, que hasta le pasa factura a experimentados como Carlos Sainz (Williams) y Lewis Hamilton (Ferrari): “Si escuchas a Carlos y a Lewis, me tienen que dar cinco años a mí...”.

“Es un buen fin de semana para arrancar en Imola y recordar al Flaco Traverso, y también a Uli. Ojalá que nos estén apoyando desde arriba”, comentó sobre el histórico piloto argentino que el 11 de mayo se cumplió el primer aniversario de su muerte y el deceso de Ulises Panizza, camarógrafo de ESPN y Disney+, que estaba habituado a las coberturas de la F1 y diversos pilotos lo han despedido dentro del paddock.

En un ambiente descontracturado, Franco se animó a manifestar que no quería decir “malas palabras, estoy re controlado, boludo”. A propósito de esto, le comentaron el endurecimiento de algunas cuestiones referidas a decir groserias en la radio del equipo, que podría incluir diversas sanciones y el joven de 21 años dejó una frase fiel a su estilo desinhibido: “No, puntos... ¿Sabés la multa que te hacen garpar? Creo que 50 lucas... Tengo que vender la bicicleta y el auto, ja...”.

MÁS DECLARACIONES DE FRANCO COLAPINTO

Los desafíos del trazado italiano: “Es un circuito que es increíble para manejar un Fórmula 1 creo. Tiene curvas rápidas, es un circuito angosto. Ahora, tratar de acostumbrarme al auto; hay muchas cosas para trabajar, es todo muy nuevo, pero estoy en una posición mejor que cuando llegué a la Fórmula 1”.

*El recuerdo de Franco Colapinto por el Flaco Traverso

¿Cómo recibió la noticia en comparación a la ocasión que le confirmaron que sería piloto de Williams? “La tomé con mucha más tranquilidad. Sigue siendo lo que yo quería y lo que estaba buscando, pero era más un objetivo y algo que veía viable, más cercano. Estaba súper feliz, pero es algo que un poco me esperaba. Es un poco diferente el sentimiento después de que me lo dijeran. Mi objetivo no es solo volver a la F1, sino tener buenos resultados y ayudar al equipo y poner mi granito de arena. Estoy buscando un pasito más, si bien tengo que ir paso a paso, mi idea cuando me llegó la noticia es que volvamos a donde queremos estar más que simplemente correr en la Fórmula 1″.

Su trabajo como piloto de reserva y el panorama de Alpine: “Probé el auto de 2023, no hice muchas vueltas, hice un par de tests, me ayudó a acostumbrarme un poco más al equipo, entender cómo trabajan, es todo muy diferente. Más allá de los set ups, que todo tiene un nombre distinto, también lo que usamos nosotros arriba del auto. Es un poco arrancar de cero y acostumbrándome de a poco y creo que vamos a llegar a una buena posición. El auto no está en un buen momento. Hay que ser realistas y trabajar en eso. Ayudar al equipo a conseguir los objetivos a largo plazo”.

La importancia de sus padres y una inesperada confesión de su vida diaria: “En su momento, cuando era tan chiquito, era una locura total. Los amigos de mis papás les decían que estaban locos mandando a su hijo a Italia que ni siquiera sabe hablar italiano y no sabe lavarse la ropa. ¿Si aprendí? No, todavía no, boludo, la verdad que no. A mí me apoyaron, me dejaron ir y me abrieron las puertas. El año pasado terminé el colegio, ya no me pueden decir nada”.

El cariño de los fanáticos y una mención a la escudería: “Me doy cuenta, y el equipo ni te cuento... Los argentinos somos muy pasionales con los deportistas y la gente que apoyamos, que hicieron un sacrificio muy grande para llegar. Era mi sueño llegar, y lo logré”.

*La importancia de sus padres para llegar a la F1

*Más declaraciones de Franco Colapinto