La contundente sentencia de un histórico del Barcelona “¿Lamine Yamal? Para ver un nuevo Messi hay que esperar 50 años"

La opinión de Carles Rexach sobre la comparación entre Messi y Lamine Yamal

Carles Rexach, ex jugador multicampeón con el Barcelona, y reconocido formador de rol clave en el desembarco de Lionel Messi en Cataluña, rechazó las comparaciones entre el joven talento Lamine Yamal y la figura histórica de la Pulga, quien a los 37 años continúa vigente con el Inter Miami y la selección argentina campeona del mundo y de América. En una entrevista concedida a Super Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad), el técnico subrayó que Messi es inigualable y que sería necesario esperar décadas para ver surgir a un jugador de características similares. “A Messi no se lo puede dejar de extrañar nunca. Hay mucha gente que cuando sale un jugador nuevo ya dicen: ‘¡Hombre, este es como Messi!’, y yo digo: ‘¡No! Para ver un nuevo Messi tenemos que esperar 50 años más y nosotros no lo veremos’“, afirmó durante la charla.

El entrenador profundizó en su análisis distinguiendo las cualidades de ambos jugadores. Según explicó, Messi se destacó durante más de 15 años por un nivel “excepcional”, mientras que Yamal, aunque talentoso, presenta otras características. “Messi era más habilidoso, más rápido y ejecutaba las cosas a una velocidad supersónica. Messi tenía mucho gol. Lamine Yamal es un buen jugador, pero no hará la cantidad de goles que hizo Messi; tiene todos los récords”, argumentó el ex mediocampista, de 78 años. La comparación también dejó entrever que el impacto de Messi es tan grande que su ausencia genera un vacío difícil de llenar en el fútbol, algo que, según comentó, puede incluso dar lugar al temor por la pérdida de semejante prodigio cuando cuelgue los botines: “Va a ser un antes y un después”.

En otro aspecto tratado durante la entrevista, el exentrenador presentó su idea sobre cómo debería ser el partido de despedida de Messi una vez que decida retirarse del fútbol profesional. Consideró que el Camp Nou, tras su renovación, sería el escenario perfecto para la ocasión, con un enfrentamiento entre la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni y el Barcelona de Pep Guardiola. El técnico añadió que el evento podría estructurarse de manera que Messi jugara un tiempo para cada equipo, reflejando así las etapas más destacadas de su carrera. “Sería una fiesta muy bonita y un final redondo”, expresó, haciendo hincapié en la importancia de rendir homenaje al impacto sostenido del jugador en el fútbol mundial.

La servilleta mítica servilleta escrita por el entonces director deportivo del Barcelona, Carles Rexach, el 14 de diciembre de 2000, prometiendo un contrato para asegurar a Lionel Messi, de 13 años

La conversación además expuso las dificultades de identificar un sucesor que iguale el legado de Messi. Según Rexach, cualquier nuevo talento lleva automáticamente la presión de ser comparado con el astro argentino, pero la singularidad de Messi lo convierte en una figura irrepetible. “El impacto de Messi en el fútbol es incomparable y su figura seguirá siendo recordada como única en la historia del deporte”, expresó.

El ex volante resultó una pieza clave en el vínculo entre el delantero y el Barcelona, con la firma en la mítica servilleta del contrato que lo unió con el club en sus inicios, cuando se unió a La Masía. Hoy, con gran parte de la obra revelada, cada vez que enfrenta a los micrófonos, la pone en valor.