El ex entrenador de River Plate que está en carpeta para reemplazar a Demichelis en los Rayados de Monterrey

Martín Demichelis fue despedido como DT de los Rayados de Monterrey

La abrupta salida de Martín Demichelis de Rayados de Monterrey abrió la puerta a un posible regreso de Matías Almeyda al fútbol mexicano. El entrenador argentino, recientemente desvinculado del AEK Atenas, es el principal apuntado por la dirigencia del club regiomontano para asumir el mando técnico de cara al segundo semestre del año, que incluye un cruce confirmado ante River Plate en el Mundial de Clubes 2025.

Almeyda, de 51 años, dejó oficialmente el club griego esta semana tras un ciclo exitoso que incluyó un doblete en la temporada 2022/23 (Superliga y Copa de Grecia), con un saldo de 80 triunfos, 24 empates y 30 derrotas en 134 partidos. En el comunicado de despedida, AEK agradeció su contribución y lo despidió “con afecto y respeto”.

La posibilidad de dirigir a Monterrey significaría un retorno a tierras conocidas para el técnico argentino, que tuvo su etapa más gloriosa en México al frente de Chivas de Guadalajara entre 2015 y 2018, con cinco títulos en tres años, incluyendo el Clausura 2017, dos Copas MX, una Supercopa y la Concachampions 2018. Su experiencia en el país y su conocimiento del medio lo convierten en un nombre fuerte para asumir el desafío.

Matías Almeyda fue multicampeón como DT de Chivas de Guadalajara

Medios aztecas también alertan por la falta de un entrenador en Chivas en incluso la oferta que Almeyda recibió desde Emiratos Árabes Unidos, lo que tensiona las negociaciones, aunque Monterrey lo tiene como prioridad. El presidente del club, José Antonio Noriega, valora su perfil y trayectoria, y pretende cerrar el acuerdo antes del comienzo del Mundial de Clubes, programado para junio en Estados Unidos.

En octubre pasado, cuando el Pelado estuvo en el radar de Chivas, el DT descartó públicamente retornar al Rebaño: “Para México: llevan más de un mes escribiendo. Chivas es un club grande. En dos años y medio llegamos a 7 finales y ganamos cinco títulos. Queda algo. Lo que se ha escrito es mentira. No tengo tiempo. Mi energía siempre es que gane el AEK. No miento, en años anteriores he recibido ofertas de otros clubes. La gerencia se enteró primero. No voy de atrás. Así es como opero. Así que ahora mismo no tengo ninguna sugerencia de nadie. Si Dios quiere, seré el entrenador del AEK durante mucho tiempo".

En caso de concretarse su llegada a Rayados, Almeyda podría tener un cruce de alto voltaje emocional ante River Plate, club en el que debutó como jugador y al que también dirigió tras el descenso de 2011. Fue él quien condujo al equipo en la campaña del ascenso, aunque dejó el cargo en Primera División tras una seguidilla de malos resultados y fue reemplazado por Ramón Díaz.

El calendario ya tiene una fecha marcada: Monterrey enfrentará a River el 21 de junio en el Rose Bowl de Los Ángeles, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial de Clubes.

Almeyda, que siempre se mostró agradecido con River, podría reencontrarse con el club de Núñez desde el banco rival en uno de los torneos más importantes del año, en un contexto que reúne pasado, presente y una buena dosis de morbo competitivo. Por ahora, solo falta la firma.

El mensaje de despedida de Almeyda del AEK Atenas

