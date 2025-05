Scaloni, íntimo: los gestos desconocidos de Messi como líder y las similitudes y diferencias con Maradona

Lionel Scaloni: La forma de trabajar con Messi y su gen competitivo

Lionel Scaloni, quien ya se transformó en uno de los entrenadores más encumbrados de la historia de la selección argentina tras haberse consagrado campeón del Mundial 2022 de Qatar y bicampeón de la Copa América (2021 y 2024), brindó detalles sobre cómo fueron sus primeras sensaciones con el plantel albiceleste y la ética de trabajo de Lionel Messi, además de revelar cómo es su relación con el rosarino. A su vez, habló sobre su convulsionado inicio en el combinado nacional albiceleste y las críticas que recibió por tratarse de su primera experiencia.

Uno de los señalados en aquellos comienzos fue el propio Diego Armando Maradona. En el diálogo con el periodista Siro López, que ya había ofrecido un anticipo en el que el estratega de Pujato le tiraba flores a Nico Paz, contó intimidades del arribo de Pelusa a Newell’s en 1993. En ese entonces, el Gringo tenía 15 años y formaba parte de las inferiores de la Lepra.

“Todos los chicos de las inferiores le hicimos el famoso banderazo para recibirlo. Hay una foto en la cual estoy yo cerca de él. Para nosotros ir a verlo entrenar era increíble. La hora en la que era el entrenamiento de él, se paralizaba todo el predio de Bella Vista. Iban todos a verlo entrenar colgados del alambrado para ver qué hacía. Ha dejado una huella imborrable para todos, no solo para Newell’s. Fue un momento espectacular”, comentó.

Al mismo tiempo, respecto a los múltiples señalamientos que recibió en sus primeros años como entrenador de la Selección, argumentó: “Te soy sincero, en la época en la que había críticas, eran totalmente normales. Yo nunca había entrenador en ningún lado, más allá de que tenía el curso. La realidad era que no tenía experiencia. Y él, fiel a su estilo, siempre fue una persona que no se guardaba nada. Y no dijo nada raro, si yo no había dirigido en ningún lado. En ese momento tenía que trabajar y demostrar que podía serlo”.

Lionel Scaloni: Maradona y las críticas que tuvo que soportar en sus inicios

Por su parte, brindó detalles de cómo es su relación con Messi y las facilidades que da a la hora de trabajar con él. “Con los ganadores es fácil. Cuando vos tenés jugadores que tienen la competencia de chiquitos, desde que tienen cinco años y lo único que saben es competir e intentar ganar; al final es fácil. Él lleva en el ADN el ganar. No le gusta perder a nada, ni en los entrenamientos, y eso es fundamental. Tiene las cosas claras siempre cuando le das una indicación o, según como el equipo presiona, qué tiene que hacer él. Al final, tratarlo como uno más en muchas cosas sabiendo que no es uno más. Es una realidad. Tenés el as en la manga, que quiere competir y ganar”, explicó.

A su vez, hizo hincapié en qué facetas buscaron para exprimir su talento: “Nunca se ha metido en temas de alineaciones. Lo que es evidente es que él necesita jugadores que jueguen al fútbol igual de bien que él. Nosotros nos dimos cuenta, sabíamos qué necesitaban la Selección y él para sentirse cómodo. Por suerte, tenemos esos jugadores para que él se sienta cómodo y el equipo se fortalezca. Cuando él ve que el equipo juega bien y que él tiene protagonismo, pero que a su vez sus compañeros lo ayudan, eso es fundamental”.

Scaloni demostró su fanatismo tanto por Messi como por Maradona e hizo un paralelismo sobre sus diferentes personalidades y la forma de liderar a la selección argentina. “El que lo conoce como nosotros sabe que Leo es un líder. Cuando les habla a sus compañeros antes de un partido, cuando hay un problema en el vestuario con los rivales, al hablar con el árbitro; yo te puedo asegurar que él lo demuestra cuando lo tiene que demostrar”, comenzó.

A esto, sumó: “No todo el mundo es igual. Futbolísticamente, los dos son unos genios. Y de personalidad son diferentes. Pero, a su manera, son los dos líderes. Te puedo asegurar que Leo lo demuestra de otra manera. Te puedo dar un montón de ejemplos. En la Copa América 2021, con Colombia, cuando él tenía un problema muscular, entra al vestuario y se masajea con el fisio y salió a jugar al partido como si no tuviera nada. Leo ha construido algo con su manera de ser”.

“Yo, si tengo que elegir, voy a elegir a Leo porque lo veo y porque sé lo que es. Pero cada uno puede tener una opinión. Ahora, compararlos es inútil. Porque hay que disfrutar lo que han hecho. De lo que sí estoy convencido es que cualquiera de los dos podría jugar en los años 70,80,90 y ahora en 2025”, respondió cuando le preguntaron si tenía que elegir a uno de los dos.

En relación con los sentimientos que se le cruzaron por la cabeza cuando Gonzalo Montiel marcó el penal que le dio el título de la Copa del Mundo en el Estadio Lusail, Scaloni hizo una extensa reflexión: “Lo primero que se me vino a la cabeza fueron los momentos que pasamos y ver a toda la gente. Yo me pongo ahí cruzado de brazos y veo pasar por adelante mío a todo el staff de la selección argentina. Los 70, 80, estaban corriendo para todos lados. Fue una imagen de las más lindas que me llevo. Para mí fue de los momentos más lindos, aunque parezca que no, estoy realmente emocionado. Me gusta pensar en esos momentos en los que más loco estás, mirar a tu gente cómo estaba. Es una buena decisión, porque ves a todo el mundo y tomás magnitud de lo que se consiguió”.