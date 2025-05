Scaloni, a fondo: las críticas de Maradona, sus elogios a Nico Paz y su reacción al delirante plan para que sea DT de Brasil

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dio un nuevo reportaje a pocas semanas de lo que será la anteúltima doble fecha FIFA en las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile como visitante y Colombia como local, en la que profundizó sobre diferentes temas, como el crecimiento de Nico Paz, su reacción al ver su nombre vinculado a la selección de Brasil y las críticas formuladas por Diego Maradona durante sus inicios en el cargo de la Albiceleste.

La charla de Scaloni con el periodista Siro López se podrá ver completa este lunes desde las 15 (hora argentina) por YouTube, pero el entrevistador divulgó un anticipo de la nota en sus redes sociales, donde se distinguieron diversos extractos como la pregunta vinculada al momento de Paz, juvenil del Como de Italia que nació en España, pero eligió representar a la Argentina: “Se lo sacamos a España, tiene mitad y mitad, lo trajimos para nosotros, fuimos inteligentes ahí, ¿no? Vimos la posibilidad. Aparte, el chico estaba contento de venir a la Selección y tiene un futuro enorme“.

A continuación, el Gringo se refirió a la posibilidad de que Real Madrid pueda volver a tener a la joya que surgió desde Tenerife y fue vendida al Calcio, pero el Merengue posee una opción de recompra para contar con él: “Yo no soy nadie, pero si tienen opción por Nico Paz yo no lo dudaría. Lo conozco y tiene el nivel, no sólo para jugar en el Real Madrid sino para seguir creciendo. Es un chico que le va a venir bien a cualquier entrenador”.

Por otro lado, el aura de Maradona sobrevoló la conversación, dado que Pelusa supo objetar su presencia como sucesor de Jorge Sampaoli en el banco: “En la época en la cual había esas críticas, eran totalmente normales, si yo no había entrenado en ningún lado. La realidad es que no tenía experiencia y, fiel a su estilo, él no se guardaba nada y, en cierto modo, no digo que tenía razón, pero no dijo nada raro”.

Lionel Scaloni dirige a la selección argentina desde 2018 (Reuters/Agustin Marcarian)

Las frases de Diego se remontan a noviembre de 2018, cuando dirigía a Dorados de Sinaloa, y cuestionó a la AFA por dejar escapar a Gerardo Martino, quien estaba por asumir en la selección de México: “Los argentinos tenemos a Scaloni, que vuelvo a repetir: él no tiene la culpa de estar ahí, lo empujaron. El problema es que mañana se crea técnico y diga ‘yo quiero ir al Mundial’. Vos podés ir al Mundial… de motociclismo, de fútbol no”.

“Es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico. ¡Cómo le vamos a dar la Selección Argentina a Scaloni! ¿Estamos todos locos? Con toda la gente que pasó… ¿Vos ponés a Scaloni? Y Scaloni dice ‘yo estoy preparado‘. Pero si nunca te vi hacer un gol para Argentina. Con todo respeto, eh. Como pibe, vamos a comer un asado. Pero como director técnico y de la Selección, no. Te queda como el traje del Gordo Porcel a Minguito Tinguitela, mirá lo que te digo”, lanzó el campeón del mundo en México 1986.

Lo cierto es que el comienzo de su estadía en la Selección no fue perfecta, ya que le costó encontrar una idea de juego, tuvo derrotas contra Brasil y Venezuela en amistosos y coqueteó con la eliminación en primera ronda de la Copa América 2019, pero los últimos años han sido de pleno éxito para un cuerpo técnico que tiene muchos integrantes con pasado como futbolistas de la Mayor.

En distinta sintonía, Lionel Scaloni se hizo eco del insólito plan ideado por el periodista Flavio Prado en el programa Jovem Pan Esporte, que apuntaba a que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) “debería hacerle una oferta para desestabilizar a Argentina” y quintuplicarle lo que cobra en la Albiceleste. El oriundo de Pujato se tomó con mucha risa esta estrategia: “Me entero ahora... A mí no me llamaron, por las dudas. Lo siento en el alma, pero no le damos opción. Que vaya Carlo (Ancelotti) si tiene que ir, pero yo no”.

Por último, evitó ponerse tiempos para abandonar el trabajo de selecciones y meterse de lleno en el día a día de un equipo: “No me marqué plazos para dirigir en un club, estoy bien así. Voy por tiempo. Me gustaría, sí, claro. La idea está en algún momento”.