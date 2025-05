El tenso ida ida y vuelta de Mikel Arteta con una periodista tras la eliminación del Arsenal ante el PSG: “Es despiadada”

El ida y vuelta de Mikel Arteta con una periodista

Luego de la derrota por 2 a 1 del Arsenal ante el París Saint Germain por las semifinales de la Champions League, el entrenador de los Gunners, Mikel Arteta mantuvo un tenso ida y vuelta con la periodista Anita Nneka Jones, de la cadena CBS Sports. El español se expresó con un tono tajante ante las consultas de la reportera.

Una vez consumada la eliminación del conjunto inglés, Arteta se dirigió hacia la zona mixta para brindar declaraciones a los medios. Allí fue cuando se topó con Jones, quien le preguntó: “¿Cómo te lo has tomado?“.

Fue en ese momento cuando comenzó el show del DT. “En primer lugar, felicitar al PSG. Están en la final, no se trata de méritos, es en realidad acerca de lo que muestra el marcador. Esta competición se trata sobre las áreas y en ambos partidos el hombre del partido fue el mismo jugador, su portero (Gianluigi Donnarumma)“, expresó.

El Arsenal de Arteta quedó en la puerta de la final de la Champions League (Reuters/Peter Cziborra)

“Fue Achraf Hakimi, pero bueno, sí”, le replicó la entrevistadora. Sin embargo, el español que dirige al Arsenal desde la temporada 2019/20 fue más allá y redobló la apuesta: “Creo que fue claro en el juego de hoy para ellos. Acabo de hablar con ellos y tienen la misma opinión al respecto”.

Luego, agregó: “Estoy muy decepcionado. Por no estar en la final, pero tenemos que aceptar que el rendimiento no es suficiente al final. Hay que tener la capacidad de ganar el partido en el área”.

Ante eso, Jones repreguntó: “¿Con quién has hablado?“. ”Algunas personas de ellos", contestó de manera escueta Arteta. El ambiente se tornó tenso y la conversación se volvió una serie de preguntas y respuestas breves.

“¿Y dieron esa opinión?”, indagó la periodista. “Sí, sí”, soltó muy serio el estratega del combinado inglés. Tras eso, la reportera quiso cambiar el rumbo de la charla y consultó sobres cuestiones futbolísticas: “En cuanto a los acontecimientos dentro del juego, hubo un penalti con el que no parecías muy contento”. ”Por supuesto", indicó Arteta.

Finalmente, el cruce entre ambos concluyó cuando el entrenador expresó una frase contundente en cuanto a lo sucedido en el Parque de los Príncipes: “Todo eso ya es parte del pasado”.

En las redes, la incómoda entrevista generó reacciones entre los espectadores. “Ella es despiadada”, remarcó un internauta. “La entrevista es de oro, de punta a punta”, apuntó otro.

“Mikel Arteta es un gran amigo, pero no estoy en absoluto de acuerdo con él. Jugaron con inteligencia y llevaron el partido al terreno que les convenía, porque jugaron como querían. Pero en los dos partidos marcamos más goles que ellos, y eso es lo más importante en el fútbol”, destacó Luis Enrique, compatriota y DT del PSG.

“Con balón nos han conseguido estirar, no hemos podido presionarles, hemos tenido que jugar un partido que no queríamos. Pero el equipo demuestra que tiene mucha raza, es capaz de defender si hay que defender acciones a balón parado, aunque no seamos muy altos, hemos estado muy bien, agresivos. Y luego hemos gestionado la primera parte haciendo contragolpes, creando peligro hemos podido hacer incluso más de un gol”, aseveró.

“Un cúmulo de sentimientos, todos ellos positivos, después de un partido muy sufrido, muy difícil. Mikel Arteta casi me asesina en el sentido de que ha llevado el partido adonde quería llevarlo, a juego largo, todos los balones y saques de banda, córners, etcétera”, argumentó el entrenador asturiano del conjunto parisino.