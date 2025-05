La divertida confesión de Franco Mastantuono sobre el video viral de su infancia: “Quería ser youtuber a toda costa”

Con solo 17 años, Franco Mastantuono irrumpió en Primera División con actuaciones descollantes. Su gol de tiro libre en el Superclásico ante Boca Juniors terminó por posicionarlo como la gran promesa de River Plate y del fútbol argentino. De perfil bajo y serio en cada declaración, el juvenil sorprende con su madurez. Sin embargo, esta vez reveló una divertida faceta suya de cuando era apenas un niño que realizaba videos para Youtube.

“No me quemés”, empezó diciendo Mastantuono en una entrevista para el canal de la Conmebol. ¿El contexto? le estaban mostrando una vieja grabación suya subida en la plataforma. Luego, explicó: “Me volvieron loco la otra vez los chicos con eso”.

Ante eso confesó: “Quería ser youtuber a toda costa cuando era chiquito. Los videos los editaba mi hermana. Tuve diez días de hacer cualquier video. Pateaba al arco y no grababa el arco, un desastre. Pero sí me divertía mucho con mi hermano y mi hermana también”.

El golazo de Mastantuono a Boca visto desde otro ángulo

El zurdo cautivó a grandes equipos con su destreza y habilidad. De hecho, ya hay varios clubes europeos que lo tienen en la mira. El Real Madrid, Barcelona, PSG, varios gigantes de la Premier League y la Juventus se unieron a la feroz competencia por quedarse con la joya surgida de Núñez.

“El Pibe ya vale oro”, tituló el diario deportivo italiano Tuttosport. “Su última hazaña que se volvió viral en el mundo fue el tiro libre al estilo Messi para vencer a Boca Juniors en el Superclásico, el partido más esperado en Argentina. Una magia que ha elevado aún más el nivel de atención de los grandes clubes del Viejo Continente. Pero procedamos en orden”, describió el medio, que fue el que reveló el interés de la Vecchia Signora.

No obstante, a pesar del interés, el periódico advierte que los clubes italianos podrían tener dificultades para igualar las propuestas económicas que manejan los gigantes de Inglaterra, como Manchester United, Chelsea y Manchester City.

“Es un jugador que cualquier equipo quisiera tener. River está haciendo un gran trabajo y no sé hasta cuándo lo va a disfrutar”, fueron las elogiosas palabras que eligió Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán e histórico jugador de la selección argentina. Sin embargo, el dirigente argentino dejó una tajante frase sobre la posibilidad de entablar una negociación con la Banda: “Para el Inter es caro por la edad que tiene”.

“Franco es un jugador a prueba de todo gusto futbolístico. Hay que mantener la calma, entender que tiene 17 años. Entender que él no tiene apuro, que River no tiene apuro. Yo creo que lo mejor que hay que hacer cuando algo está en pleno crecimiento es dejarlo seguir creciendo y no tocar nada. Creo que hay que ser cuidadosos y no darle más presiones”, manifestó en diálogo con ESPN.

La cláusula de rescisión del joven atacante es de 45 millones de euros y sube a 50 si la compra se produce a falta de diez días hábiles para el cierre del mercado de pases. Desde Núñez, la postura es clara: solo lo dejarán salir si se abona la cláusula de rescisión en su totalidad, sin margen para negociaciones por montos menores. La intención es retenerlo hasta finales de 2026, más allá de que el Mundial de Clubes le brindará una vidriera enorme para atraer la atención del planeta fútbol.