Los elogios del Pupi Zanetti a Franco Mastantuono: por qué el Inter se bajó de la puja por la joya de River

Con 17 años, Franco Mastantuono ya tiene más de 50 partidos en la Primera de River Plate y suma mayor rodaje de la mano de Marcelo Gallardo, con descollantes actuaciones, que incluyeron un tremendo golazo en el Superclásico contra Boca Juniors e ilusionan al hincha con vistas al Mundial de Clubes. Más allá de la intención manifiesta del club por retenerlo, hay varios equipos que empiezan a tener en carpeta a la promesa del Millonario y Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán, se refirió al momento de uno de los jugadores más importantes de su rival en la competición de mitad de año.

A menos de dos meses para el cruce del 25 de junio próximo, que cerrará el Grupo E para ambos en el Lumen Field de Seattle, Zanetti brindó un reportaje con ESPN horas después de que el Neroazzurro haya pasado a la final de la UEFA Champions League, instancia en la que se medirá al PSG de Luis Enrique.

Una de las preguntas estuvo vinculada a Mastantuono, luego de que hayan publicado desde Inglaterra que los italianos mostraron interés por hacerse con sus servicios, junto a Manchester United, Barcelona y Atlético Madrid. Sin embargo, el dirigente argentino dejó una tajante frase sobre la posibilidad de entablar una negociación con la Banda: “Para el Inter es caro por la edad que tiene”.

Más allá de esto, precisó detalles de cómo se maneja la institución en los mercados de pases en conjunto con el entrenador, Simone Inzaghi: “Hay una charla previa con él para ver las exigencias que tenemos y ver en que posición se necesita un refuerzo en el equipo. Después, hablando con él, vemos la característica de jugador que quiere y luego está el poder del club para decirle que podemos traer a un jugador que nos cierra económicamente”.

La cláusula de rescisión del joven atacante es de 45 millones de euros y sube a 50 si la compra se produce a falta de diez días hábiles para el cierre del mercado de pases. Desde Núñez, la postura es clara: solo lo dejarán salir si se abona la cláusula de rescisión en su totalidad, sin margen para negociaciones por montos menores. La intención es retenerlo hasta finales de 2026, más allá de que el Mundial de Clubes le brindará una vidriera enorme para atraer la atención del planeta fútbol.

El festejo de Franco Mastantuono por su gol ante Boca Juniors (Reuters/Agustin Marcarian)

Además, el Pupi Zanetti elogió al talento de las Inferiores, que ya ha tenido rodaje en las Juveniles de la selección argentina y pide pista para ser convocado a la Mayor en el futuro: “Es un jugador que cualquier equipo quisiera tener. River está haciendo un gran trabajo y no sé hasta cuándo lo va a disfrutar”.

Estas palabras provienen de un histórico de la Albiceleste, que es el cuarto jugador con más presencias (143 partidos), por detrás de Lionel Messi, Javier Mascherano y Ángel Di María, y jugó los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Además se coronó a nivel clubes como campeón de la UEFA Champions League, el Mundial de Clubes, la Copa UEFA y la Serie A, entre otros títulos, con el Inter de Italia.

Thierry Henry fue otro de los emblemas que se deshizo en halagos para la figura de River Plate. El delantero francés con pasado en Barcelona brindó su mirada sobre cómo el fútbol siempre lo sorprende con el surgimiento de nuevos jóvenes con mucho potencial que amenazan con ser mejores que Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona o Zidane: “Luego llega Yamal, y luego tienes un chico nuevo también en Argentina, Mastantuono, que juega ya para River Plate, ganando ese partido en el clásico con un tiro libre contra Boca Juniors. Eso es lo que tiene el fútbol de increíble”.

Su entrenador en el Millonario, Marcelo Gallardo, también se expidió sobre su actualidad al término de ese duelo: “Hay que acompañarlo porque está dando los primeros pasos. No hay que pensar en que ya lo queremos vender por el poderío económico y el entusiasmo que genera a su corta edad. Hay que cobijarlo. Tiene los pies sobre la tierra, no está mal acompañarlo, decirle que tiene que seguir creciendo. No digo con normalidad, porque no es el crecimiento de cualquier chico de 17 años, pero que siga creciendo como futbolista y persona”.

