El gigante de Europa que se sumó a la carrera por contratar a Franco Mastantuono: “Vale oro”

Juventus envió emisarios a Buenos Aires para seguir de cerca los pasos de Franco Mastantuono, la joya de River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

El interés por Franco Mastantuono no se detiene. A la lista de grandes clubes europeos que ya lo tienen en la mira —como Real Madrid, Barcelona, PSG y varios gigantes de la Premier League— ahora se ha sumado Juventus, uno de los históricos de la Serie A. Según el diario deportivo italiano Tuttosport, la Vecchia Signora se ha unido a la feroz competencia por quedarse con el nuevo fenómeno surgido en River Plate, que no deja de acaparar la atención internacional tras sus actuaciones con apenas 17 años.

“El Pibe ya vale oro”, tituló el rotativo al referirse al talentoso mediocampista albiceleste. El juvenil, que cumplirá 18 años recién el 14 de agosto, ha demostrado una madurez poco habitual para su edad. Con regate, técnica y visión de juego, quedó en el centro de la escena tras su gol de tiro libre ante Boca en el último Superclásico. “Su última hazaña que se volvió viral en el mundo fue el tiro libre al estilo Messi para vencer a Boca Juniors en el Superclásico, el partido más esperado en Argentina. Una magia que ha elevado aún más el nivel de atención de los grandes clubes del Viejo Continente. Pero procedamos en orden”, describió el mencionado medio.

Ese nivel de exposición encendió las alarmas de los principales ojeadores del fútbol europeo. Juventus envió emisarios a Buenos Aires hace un mes para seguir de cerca al juvenil, en el marco de una serie de visitas que también incluyeron a representantes de Inter y Milan. No obstante, a pesar del interés, el medio advierte que los clubes italianos podrían tener dificultades para igualar las propuestas económicas que manejan los gigantes de Inglaterra, como Manchester United, Chelsea y Manchester City.

Justamente el City, dirigido por Pep Guardiola, mantiene un vínculo aceitado con River Plate desde la transferencia de Julián Álvarez en 2022 (también cerraron la del Diablito Echeverri). Esa relación podría representar una ventaja si el club decide avanzar en la negociación. En paralelo, Atlético de Madrid y Diego Simeone también se suman a la lista de interesados, lo que refuerza el atractivo del mediocampista ofensivo en España.

River Plate ya fijó el precio: la cláusula de rescisión asciende a 45 millones de euros. Con contrato vigente hasta 2026, el club argentino se asegura una posición de fuerza ante cualquier intento de negociación. En tanto, el entorno del jugador sigue apostando por un desarrollo progresivo de su carrera. Según señala Tuttosport, su prioridad no es una salida apresurada ni una transferencia con cifras rimbombantes, sino un proyecto deportivo sólido y acorde a su evolución.

En una línea similar se expresó el presidente de la institución, Jorge Brito, luego de los elogios de Javier Zanetti, una de las principales cabezas del Inter, al hablar de Mastantuono. “Franco es un jugador a prueba de todo gusto futbolístico. Hay que mantener la calma, entender que tiene 17 años. Entender que él no tiene apuro, que River no tiene apuro. Yo creo que lo mejor que hay que hacer cuando algo está en pleno crecimiento es dejarlo seguir creciendo y no tocar nada. Creo que hay que ser cuidadosos y no darle más presiones”, manifestó en diálogo con ESPN.

Por ahora, Mastantuono continúa su camino en River, donde debutó en Primera División bajo la conducción de Martín Demichelis y se convirtió en pieza clave desde la vuelta de Marcelo Gallardo. Sin embargo, la vidriera que será el Mundial de Clubes podría acelerar alguna maniobra por parte de alguno de los interesados del Viejo Continente.

El volante, que a principio de año se destacó en el Sudamericano Sub 20 con la selección, lleva 14 encuentros en lo que va de la temporada con el Millonario, en los que aportó cuatro goles y brindó tres asistencias.