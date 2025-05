Qué dijo Jack Doohan tras ser reemplazado por Colapinto como piloto titular en el equipo Alpine de la F1: “Es difícil de asumir”

Jack Doohan pasará a ser piloto reserva en Alpine tras el cambio por Colapinto

Los rumores comenzaron a crecer durante el último fin de semana de acción de la Fórmula 1 en Miami y pocas horas más tarde la noticia sea hizo oficial: Franco Colapinto se quedará con la butaca titular de Jack Doohan y será el nuevo compañero de equipo de Pierre Gasly en Alpine por las próximas cinco carreras del calendario.

La salida del piloto australiano de 22 años se produce luego de un mal comienzo de año y lo que fue su última actuación en la competencia disputada en el Autódromo Internacional de Miami donde Doohan quedó fuera de la carrera principal tras un toque con Liam Lawson en la primera curva del circuito. Hay que recordar que se estrelló en la vuelta inicial del Gran Premio en Australia bajo lluvia, recibió penalizaciones tanto en la carrera al sprint como en el gran premio en China, volvió a tener un fuerte accidente durante los entrenamientos del viernes en Japón y viene de completar su segundo abandono en Estados Unidos.

Frente a este escenario y su salida como titular de la escudería admitió que fue “difícil de asumir” la decisión del equipo Alpine F1 de reemplazarlo por Colapinto a partir de Imola, que marca la séptima cita del calendario de la temporada 2025 de F1. El argentino, hasta ahora piloto de reserva desde su llegada en enero, ocupará el asiento titular durante las próximas cinco carreras, mientras que Doohan volverá a desempeñar tareas como suplente. La alineación será nuevamente evaluada después del Gran Premio de Austria, programado para fines de junio.

“Obviamente, este último capítulo es difícil de asumir para mí porque, como piloto profesional, naturalmente quiero estar compitiendo”, declaró Doohan en un comunicado oficial de Alpine. El australiano no logró puntuar en ninguna de las seis fechas que disputó y su actuación en el Gran Premio de Miami, donde fue protagonista de una colisión en la curva 1, fue uno de los factores que impulsaron la decisión del equipo.

“Estoy muy orgulloso de haber logrado mi ambición de toda la vida de ser piloto profesional de Fórmula 1, y siempre estaré agradecido al equipo por ayudarme a alcanzar este sueño”, expresó Doohan. “Por ahora, mantendré la cabeza baja, seguiré trabajando duro, observaré con interés las próximas cinco carreras y seguiré persiguiendo mis propios objetivos personales”.

Doohan junto a Briatore, el ahora juevo jefe de equipo de Alpine (REUTERS/Shawn Thew)

El fin de semana en Miami terminó de decretar su salida de la butaca titular. Más allá de haber superado a Gasly en la clasificación para la carrera principal (fue 14° mientras que el francés terminó en el puesto 18), el inicio de la actividad marcó el enojo de Doohan por los problemas con el equipo en la qualy para la Sprint. Quedó afuera en la SQ1 (17° lugar) y explotó contra los estrategas de Alpine, ya que no pudo realizar un segundo intento de vuelta rápida por salir tarde de los boxes.

“Esto no es aceptable. No es aceptable. Ustedes tienen que asegurarse de que esté listo”. Mientras su ingeniero de pista le pedía perdón, el hijo de Mick, múltiple campeón mundial de motociclismo, siguió quejándose por el error. “Si lo vas a mandar detrás de mí, tienes que asegurarte de que está listo, o antes que yo. No puedo salir y luego tener que salir porque él se va a encontrar conmigo. Es un chiste”, comentó de forma agresiva.

En Australia, los medios locales se hicieron eco de la salida de su compatriota. El diario The Australian tituló: “El sueño de Jack Doohan en la F1 se acabó: Alpine ficha a Franco Colapinto como sustituto para las próximas cinco semanas”. Por su parte, el portal News AU destacó: “Jack Doohan acepta su brutal descenso del equipo”. En la misma línea, el diario The Age consideró: “El futuro parecía estar decidido para Doohan incluso antes de que hiciera su debut en Melbourne en marzo, con Briatore explorando la opción de fichar a Colapinto durante el invierno del norte y claramente favoreciendo al argentino”.

El anuncio del cambio de piloto coincidió también con un movimiento en la cúpula directiva del equipo: Oliver Oakes, hasta ahora director de Alpine, presentó su renuncia. La gestión del equipo quedó a cargo de Flavio Briatore, quien ya se desempeñaba como asesor ejecutivo desde mediados de 2024.

“Después de analizar las primeras carreras de la temporada, hemos tomado la decisión de poner a Franco en el coche junto a Pierre durante las próximas cinco carreras”, explicó Briatore. “Las próximas cinco carreras nos darán la oportunidad de probar algo diferente y después de este periodo de tiempo evaluaremos nuestras opciones”.

Doohan durante la Sprint en el GP de Miami, lo que por ahora será su última carrera en la F1 (Sam Navarro-Imagn Images)

Según el directivo, la decisión busca garantizar una evaluación “completa y justa” de los pilotos con miras a la temporada 2026. Hay que recordar que el próximo año, la categoría afrontará un importante cambio de reglamento, lo que generará un cambio de escenario en la Máxima.

Quien también habló tras la confirmación de su regreso al cockpit fue Colapinto. “En primer lugar, quiero agradecer al equipo la oportunidad de competir en las próximas cinco carreras. Voy a trabajar duro con el equipo para preparar la próxima carrera en Imola, y las tres fechas consecutivas que se vienen, lo que sin duda va a ser muy intenso y resultará un gran desafío para todos. Me he mantenido en forma, y con el apoyo del programa del equipo de pruebas, y el simulador de Enstone, estoy tan listo como puedo estarlo. Voy a procurar entrar en ritmo cuanto antes y darlo todo para lograr, junto a Pierre los mejores resultados posibles para el equipo”.

De esta manera, el oriundo de Pilar correrá en los próximos cinco Grandes Premios y tendrá la oportunidad de revalidar lo que demostró en su estreno con Williams al final del 2024. En ese sentido, además del GP de Emilia Romaña (16 a 18 de mayo), también verá acción en las carreras de Mónaco (25 de mayo), España (1 de junio), Canadá (15 de junio) y Austria (29 de junio).