Julián Alvarez hizo una revelación sobre su apellido y contó la estrategia que utilizó Griezmann por Instagram para que fiche en Atlético Madrid

Julian Alvarez explicó el origen de su clásico festejo en los goles (REUTERS/Juan Medina)

Julián Alvarez, en sólo una temporada en Atlético de Madrid, ya se convirtió en una pieza clave y vital para el esquema diseñado por Diego Simeone. En una entrevista con el diario As, la Araña reveló aspectos íntimos de su vida profesional y personal. Desde los orígenes de su tradicional festejo hasta los vínculos que lo acercaron al club colchonero.

Uno de los detalles más llamativos de la entrevista fue la aclaración sobre su apellido. Aunque “Álvarez” suele escribirse con tilde en la ‘A’, Julián reveló que en su familia siempre lo escribieron sin acento. “De siempre, en mi familia, siempre tenemos Alvarez sin tilde. En la camiseta siempre lo llevé así y cuando lo veo en algunos lugares con la tilde me pareció raro, ¡no me siento yo!”, explicó. Para el delantero, el apellido sin tilde forma parte de su identidad, incluso en su representación pública como jugador.

El tradicional gesto que el campeón del mundo en Qatar 2022 realiza tras marcar un gol tiene un origen que remite a sus inicios en River Plate. “Fue en 2019. Dos amigos me dijeron, cuando recién empezaba a jugar en River y estaba teniendo minutos: ‘Si hacés un gol hoy, tenés que celebrarlo así’. Y nada, justo marqué un gol y lo festejé así para ellos y después quedó, para siempre”. Desde entonces, la seña se convirtió en marca registrada del delantero cordobés.

Julián Alvarez creció viendo a los equipos europeos desde Argentina, y su vínculo con el Atlético de Madrid se remonta a su adolescencia. “El recuerdo que tengo es pasando los diez, once años. El Cholo. Y los jugadores argentinos sobre todo que han pasado por el Atleti. El Kun Agüero o algún momento así, que es lo que llegaba en la televisión argentina”, recordó. Su relación con el club se fue profundizando, incluso con gestos como la publicación de una foto viendo un partido del Atlético ante el Bayern Múnich por Champions en 2016, desde el colegio de River.

Alvarez relató cómo comenzó el acercamiento concreto del Atlético: “El primero fue, creo, Giuliano (Simeone) en los Juegos Olímpicos. Fue él, un poco medio en serio, medio en chiste…”. A partir de ahí, se generó una red de contactos que incluyó al propio Diego Simeone y a referentes del plantel. “En ese tiempo me llama el Cholo y hablamos. Y me empezaron a comentar Rodri (De Paul), Antoine (Griezmann)…”.

Rodrigo De Paul y Antoine Griezmann fueron clave para convencer a Julián Alvarez (REUTERS/Juan Medina)

Griezmann, en particular, fue una figura determinante: “Era el que me escribía… Quizá mandado por el Cholo”, comentó entre risas. “¿Usted le conocía? ¿Tenía contacto con él?“, le preguntaron. ”No, no. Me escribió por Instagram…“, explicó. ”O sea que, de repente un día lo abrió y tenía un mensaje de Griezmann…“, le plantearon. ”Sí, me habló primero por Instagram y después, al tiempo, ya por WhatsApp", reconoció.

El delantero francés, ídolo del club, le insistía: “Vení con nosotros. Que te van a tratar bien. Que la vas a pasar bien. Que te vas a enamorar de la afición…”. Y agregó: “Al ser una de las leyendas del club, que te mande mensajes una de las personas tan importantes, obviamente para un jugador es algo serio. Todo este tipo de cosas que fueron sumando para que se acercara todo”.

El delantero describió su adaptación al club como positiva, especialmente por la cantidad de compatriotas en el vestuario y la presencia de Simeone. “Como una familia. Lo sentís más parecido a lo que es Argentina comparado con la Premier. Quizá también por el idioma o, lo que decíamos, que hay muchos compañeros argentinos”, explicó.

El apoyo de la afición fue otra de las sorpresas gratas. “Griezmann me decía: ‘Te vas a enamorar de la afición, de la gente’. Y sí, eso sí”, reconoció. El recibimiento en el aeropuerto madrileño, con cientos de hinchas siguiéndolo incluso en vuelos rastreados por redes sociales, lo emocionó: “Desde los primeros momentos recibí todo ese cariño y trato de devolverlo como hice siempre adentro de la cancha”.

Uno de los momentos más recordados de su primera temporada fue el penal ante Real Madrid en Champions League, en el que se planteó la posibilidad de un doble toque. “Fue todo muy rápido. En el momento yo no siento que sean dos toques… Es muy difícil de percibirlo”. Aunque en video se discutió la jugada, Alvarez confesó que ni siquiera los rivales reaccionaron al instante: “Dije: ‘Uuuh, me resbalé pero, bueno, fue gol’. Lo festejé y nada más”. Luego, vio la repetición “un millón” de veces, sobre todo en redes sociales.

A pesar de un marzo difícil, Alvarez considera que el Atlético está en condiciones de competir por la Champions. “Ni siquiera perdimos ningún partido o lo merecimos perder para quedar afuera, así que creo que sí, hay un gran grupo”, señaló.

Al ser consultado sobre sus compañeros, destacó el nivel de Pablo Barrios: “Me parece un futbolista muy completo, que tiene todavía mucho por aprender, por crecer”. Y al hablar del campeonato español, mencionó a las figuras del Barcelona Pedri y Lamine Yamal como dos de los jugadores que más lo sorprendieron por su calidad.

Julian Álvarez se refirió a la chance de fichar al Cuti Romero (REUTERS/Agustin Marcarian)

Consultado sobre la posibilidad de que el Atlético de Madrid incorpore a Cristian Cuti Romero, e fue claro: “¡Ojalá! Ojalá que se dé. Es un grandísimo jugador. Uno de los mejores centrales del mundo, para mí. Compañero de selección y una gran persona. Nos ayudaría mucho ese gran refuerzo para el equipo”.

Julián reconoció que la creciente presencia de argentinos en el Atlético ha generado identificación entre los hinchas de su país: “Cuando hay tantos jugadores argentinos en un club, la gente se siente un poco identificada, representada…”. Las camisetas del Atleti y de la selección argentina abundan en el Metropolitano. “Eso, obviamente, es lindo. Sentir el apoyo de la gente”, concluyó.