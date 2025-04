Independiente visitará a Atlético Tucumán en el postergado de la fecha 14 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Independiente visitará a Atlético Tucumán en el postergado de la fecha 14

Independiente visitará a Atlético Tucumán en el encuentro pendiente de la fecha 14 del Torneo Apertura, que fue suspendido debido a las intensas lluvias que anegaron el campo de juego. El encuentro se jugará en el estadio José Fierro, desde las 21, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión de TNT Sports.

El Rojo de Avellaneda se encuentra clasificado a los octavos de final del certamen local, pero este encuentro ante el Decano (eliminado) cobra relevancia dado que los dirigidos por Julio Vaccari podrían quedar primeros en la Zona B y así poder ser locales en todos los cruces hasta la final.

Cualquier resultado en Tucumán dejará a Independiente con posibilidades de ganar la zona. En caso de victoria, el Rojo alcanzará a Rosario Central en la cima y un empate en la última jornada en el Gigante de Arroyito le alcanzaría para mantener el 1 debido a la mejor diferencia de gol que el Canalla. Con un empate o derrota esta noche, al Rey de Copas solo le servirá vencer a la Academia.

Los de Vaccari llegan al partido tras un empate sin goles en Avellaneda frente a Riestra y además acarrean una racha de 9 encuentros invicto en el Apertura. Cabe recordar que Independiente suma dos derrotas en Copa Sudamericana.

Independiente buscará una victoria clave ante Atlético Tucumán (Fotobaires)

En tanto, Atlético Tucumán atraviesa un presente delicado, ya que en estos momentos estaría descendiendo por tabla anual. Los dirigidos por Lucas Pusineri tienen 10 puntos y vienen de dos derrotas consecutivas (San Lorenzo y Godoy Cruz). De los últimos diez partidos, el Decano perdió 7, ganó dos y empato el restante.

El pasado 18 de abril, el cotejo que debía completar la jornada debió ser postergado por el mal estado de la cancha del Decano tras la cantidad de agua que cayó en la ciudad de Tucumán.

"Sabemos que el pronóstico está para seguir lloviendo por un largo rato. La cancha no está en condiciones, hay mucha agua en las líneas de gol o no gol, que puede complicar mucho el tramo del partido y la integridad de los jugadores. En estas condiciones es bastante complicado. El partido no arranca. Veremos qué decisión toman para cuando se juegue o demás, pero la decisión no depende de nosotros. Está suspendido”, dijo el árbitro Herrera en la señal TNT Sports.

Por otro lado, el mediocampista de Independiente, Federico Mancuello, señaló: “Es una lastima. Nosotros teníamos ganas de jugar, pero hay mucha agua. La pelota no corría y es peligroso para el jugador. Fue acertada la decisión”.

Además, el presidente del Rojo, Néstor Grindetti, agregó: “Las áreas están imposibles. La pelota no circulaba y lo más importante es que no podemos arriesgar a los jugadores en estas condiciones. Todos queríamos disfrutar del espectáculo, pero tuvimos que correr el partido. Esas zonas están cada vez peor. El árbitro junto a nosotros y los directivos de Atlético decidimos que era lo mejor para todos”.

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Juan González; Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Matías Orihuela; Carlos Auzqui, Kevin López, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Coronel, Lisandro Cabrera. DT: Lucas Pussineri.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Adrián Sporle; Felipe Loyola, Ivan Marcone, Álvaro Angulo; Lautaro Millán, Matías Giménez y Diego Tarzia. DT: Julio Vaccari.

Estadio: José Fierro

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Mauro Vigliano

Hora: 21

TV: TNT Sports

