Se suspendió el partido entre Independiente y Atlético por fuertes lluvias en Tucumán

Se suspendió el duelo entre Atlético Tucumán e Independiente. Este compromiso era uno de los que iba a cerrar el viernes por la fecha 14 del Torneo Apertura, en simultáneo a Unión-Newell’s, pero las fuertes lluvias que cayeron en el Estadio Monumental Presidente José Fierro obligaron a postergarlo para más adelante.

Así lo confirmó el árbitro, Darío Herrera, en charla con TNT Sports: “Sabemos que el pronóstico está para seguir lloviendo por un largo rato. La cancha no está en condiciones, hay mucha agua en las líneas de gol o no gol, que puede complicar mucho el tramo del partido y la integridad de los jugadores. En estas condiciones es bastante complicado. El partido no arranca. Veremos qué decisión toman para cuando se juegue o demás, pero la decisión no depende de nosotros. Está suspendido”. Hasta el momento, no se sabe para cuándo se reprogramará.

Por otro lado, el mediocampista de Independiente, Federico Mancuello, señaló: “Es una lastima. Nosotros teníamos ganas de jugar, pero hay mucha agua. La pelota no corría y es peligroso para el jugador. Fue acertada la decisión”.

Además, el presidente del Rojo, Néstor Grindetti, agregó: “Las áreas están imposibles. La pelota no circulaba y lo más importante es que no podemos arriesgar a los jugadores en estas condiciones. Todos queríamos disfrutar del espectáculo, pero tuvimos que correr el partido. Esas zonas están cada vez peor. El árbitro junto a nosotros y los directivos de Atlético decidimos que era lo mejor para todos”.

*Las pruebas para ver cómo rodaba la pelota

El director técnico de Atlético Tucumán, Lucas Pusineri, también se refirió a la postergación de un partido especial para él, ya que se iba a medir a su ex equipo como jugador y entrenador: “Estábamos preparados para enfrentar a Independiente. Es rarísimo lo que aconteció porque estaba lloviendo acá desde hace más de una hora, pero acá a 20 cuadras no ha pasado nada. No puede correr la pelota. La integridad física de los futbolistas hay que cuidarla antes de que sucedan las situaciones y habrá que acomodar el calendario para lo que viene”.

El encuentro iba a iniciar a las 21:30, pero hubo un rival que nadie tenía en los papeles: la lluvia. El césped padeció la caída de una cantidad inusitada de precipitaciones, que perjudicó su estado y obligó a modificar algunas cuestiones vinculadas a la entrada en calor. Las primeras consecuencias fueron la aparición de espejos de agua en distintos sectores de la cancha.

Además, las cámaras de ESPN centraron su atención en el área donde Rodrigo Rey realizaba su trabajo en el precalentamiento. A diferencia de sus colegas del Decano, el arquero de Independiente debió apartarse de su arco y desarrollar sus movimientos en un costado del rectángulo mayor, ya que la zona de su palo derecho estaba rodeada de agua acumulada. Incluso, esa parte fue uno de los focos del árbitro Darío Herrera en su salida para revisar las condiciones del campo.

El contexto del encuentro reunía a dos equipos con realidades muy diferentes. Atlético Tucumán llegó a este partido con 10 puntos en su haber, producto de tres victorias, un empate y nueve derrotas. En su último compromiso cayó ante San Lorenzo por 1 a 0, en condición de visitante.

Por otra parte, el Rojo es el líder de la Zona B con 28 puntos, escoltado por Rosario Central (26), River y San Lorenzo (25). Su campaña lo ha llevado a estar clasificado a los octavos de final del Torneo Apertura con varias jornadas de antelación gracias a sus ocho triunfos, cuatro igualdades y una caída. En la fecha pasada, los dirigidos por Julio Vaccari vencieron a San Martín de San Juan, por 2 a 0. En el ámbito continental, se medirá este martes desde las 19 a Guaraní en Paraguay por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana.

Las posiciones del Torneo Apertura