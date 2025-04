La fuerte reflexión de Latorre sobre el cambio táctico de Gago en la caída de Boca ante River: “Es el primero que se defraudó”

En el Superclásico que se disputó el domingo en el Monumental, River se impuso con autoridad frente a un Boca que decepcionó rotundamente. El 2 a 1 a favor del combinado por Marcelo Gallardo no se ajustó a la superioridad que expuso el Millonario dentro del terreno de juego. Y una de las razones de la diferencia que se observó en el desarrollo del encuentro se basó en los planteos tácticos que diseñaron los entrenadores.

Diego Latorre, quien vistió la camiseta del Xeneize y estuvo en Núñez comentando el espectáculo para ESPN, fue uno de los que explicó la postura de Fernando Gago en la tarde que se tiñó con el rojo y blanco de La Banda. “Hay un momento en la vida que te ponés a prueba. Es un momento hermoso, porque no pasa siempre. No es lo mismo jugar contra Defensa y Justicia, con todo el respeto que se merece, que jugar un clásico. Son días en donde uno demuestra la personalidad que tiene y cómo actúa ante situaciones límites. Boca venía de ganar 9 de los últimos 10 partidos y tenía que enfrentar a River”, comenzó Gambetita en su columna de F90.

“Más allá de la coartada de Cavani y de Giménez, el equipo se presentó de otra manera. Y ese es el momento para el entrenador (y el jugador también) de afirmar sus ideas e intenciones que tiene en el fútbol; y del respeto que se le tiene al rival. Boca dejó de hacer lo que venía haciendo, a pesar de los buenos resultados que había conseguido y de su buen funcionamiento”, continuó el ex delantero.

En su análisis, el ex futbolista dijo que entendía la postura de los “técnicos intervencionistas”, aunque “a veces pareciera que ellos quieren ganar los partidos con sus flechas en la pizarra, en lugar de ir hacia la lógica, que es lo que cada uno le va metiendo en la sangre y la mente del jugador”. “Boca no puede ir a la cancha de River a intentar ganar el partido con dos jugaditas de Merentiel, porque eso también es un mensaje para el jugador”, argumentó Latorre.

“¿Qué beneficio me da tenerle tanto respeto a un equipo, y tener esa postura que va en deterioro de lo que uno iba construyendo?“, se preguntó. ”Me parece que Gago desaprovechó una gran oportunidad. El primero que se defraudó fue Gago, en esto de querer ser moderno y querer cambiar. No conozco muchos casos en equipos que hagan giros bruscos cuando están jugando bien. No jugarle a River de igual a igual, habla de un complejo de inferioridad muy grande, que deberá resolverlo“, sostuvo con su mirada sagaz.

Finalmente, Gambetita concluyó: “Gago tendrá que replantearse muchas cosas, porque éste era un examen muy grande para él. Tendrá tiempo para corregir, pero deberá aprender de estas lecciones. No puede ser que toda la explicación se basa en los cambios tácticos, debe dejar volar al equipo con lo que venía haciendo. Tendrá que afirmar sus ideas más allá de si juega contra Aldosivi, River o Vélez. No sé si mirará mucho a Luis Enrique, en esto de los cambios, pero tenemos que dejar de copiar porque va en contra de su propio sello y estilo. Pareciera que se trata de una vanidad de intentar ganar el partido con sus cambios”...

Naturalmente, Gago sabe que su última chance será el Torneo Apertura, porque está fuertemente en deuda con la directiva y, sobre todo, con el hincha. El Boca que tomó tras el alejamiento de Diego Martínez no levantó lo suficiente desde los rendimientos ni los resultados para clasificarse directamente a la fase de grupos de la Libertadores. Por eso penó en el playoff eliminatorio y ni siquiera juega Sudamericana. Concluyó sexto en la Liga Profesional, muy lejos del campeón Vélez, con quien perdió una insólita semifinal de Copa Argentina 4-3 en Córdoba, que le hubiera dado la oportunidad de sumar un título frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (y sellar el pase trunco a la Copa).