“¡Manoteó la plata y la metió en el traje”: nuevos audios de la denuncia que puso en jaque a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo

El audio de la mujer que le entrego los dolares a Marcelo Moretti

San Lorenzo vivió una tensa jornada por los coletazos tras la investigación que puso en jaque a Marcelo Moretti, su presidente. El dirigente afronta denuncias penales y un expediente en el Tribunal de Ética de la AFA a raíz de la cámara oculta que lo mostró recibiendo un fajo de dólares (25.000 en total) de la madre de un juvenil, presuntamente para garantizarle un lugar en las Divisiones Inferiores. En su defensa, el titular del club alegó que se trató de una donación -al igual que María José Scottini, la mujer de la filmación-, pero ante la desmentida de la oposición terminó aceptando que no fue asentado en la contabilidad de la institución.

Moretti pidió licencia, que fue aceptada por el bloque oficialista de la Comisión Directiva, que emitió un comunicado buscando llevar calma a los simpatizantes y abriendo la puerta a la oposición. Fue minutos después de que concluyera una masiva movilización a la sede de Avenida La Plata, en la que los hinchas exigieron la renuncia del presidente y elecciones anticipadas. Los rumores de una posible dimisión del principal directivo azulgrana se incrementaron. Y TLN Denuncia, el programa de Canal 9 que mostró las imágenes del escándalo, presentó un tercer informe con audios que volvieron a comprometer al empresario.

En la primera de las notas de voz, se la escucha a Scottini mofándose de la escena de Moretti tomando los dólares y guardándolos en el bolsillo interno del saco sin siquiera contarlos. “Me causó gracia todo. ¡Manoteó la plata y se la metió adentro del traje! ¿Vos viste la desesperación? Nada, fue Mundial eso”, le dice a su interlocutor, que según Tomás Méndez, conductor del ciclo, es uno de sus colaboradores.

El segundo audio de la mujer que le dio los dólares a Moretti

En el segundo audio, la madre del futbolista le indica a la persona con la que habla que le dará los 5.000 dólares restantes del acuerdo a Moretti en mano, sin la intermediación de Francisco Sánchez Gamino, quien se desempeñaba como director de Estudios para el Desarrollo Nacional, bajo el ala de la Jefatura de Gabinete, y fue desplazado de su cargo tras la difusión del material fílmico. El funcionario habría funcionado como nexo entre las partes.

“Los voy a cagar con esos 5.000 dólares. Ahora que vamos a empezar a ir para allá, para Boedo, tengo que arreglar la casa, arreglar el estudio de radio, lo voy a ir a ver seguido a Moretti. Le voy a decir: ‘Tomá, esto es lo que te debía’. ¿Sabés cómo se lo va a meter dentro del traje otra vez ese?”, subrayó Scottini.

En el segundo envío de la trilogía de informes, publicado este martes, TLN Denuncia había mostrado un corte de video en el que Moretti, en diálogo con la mujer, se jactaba del manejo de su relación con la barra brava del Ciclón. “Ahora tenemos que ir a Quito, el martes salimos. El hotel, vamos al Hilton, un chárter privado, vamos en Aerolíneas. Un chárter de 150 personas. Y a la barrabrava le pagamos 30 pasajes por afuera, no queremos que viajen con nosotros. Entonces, todo el paquete 220.000 dólares”, se lo escucha asegurar.

Denuncia contra el presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti

“Hay que estar en el lugar y el momento para entender las situaciones. En el segundo piso está presidencia, tengo al lado la secretaría, después camareras porque está cerca de la cocina, tesorería también, está la mesa directiva y pasa gente. Pongámonos en ese momento. Recién habíamos asumido, había mucha gente siempre dando vueltas y la camarera entra, sirve café, fue incómodo que te dé la plata ahí. Y, segundo, que venga la camarera y vea la plata arriba de la mesa en dólares, no era una situación muy cómoda, por eso lo primero que hago es ponérmela, sin contarlo, rápido, dentro de mi saco”, argumentó Moretti ante los medios sobre la secuencia del video.

“Ella entrega la plata y San Lorenzo le da el recibo. Tenía el recibo. Agarro la plata, estoy en el segundo piso, bajo al primero, le doy a tesorería y se encarga tesorería del tema. La realidad es que ella lo dijo dos veces que tenía el recibo del dinero que había dado. “Me parece que no pasó en Comisión Directiva esa donación. Infringir la ley no la infringe, tal vez hay una desprolijidad, pero no la infringe. Es lo mismo que un contrato de un jugador de fútbol, lo ideal sería que antes de que se firme pase por Comisión Directiva, pero esto ustedes saben por los usos y costumbres, por lo general el presidente y el secretario firman el contrato y después pasa por Comisión Directiva. Lo ideal sería que pase anterior a su firma, no que pase posterior”, justificó su versión de los hechos, que hoy están siendo investigados por la Justicia.