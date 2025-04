Enzo Fernández señaló al jugador de River que lo maravilla y habló de su deseo de volver al club para cumplir un sueño pendiente

Enzo Fernández habló de Mastantuono y su vuelta a River

Enzo Fernández habló de su actualidad como futbolista del Chelsea, pero como no podía ser de otra forma, también se refirió al club de sus amores: River Plate. En una entrevista exclusiva con los periodistas Esteban y Gastón Edul, una de las figuras de la selección argentina señaló al futbolista millonario que lo deslumbra y además admitió que tiene en su cabeza el deseo de volver algún día a Núñez.

Cuando le mencionaron a Franco Mastantuono, Enzo no reparó en elogios: “Veo un jugador increíble, que está haciendo muy bien las cosas y está demostrando un gran nivel. Tiene futuro europeo, se lo ve cuando juega en River porque siempre demuestra cosas. Esperemos que también nos pueda ayudar en la Selección. ¿Si tiene pasta para la Selección? Sí, a mi gusto es crack. Le deseo lo mejor y ojalá pueda lograr todos sus objetivos”.

Siempre empapado de la realidad riverplatense, Fernández aseguró que este domingo estará pendiente de lo que acontecerá en el Monumental por el Superclásico contra Boca: “Silloncito, mate y una buena picadita. Lo voy a ver con confianza, obvio. Va a estar parejo, pero esperemos que gane River”.

Al mismo tiempo, se puso en la faceta de hincha y compartió una crítica con el equipo: “A River le está costando, hace tiempo se lo viene criticando, yo veo las noticias y todo. No se ha podido encontrar esa dinámica que busca Marcelo (Gallardo). Confío plenamente en que la van a encontrar porque tiene grandes jugadores. Lo conozco a Marcelo como técnico y sé lo exigente que es y lo que trabaja para darle lo mejor a River. En poco tiempo va a encontrar esa dinámica”. Y amplió sobre el Muñeco: “Marcelo es un gran técnico, siempre estoy agradecido a él. Cada tanto hablamos. Él confió en mí, me hizo debutar, así que confío plenamente en que va a lograr lo que quiere”.

También le preguntaron por su tocayo, Enzo Pérez, al que aduló: “Fue uno de mis mayores ejemplos a nivel fútbol. Cuando subí a Primera en River, era una bandera muy importante para nosotros, nos guiaba a los más chicos para saber cuál era el camino. Me ayudó un montón en el día a día. En los entrenamientos me daba consejos y, cuando las cosas no iban tan bien, me abrazaba y me decía que siguiera trabajando. Es una persona muy especial, más que un compañero, un amigo. Un profesional increíble que vive 24 horas para River. Es muy gratificante verlo de esa manera”.

Y nombró a otro de los más experimentados del Millonario en la actualidad: “Sigue compitiendo Franco (Armani), tiene una mentalidad ganadora increíble y además es muy buena persona. Hemos compartido un Mundial y Copa América en la Selección, y en River también. Es muy humilde y trabajador”.

Sobre el deseo de regresar algún día al club, precisó: “Primero que quiero volver a jugar a Argentina, a River y vivir ahí también. A medida que pasa el tiempo, pasan un montón de cosas en el medio, pero mi idea siempre fue volver a jugar al fútbol argentino, a River y vivir en Argentina para estar cerca de mis amigos y mi familia”. Y cerró con su anhelo pendiente: “Me hubiera gustado ganar la Libertadores con River, es uno de mis mayores sueños”.