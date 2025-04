Pase de lado a lado, gambeta a lo Messi y sutil definición: el golazo de Mastantuono ante Gimnasia

En el que fue el tanto que aumentó la ventaja de River ante Gimnasia en el Bosque en el partido válido por la Fecha 14 del Torneo Apertura, Franco Mastantuono convirtió uno de los mejores goles del campeonato. La joya millonaria ejecutó movimientos idénticos a los de Lionel Messi en sus inicios y firmó una definición que dejó sin chances al arquero del Lobo para el 2-0 parcial a los 9′ del complemento.

El mediocampista ofensivo de 17 años recibió la pelota recostado por la derecha como si fuera un wing y arrancó decidido a encarar. Se filtró entre las marcas del colombiano Alejandro Piedrahita, que retrocedía, y Pedro Silva Torrejón, que lo esperaba de frente. Dejó a ambos desairados antes de hacer pasar del arco al ex Boca Renzo Giampaoli. Y luego fue el momento de la definición, con un toque sutil al primer palo, para anticiparse al cierre de Leonardo Morales y ubicar el balón lejos del alcance del arquero Nelson Insfrán. El 30 millonario se cargó a medio equipo rival en su conquista.

Mastantuono no solamente es uno de los preferidos del hincha riverplatense sino también del cuerpo técnico. Gallardo lo puso en casi todos los encuentros oficiales en lo que va del año, luego de su participación en el Sudamericano Sub 20 con la selección argentina. Lleva once cotejos seguidos con participación, casi siempre en condición de titular, y este es su segundo gol convertido (además registra dos asistencias).

El año pasado, el medio inglés CaughtOffside, informó que Mastantuono está en el radar del Arsenal y Chelsea de Inglaterra. Según detallaron, los conjuntos londinenses “ya han iniciado conversaciones para asegurar su traspaso”.

A pesar de los rumores que también lo vincularon al Real Madrid como el futuro de la joya argentina, el presidente de River Plate, Jorge Brito, se encargó de desmentirlo: “No hubo ninguna negociación con el Real Madrid por Franco Mastantuono, lo puedo asegurar. “El jugador está muy tranquilo y muy contento en River. Creemos que no hay que apurar este proceso. Está en pleno desarrollo, tiene 17 años. Ni el jugador ni nosotros tenemos ningún apuro con que se vaya al exterior”.

Ante semejante interés por parte de los equipos más grandes del mundo, el Millonario tomó nota y le aumentó su cláusula de rescisión al volante ofensivo la cual se encuentra tasada en 45 millones de euros (se extiende a 50 millones cuando es sobre el cierre de los mercados de pases). Su vínculo expira a fines de 2026.

