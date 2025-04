La inesperada revolución en el Manchester United: buscaría contratar a un ingeniero de la Fórmula 1

Jim Ratcliffe podría dar un batacazo interno en el United

En un movimiento que conecta el sofisticado mundo de la Fórmula 1 con el fútbol europeo de élite, el Manchester United estaría en conversaciones avanzadas para incorporar al ingeniero de Mercedes F1, Michael Sansoni, según informaron medios británicos como Daily Mail.

Este fichaje forma parte de una transformación liderada por Sir Jim Ratcliffe, propietario parcial del club y también vinculado a la escudería Mercedes a través de su empresa INEOS. La intención es revolucionar el análisis de datos del club de Old Trafford, una de las áreas señaladas como deficitarias en un exhaustivo diagnóstico interno.

Desde la llegada de Ratcliffe al United en enero de 2023, el multimillonario ha realizado una revisión drástica en la estructura del club, sacudiendo su funcionamiento con despidos masivos y renovaciones en varios departamentos.

Su objetivo es devolver al equipo a la cima de la competitiva Premier League. En una entrevista con la revista de aficionados United We Stand en diciembre 2025, Ratcliffe fue contundente al señalar: “Hasta que no seamos tan buenos como cualquiera en el mundo, no será suficiente para el Manchester United. Debemos tener el mejor reclutamiento del mundo. El análisis de datos va de la mano con el reclutamiento. Aquí realmente no existe, todavía estamos en el siglo pasado en cuanto a análisis de datos”.

El panorama de esta inusual transición de talento se enmarca en la relación que INEOS —empresa de Ratcliffe— mantiene con Mercedes desde 2020, cuando inicialmente firmaron un acuerdo de patrocinio antes de adquirir un tercio de las acciones del equipo de Fórmula 1.

Aunque Ratcliffe no interviene directamente en la gestión diaria de la escudería, su influencia en proyectos estratégicos se hace notar. Según Daily Mail, la posible cesión de Sansoni, actualmente ingeniero senior en simulación de rendimiento en Mercedes, se percibe como un “movimiento entre la familia”.

Manchester United no logra levantar cabeza (Reuters)

Sansoni, graduado en Aeronáutica y Astronáutica por la Universidad de Southampton en 2015, tiene un papel clave en Mercedes.

A su vez, la deficiencia en el uso de la analítica ha sido una de las principales críticas hacia la gestión del United en las últimas temporadas. Pese a haber invertido cifras astronómicas —más de 900 millones de libras esterlinas en fichajes entre 2019 y 2024—, muchos de los refuerzos han tenido un rendimiento muy por debajo de lo esperado. Jugadores como Antony, Jadon Sancho o Donny van de Beek se han convertido en ejemplos de gastos millonarios que no han generado un impacto significativo en términos deportivos.

En contraste, equipos como Brighton y Brentford han superado sus expectativas en la Premier League gracias a un enfoque meticuloso en el análisis de datos. Este modelo ha llamado la atención de Ratcliffe, quien está decidido a aprovechar el poder financiero del United de manera más eficiente. “Existe una inmensa cantidad de datos útiles que podemos obtener del análisis de datos. Y aquí estamos en una situación muy deficiente en cuanto al análisis de estos datos. Estas cosas no se consiguen de la noche a la mañana”, afirmó en la misma entrevista.

El fichaje de Sansoni sería solo una de las múltiples iniciativas adoptadas por Ratcliffe para reorganizar el club. En enero pasado, el United contrató al entrenador de decatlón Harry Marra, de 78 años, para trabajar en la mejora de la velocidad de los jugadores, supervisando sesiones específicas de entrenamiento. Además, Ratcliffe ha enfrentado críticas por otras decisiones, como el incremento en los precios de las entradas o la eliminación de beneficios para niños y mayores, medidas que no han sido bien recibidas por los aficionados.

Además, su compra de una participación del 27.7% del club por 1.300 millones de libras en 2023 (seguida de un aumento adicional al 28.94% en diciembre del mismo año) vino acompañada de decisiones controvertidas, como la destitución de Sir Alex Ferguson en su papel de embajador y el despido de 250 empleados.

El analista de datos de Mercedes podría incorporarse al Manchester United (Reuters)

En cuanto a la incorporación de Sansoni, los directivos del United creen que muchas de las habilidades adquiridas por el ingeniero en la Fórmula 1 —donde trabaja optimizando el rendimiento de los coches de George Russell y otros pilotos— son fácilmente transferibles al fútbol. El ingeniero asumiría un puesto de alto rango en el departamento de datos del club, contribuyendo a una revolución científica en Old Trafford.

Aunque todavía no se ha cerrado un acuerdo formal, y ninguna de las dos entidades confirmó los rumores, fuentes cercanas aseguran que su llegada podría concretarse a finales de año.