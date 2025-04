Francisco Cerúndolo y Mariano Navone buscan los cuartos de final en el ATP 500 de Múnich

Francisco Cerúndolo busca los cuartos de final del ATP 500 de Múnich ante el kazajo Alexander Shevchenko (Foto: REUTERS/Michaela Stache)

Este jueves, en el ATP 500 de Múnich, los argentinos Francisco Cerúndolo y Mariano Navone buscarán clasificarse para los cuartos de final. En el Conde de Godó, Sebastián Báez perdió y no quedan más jugadores albicelestes en el cuadro principal.

Cerúndolo, quien ocupa actualmente el puesto 22 del escalafón mundial, brindó un verdadero monólogo en su debut al vencer al local y campeón defensor Lennard Struff (51°) en sets corridos, donde solo cedió dos games, triunfando por 6-0 y 6-2 en apenas 54 minutos de competencia. Al cierre del partido, comentó: “Sabía que iba a ser un encuentro súper difícil. Él es el campeón defensor, ama estas condiciones, pero yo jugué muy bien, y él no tuvo su mejor día. Tal vez estuvo un poco nervioso, no lo sé. Pero yo jugué muy bien y no lo dejé jugar mucho. Estoy súper feliz con mi rendimiento”.

El hermano mayor de los Cerúndolo atraviesa un buen momento tenístico. Es la primera raqueta argentina, ha disputado nueve torneos, alcanzando 18 triunfos, fue finalista en el ATP 250 del Argentina Open y llegó a los cuartos de final en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

En los octavos de final, se medirá con el kazajo Alexander Shevchenko (104°), quien ingresó al cuadro principal como perdedor afortunado y, en la primera ronda, dejó en el camino al italiano Flavio Cobolli (36°), reciente campeón de Bucarest.

El historial marca que ambos se enfrentaron en tres ocasiones, con dos victorias para el albiceleste y una para Shevchenko. El último duelo fue en el ATP de Almaty en 2024, con alegría para Fran. Esta será la primera vez que jueguen sobre canchas de polvo de ladrillo. El encuentro está programado para el segundo turno de la cancha principal, cerca de las 13 (hora argentina).

Mariano Navone derrotó en el debut al canadiense Felix Auger-Alliassime (Foto: REUTERS/Michaela Stache)

Navone continúa en un cuento de hadas en el circuito del ATP Tour. El tenista de la ciudad bonaerense de 9 de Julio se había inscrito en la clasificación del ATP 500 de Barcelona, que se disputa esta misma semana. Entrenó en Cataluña y ya contaba con rival para la primera ronda de la qualy. Sin embargo, también estaba anotado en Múnich como alternativa para el cuadro principal, y el viernes le comunicaron que había ingresado al torneo de Alemania.

Al conocerse la noticia, la Nave lo expresó en sus redes sociales: “Una estadía en Barcelona totalmente peculiar. Entrené tres días, fui a ver al Barça (show de fútbol total). Hoy me cambié al hotel oficial del torneo, entro, estoy dos horas en la habitación y me llaman que entré en Múnich. Ya armamos la valija y nos vamos para Alemania a las 7 AM”.

Al llegar a Múnich, ya con el sorteo consumado, tendría un difícil compromiso en la primera ronda ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, tercer sembrado y número 19 del ranking mundial. Con coraje y valentía en su juego, luchó hasta el final y ganó el tercer set 7-6(3).

Con la intención de llegar a los cuartos de final, se enfrentará por primera vez al experimentado jugador belga David Goffin (52°), verdugo del británico Billy Harris (106). El partido abrirá la jornada del jueves en la cancha central a partir de las 11.

El tenista argentino Sebastián Baez perdió en los octavos de final del ATP 500 de Barcelona (Foto: EFE/ Esteban Garay)

Derrota de Báez

En el ATP 500 de Barcelona, torneo que se coronaron los extenistas argentinos Gastón Gaudio (2002) y Martín Jaite (1987), y que tiene al español Rafael Nadal como máximo campeón con doce coronas, este miércoles el último argentino en el cuadro principal, Sebastián Báez, perdió ante el danés Holger Rune por 6-4, 1-6 y 6-2 en una hora y 48 minutos de competencia.