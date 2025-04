La historia secreta de la interna en Alpine: qué podría pasar con Franco Colapinto en la Fórmula 1

En medio de la interna en Alpine, Franco Colapinto espera volver a un Gran Premio, pero como piloto titular (@KymIllman)

El horno no está para bollos en Alpine y los primeros 6 puntos que sumó Pierre Gasly luego de resultar séptimo este domingo en Bahréin, dan cuenta de un ambiente caldeado. Su asesor ejecutivo, Flavio Briatore, maquilló su cumpleaños 75 y las sonrisas fueron solo para las fotos. El festejo de esas imágenes, que difundieron en las redes sociales, fueron solo para transmitir una armonía que hoy no existe. El magnate italiano viajó a Medio Oriente esperando que los dos pilotos cosecharan unidades, pero no pudo cumplir con ese objetivo ante otra pobre labor de Jack Doohan. “El Padrino” quiere a “su” piloto, Franco Colapinto, arriba de uno de los dos A525.

El corredor argentino viene haciendo todo bien, tanto arriba como debajo del auto. Rindió en las pruebas TPC (Test Previous Cars) con el monoplaza francés de 2023 y superó a otro de los pilotos de reserva, Paul Aron, en los ensayos hechos en Monza y que estuvieron programados hace dos meses, en medio de las especulaciones por el accidente de Doohan en la segunda práctica libre en Japón. En el histórico autódromo italiano, en el simulacro de clasificación, el argentino registró un tiempo medio segundo (0”5) más rápido que Aron. A su vez, aumentó la diferencia a 0”7 por vuelta en relación con la tanda más extensa que contó con diferentes configuraciones del auto (combustible, cargas aerodinámicas, etcétera) y tiene un paralelismo con una carrera.

El bonaerense de 21 años también superó al estonio en un entrenamiento privado llevado a cabo en Qatar, que habría sido luego de la segunda fecha de la temporada. En ese mano a mano, el pilarense habría roto los cronos y despachado a su compañero con 9/10.

Pero Colapinto espera su chance demostrando su muñeca también para ser un eximio probador y tiene una rápida lectura para encontrar una óptima puesta a punto en el auto. No fueron en vano sus cinco horas en el simulador en Enstone el viernes pasado para que los monopostos galos peguen un salto de calidad, algo que fue destacado por el propio Gasly: “Gran cambio con respecto a ayer, entendemos muy bien el neumático. ¡Consigamos puntos mañana chicos! Gracias”, dijo el galo luego clasificar quinto y mejorar en 1,7 segundos su tiempo de la segunda práctica libre, con 1m31s9 vs. 1m30s2 en la clasificación. En tanto que Doohan fue más veloz antes de clasificar, pero en la tanda que ordenó la grilla de partida, si bien por primera vez pasó la Q1, no pudo acceder el último corte clasificatorio.

Flavio Briatore celebró su cumpleaños, pero el clima festivo habría sido solo para la foto (@alpinef1team)

En carrera, Gasly tuvo una labor prolija y pudo quebrar la sequía puntuable de su escudería. Mientras que Doohan venía noveno, pero en las últimas diez vueltas cayó de la zona de puntos al no poder administrar bien los neumáticos duros. El australiano cruzó la meta en el 14° puesto, aunque los 5 segundos de penalización por superar los límites de la pista lo relegó a la 15° colocación final.

Alpine suma la misma cantidad de puntos que Sauber, que tiene el peor auto en el presente ejercicio. Luego de cuatro fechas, Briatore esperaba algo más del team galo al que logró remontarlo del noveno al quinto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores pasado. Consiguió dos sponsors importantes como una conocida cadena de cruceros y una empresa italiana de energía. Esto, sumado a la afamada firma de venta electrónica fundada en Argentina y que llegó de la mano de Colapinto.

Sin embargo, Briatore aún no logró poner al argentino como titular y viviría una interna con el director del equipo, Oliver Oakes, quien defiende a toda costa a Doohan y, en el eventual caso de un cambio, apuesta a promover a Aron ya que lo conoce de su paso por el equipo Hitech en Fórmula 2.

Tanto Briatore como Oakes no son bebés de pecho e incluso no se descartaría que ambos hagan sus propias operaciones de prensa. Por caso, entre el domingo y lunes dos medios europeos, Auto Motor Und Sport y The Race, coincidieron en un “período de gracia hasta el verano europeo”, que se le habría dado a Doohan. Esto sería hasta el receso por el periodo estival en el Hemisferio Norte, durante el mes de agosto. Es decir, de confirmarse esta información, el australiano tendría asegurada su presencia hasta el 3 de agosto, en Hungría.

La labor de Colapinto en el simulador fue clave para mejorar la puesta a punto de los coches de Alpine el sábado (@francolapinto)

En las últimas horas, también Motorsport informó un cambio de planes y Colapinto no estará este fin de semana en Arabia Saudita como reserva y Aron cumplirá otra vez esa función. En tanto que Franco continuará con su labor en Enstone con el simulador, con el fin de ayudar otra vez a los titulares.

En la venidera competencia en el desafiante circuito callejero de Yeda, se cumplirían los seis Grandes Premios que tendría por contrato Doohan. No obstante, en el caso de que el oceánico no esté sujeto a una determinada cantidad de eventos, ¿cuánto tiempo más puede mantenerse en su butaca si no logra puntos?

Chocó su A525 (el auto), antes de cumplir la primera vuelta en Australia. Le quitaron 4 puntos de la Superlicencia por sus maniobras en perjuicio a Gabriel Bortoleto (Sauber) e Isack Hadjar (Racing Bulls). Destrozó su coche en la segunda práctica en Japón al cometer un gravísimo error en el que abordó la primera curva de Suzuka con el DRS abierto (alerón trasero móvil que otorga una mejor entrada de aire y más velocidad). Por ese incidente generó un gasto que oscilaría 1,7 millones de dólares. Lo volvieron a penalizar este domingo, en el que tuvo una máquina para poder cosechar unidades y otra vez falló.

Mientras tanto, Colapinto espera agazapado y demuestra su idoneidad para ayudar en la puesta a punto del coche a 6.400 kilómetros. Como Carlos Alberto Reutemann, tiene una sensibilidad y capacidad para exprimir lo mejor de los autos, algo que por caso supo aprovechar Carlos Sainz en sus primeros kilómetros en Williams, en base a los reglajes que Franco dejó en el FW 46 que condujo hasta la última fecha de 2024.

Colapinto giró con un Alpine en Monza en un auto de 2023, pero busca correr con uno de 2025

Infobae pudo saber que de momento Alpine apunta a sacar el máximo de lo que puede dar Colapinto en el simulador, al menos para la próxima fecha. Suenan en los pasillos de los boxes un posible debut durante esta temporada en Miami (04/05), donde en su sitio figura que estará presente, o Imola (18/05), un circuito conocido en el que ganó en Fórmula 2 y Fórmula 3. Pero todo puede cambiar rápido, como un auto de F1. ¿Qué pasará si en Yeda vuelve a fallar Dohaan? ¿Resistiría a otro gasto millonario el mencionado “periodo de gracia”?

“Puedes ser el hijo de Mick Doohan (cinco veces campeón mundial de motociclismo en cm3), pero si no eres competitivo no vas a ningún lado”, avisó Briatore, quien es un viejo zorro y sabe cuándo y cómo atacar. Por ahora no tuvo que recurrir a ninguna artimaña para imponer a “su” pupilo, quien hoy sigue siendo representado por María Catarineu y Jamie Campbell-Walter. Pero, en cualquier momento “El Padrino” podría sacar un as de su manga.

Sumar puntos no es solo un tema deportivo. Hay millones de dólares en juego y la F1 es un gran negocio. Colapinto en su segunda carrera ya sumó sus primeros 4 puntos más los 6 ganados por Alex Albon en Azerbaiyán 2024, le habría permitido ganar 10 millones de dólares a Williams cuando en ese momento superó a Alpine en la tabla del Campeonato de Constructores. Si el equipo francés no avanza en su cosecha de unidades se seguirá perjudicando en lo económico y necesita que sus dos pilotos sumen.

Según algunas versiones, Briatore habría pagado 20 millones de dólares por la cesión de cinco años de Colapinto de parte de Williams. Otros rumores afirman que Franco habría arribado con unos 30 millones de dólares en sponsors. Pero este negocio y la inversión del italiano por el talento que vio en el argentino, por ahora no pueden contra Doohan, cuyo contrato es el último bastión de la anterior conducción del equipo francés a cargo de Bruno Famin. Briatore llegó a Alpine como la mano derecha del CEO del Grupo Renault, Luca De Meo, quien recibió a Colapinto con el célebre “vamos nene” y sabe, más allá de sus condiciones al volante, del efecto comercial que genera el argentino en Latinoamérica.

La próxima fecha será clave en esta historia. Cada personaje tendrá un plus y mayores responsabilidades en sus cargos. Jack Doohan podría tener una de sus últimas fichas para mantener su lugar como titular y darle más argumentos a Oliver Oakes para seguir defendiéndolo. Mientras que Flavio Briatore mediante sus silencios o frases (según le convenga) y lenguaje corporal, ejercería como presión en caso de que el australiano tampoco pueda sumar puntos. En la grilla de partida de Bahréin dejó en claro que también le paga un sueldo a Franco Colapinto por su labor en el simulador (entre otras tareas), pero apunta a que en los ítems de los servicios prestados por el argentino se sume su rol como piloto titular.