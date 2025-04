Jugó un partido de vóley con un embarazo de seis meses y su historia recorre el mundo: “Me ayuda a no preocuparme”

Una jugadora embarazada de cinco meses que continúa jugando al vóley

En la historia reciente del deporte, pocas imágenes fueron tan impactantes como la de Priscila Heldes, capitana del club Fluminense de Brasil, jugando un partido de la Superliga de Voleibol Femenino con cinco meses de embarazo. A sus 35 años, la destacada colocadora rompió esquemas y derribó prejuicios al liderar a su equipo en los playoffs, dejando una huella que trasciende lo deportivo.

El último partido de los cuartos de final contra el Sesi Bauru terminó con la eliminación del Fluminense tras caer por 3 sets a 1. Sin embargo, la verdadera protagonista de la jornada fue Priscila, cuyo vientre abultado no impidió que diera lo mejor de sí misma en la cancha. Aunque su equipo no avanzó, su presencia se convirtió en un símbolo de determinación y resiliencia.

“Falta una semana para completar los seis meses. Es muy especial poder vivir este momento con mi hijo”, declaró visiblemente emocionada después del partido. Su hijo Emanuel, fruto de su relación con el jugador de baloncesto Wesley Castro, nacerá en julio. Lejos de considerar su embarazo un obstáculo profesional, Priscila lo describió como un período único y motivador: “Ahora se mueve mucho. Estoy hablando, bromeando… esto me ayuda a no preocuparme, a no dejar de realizar los movimientos durante el juego. Lo estoy disfrutando mucho”, afirmó en diálogo con Globo Esporte.

La decisión de seguir en activo mientras está embarazada no fue tomada a la ligera. Desde el momento en que supo de su embarazo, Priscila buscó el consejo de especialistas médicos y se sometió a un riguroso seguimiento. “Tan pronto como supe que estaba embarazada, fui al médico y estoy en seguimiento. Me dijo: ‘Si estás bien y saludable, adelante’”, explicó.

El mensaje de Priscila Heldes en sus redes sociales

Bajo esa premisa, la deportista ha continuado entrenando y compitiendo, aunque con algunas adaptaciones para garantizar la seguridad tanto de ella como de su bebé. “Hay cosas que no puedo hacer, como caerme boca abajo, pero fuera de eso todo sigue igual”, detalló al periódico brasileño. Además, aclaró: “Como ya hace mucho tiempo que practico deporte, no es algo que haya empezado ahora, durante el embarazo. Si estás sano, vamos”.

Su familia, su pareja y el equipo técnico del Fluminense han sido pilares fundamentales en este proceso, brindándole apoyo incondicional. “Estoy saludable, así que ¡vamos!”, manifestó con entusiasmo. En el vestuario, sus compañeras la rodean de admiración, mientras que fuera de las canchas, sus seguidores la han convertido en un ejemplo de empoderamiento femenino.

El caso de Priscila Heldes no pasó desapercibido en las redes sociales. Mientras muchas mujeres aplauden su valentía y la toman como una inspiración, también han surgido voces de preocupación por los riesgos que podría afrontar. Ante esto, ella se muestra segura y firme: “La salud es lo principal”.

En una publicación reciente en Instagram, la jugadora compartió reflexiones sobre su experiencia: “Existen dudas, soledad, agotamiento. Pero todos los momentos que crees que no podrás, vas para allá y te superas como si lo hubieras estado haciendo toda tu vida”. También destacó el aprendizaje que le ha brindado el embarazo: “Cada cambio en el cuerpo, cada desarrollo de mi hijo, me doy cuenta de lo maravilloso que es Dios y cuida cada detalle”.

Heldes junto a su pareja, esperan a Emanuel

Más allá de ser un hito personal, Priscila ve esta etapa como una oportunidad para inspirar a otras mujeres a no rendirse ante los desafíos. “No soy la primera en seguir trabajando durante el embarazo, ni seré la última, y eso es maravilloso”, afirmó. Con un mensaje directo, alentó a las mujeres a superar sus propios límites: “Que tú, mujer, nunca olvides que puedes ir mucho más allá de lo que imaginas y que puedes lograr cosas increíbles”.

Nacida en Belo Horizonte, Minas Gerais, la carrera de Priscila Heldes en el voleibol es extensa y exitosa. Formada en las categorías inferiores del club Mackenzie, fue parte de las selecciones juveniles de Brasil. Entre sus logros destacan el Campeonato Sudamericano Juvenil 2008, el Campeonato Mundial Juvenil 2009 y el Campeonato Sudamericano Juvenil 2010, donde fue elegida mejor colocadora en dos ocasiones.

Tras pasar por equipos destacados como Sesi SP, Brasília Vôlei, Osasco Audax, y Itambé Minas, regresó al Fluminense en 2023, club para el que ya había jugado en 2016, y fue nombrada capitana para la temporada 2023/2024.