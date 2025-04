8 frases de Gago tras el triunfo de Boca: su respuesta por el Superclásico ante River, el caso Fabra y fuerte respaldo a Cavani

Fernando Gago, concedió la habitual conferencia de prensa posterior a cada partido después del triunfo vital de Boca Juniors sobre Belgrano por 3-1 en Córdoba para asegurar su pasaje a los octavos de final del Torneo Apertura a falta de tres jornadas para el cierre de la primera fase. Estudiantes y Tigre serán dos de los rivales que aún debe enfrentar, pero todos los hinchas miran al 27 de abril, día del Superclásico ante River Plate.

En diálogo con los periodistas, Gago evitó proyectar a ese duelo en el Estadio Monumental y pidió concentrarse de cara al compromiso del próximo sábado ante el Pincha en la Bombonera: “Tenemos que pensar en llegar lo mejor posible al próximo partido, que es contra un rival difícil y tenemos que trabajar. Tenemos que seguir con la misma forma de jugar, tratar de corregir los errores que tuvimos, buscar las virtudes que podríamos haber hecho y repetir las que hicimos”.

Además, Pintita se marchó conforme del Estadio Julio César Villagra después de sellar la victoria con los goles de Marcos Rojo, Kevin Zenón y Carlos Palacios. En este sentido, valoró la demostración de carácter de sus jugadores para reponerse a la igualdad transitoria de Lucas Menossi: “Lo que más me gustó del equipo fue la autoridad que tuvo para jugar y disputar cada duelo. A pesar de cometer dos o tres errores, seguimos insistiendo en eso y eso está bueno porque genera la confianza que, a partir del juego, pudimos dar vuelta el empate que nos convirtieron rápido”.

*La frase del DT de Boca por la situación de Fabra

Por otro lado, fue interrogado por los casos de Frank Fabra y Lucas Janson, sin continuidad en los últimos duelos. En particular, el lateral subió recientemente un video con su hijo en el que mostraba su frustración por no haber sido convocado de cara al viaje a La Docta. Gago evitó entrar en polémicas: “Yo tomo decisiones sobre lo que creo mejor para cada partido. Independientemente de lo que se ve en los partidos hay un trabajo durante la semana y, a partir de eso, tratamos de que lleguen de la mejor manera a cada encuentro. Entiendo la situación cuando un jugador no es convocado, no es titular o sale en el entretiempo. Es una cuestión lógica, pero estoy en un lugar donde tengo que tomar decisiones. Después yo necesito de todos, se los dije desde el primer día: si son 5 o 90 minutos, si son 2 ó 50 partidos. A partir de eso se construye algo para tratar de ser el equipo que queremos ser”.

MÁS DECLARACIONES DE FERNANDO GAGO

La buena producción colectiva: “El equipo me gustó, supo entender el partido por momentos. Sabíamos que en el fondo nos iban a apretar y por eso decidimos jugar más profundos y directos para tratar de evitar esa presión que nos iban a ejercer. Hoy fue un buen partido en líneas generales y es un crecimiento hacia lo que viene”.

El próximo objetivo en el Torneo Apertura: “Todo llega a su tiempo. Primero, llegó la clasificación y ahora tenemos que ser primeros por la ventaja de localía”.

*La planificación de Boca hacia lo que viene

La banca a Edinson Cavani: “Tratamos de mirar todo lo que sea colectivo, después lo individual pasa por tratar de generar situaciones donde Edi esté cómodo y tenga situaciones para definir y, a partir de eso, tratar de buscar los mejores aspectos de cada uno”.

Los elogios a Milton Delgado: “El funcionamiento va a aparecer con el nivel individual de cada uno. Su nivel es muy bueno, está pasando por un muy buen momento, pero también el equipo está intentando jugar y encontrar situaciones de juego donde lo queremos buscar”.

La rebeldía del equipo para ir a buscar el resultado tras sufrir el empate: “Hay que jugar al fútbol.. Hay que tener la predisposición de querer volver a atacar. Hubo un momento que no teníamos profundidad en el inicio del segundo tiempo, pero hay que tener mucha personalidad para seguir jugando, tener el control del partido y generar situaciones de gol”.

*El resumen de la victoria de Boca sobre Belgrano