El ocaso de Frank Fabra en Boca Juniors: top 5 de salarios, 12 partidos en un año y la verdad detrás de un particular pedido a Gago

Frank Fabra transita su recta final en Boca Juniors

Los flashes enfocados a Frank Fabra en Boca se están apagando. Ya no aparece en las portadas del feed oficial de Instagram ni tampoco lo convocan para las presentaciones de las nuevas camisetas. El lateral izquierdo, que supo ganar nueve títulos con la camiseta azul y oro y transita su décimo año en la entidad de la Ribera, ya ve en el horizonte la puerta de salida. Top 5 de salarios del plantel, casi nulo rodaje con los últimos entrenadores y el veredicto unánime del público: creen que su ciclo está cumplido.

El colombiano, de 34 años, puede jactarse de ocupar un lugar de privilegio y muy particular en Boca: es el único futbolista que arribó al club con la dirigencia anterior (referencia para la de Daniel Angelici, enemigo público de la actual) y se ganó el cariño incondicional de Juan Román Riquelme. Es más, el presidente boquense le paró las balas con el pecho cuando más de un fanático lo señaló después de alguna derrota dolorosa en la que quedó expuesto.

“Como Marcelo en Real Madrid, es Fabra para nosotros”, llegó a declarar Riquelme en el transcurso de la Libertadores 2023 en la que el Xeneize llegó a la final de la mano de Jorge Almirón. Román incluso intercedió cuando Frank y el brasileño Marcelo, por entonces jugador del Fluminense (a la postre, verdugo boquense en Río de Janeiro), se encontraron en Casa Amarilla: “Aquel juega como vos”.

Frank Fabra disputó apenas 12 partidos en el último año (Fotobaires)

Y eso no fue todo, porque en ese entonces el colombiano se había reencontrado con su mejor nivel. Sin embargo, la infantil expulsión en la final de la Copa lo ubicó en el centro de las críticas, pero allí Riquelme también saltó por él: “Lo que tiene es que los errores se los hacen pagar mucho y las cosas buenas que hace no se las festejan tanto porque no le gusta andar mucho en la tele. Pero es un jugador que queremos, sabemos que comete errores como todos pero que quiere mucho a nuestro club y confiamos en él”. Estas frases fueron después de que la directiva le renovara su contrato hasta fines de 2025 para hacerle completar así una década en la institución.

Riquelme se inmoló por Fabra al mismo nivel que con Pol Fernández, otro de los que terminó siendo muy repudiado y hasta silbado por los hinchas en la Bombonera. A día de hoy, el ídolo no comprende tanta reprobación de los fanáticos, aunque la acepta. Y, en el fondo, sabe que al colombiano le queda poco hilo en el carretel. Cuanto mucho, disfrutará de la delegación que participará en el Mundial de Clubes si es convocado y permanecerá hasta diciembre en Boca. Pero no habría que descartar que en el próximo mercado de pases acepte alguna propuesta del exterior y cambie de aire.

El ex Envigado, Deportivo Cali e Independiente Medellín ha rechazado propuestas de su país porque percibe uno de los salarios más importantes del plantel de Boca, donde alzó cuatro ligas, dos Copas de Liga, dos Supercopas Argentinas y una Copa Argentina (nueve en total). El Consejo de Fútbol evalúa desprenderse de él a fin de año por dos cuestiones: achicar el presupuesto del plantel profesional y descomprimir un sector de la cancha que está superpoblado por la presencia de Marcelo Saracchi, Lautaro Blanco y hasta el potencial lateral izquierdo Ayrton Costa, zaguero natural.

El último partido de Fabra en Boca fue el 9 de febrero: entró 21 minutos ante Racing en Avellaneda (Fotobaires)

Las estadísticas marcan que en lo que va de 2025 Fabra apenas disputó tres partidos: entró 22 minutos en el debut oficial ante Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina, completó los 90′ contra Argentinos Juniors por la primera jornada del Torneo Apertura e ingresó 21′ en la caída frente a Racing en Avellaneda, también por el campeonato local. Pero los números del colombiano continúan siendo escasos si se toman otros parámetros como referencia.

En lo que comprende el tramo desde el arribo de Fernando Gago a la conducción técnica hasta hoy, solamente hay que sumarles a los encuentros antes mencionados tres más: titular contra Huracán en Parque Patricios (86 minutos), ingreso contra Gimnasia La Plata en la Bombonera (7′) e inicial frente a Newell’s en Rosario (88′). Para Pintita, el caso Fabra simbolizará un objetivo no cumplido: se puso como desafío recuperarlo a nivel futbolístico y espantar las críticas generalizadas, pero le fue y será imposible.

Diego Martínez arrancó su ciclo en Boca con Fabra de titular: le hizo completar los 90 minutos en sus dos primeros partidos ante Platense y Sarmiento de Junín. Con el Gigoló participó en un total de 14 cotejos, pero ya no volvió a jugar ninguno completo y, en la mitad, registró diez minutos o menos. Extra: el ex DT no lo metió en cancha en los últimos doce compromisos oficiales de su mandato.

En definitiva, Fabra disputó solamente 12 partidos oficiales en el último año calendario y apenas completó uno solo de ellos. La estadística es alarmante si se toma como referencia que es uno de los mejores pagos del plantel.

El vínculo de Fabra en Boca concluye en diciembre de este año: es uno de los mejores pagos del plantel

En los últimos días, circuló una información respecto a una supuesta charla privada que Fabra y Gago habrían tenido en Boca Predio: ¿el colombiano le solicitó al DT que no lo convocara más en los partidos de local para evitar el repudio de la gente? Al ser consultado por este tema en una entrevista con ESPN, el entrenador desmintió enfáticamente que esto haya ocurrido: “Yo no hablé con Frank, al contrario. Está trabajando muy bien, recuperó estas semanas de entrenamiento y lo felicité porque fue el jugador que necesita ser para estar al máximo nivel. Después decidiré yo si juega o no, pero es mentira lo que se dijo”.

Se pueden analizar los dichos de Gago y leerse entre líneas. Si Fabra “recuperó estas semanas de entrenamiento” pese a que el departamento médico del club no informó sobre alguna lesión, esto quiere decir que anteriormente no estaba practicando al cien por ciento como para ser considerado en la convocatoria. Por otra parte, Pintita se mostró siempre hermético a la hora de defender lo que sucede puertas adentro del vestuario y exponer públicamente al jugador sobre esta presunta exigencia no le iba a sumar a ninguna de las partes. Más bien, todo lo contrario.

Infobae pudo comprobar que las fuentes que informaron sobre la requisitoria de Fabra a Gago son confiables y verídicas, aunque desde el Boca Predio también aseguraron que el colombiano lleva diez partidos oficiales consecutivos sin sumar minutos (los últimos seis ni siquiera fue citado) debido a que corre atrás de Blanco y Saracchi.

Lo cierto es que Fabra escribe su epílogo en Boca Juniors y el 2025 marcará su adiós definitivo.