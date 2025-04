El video de Frank Fabra con su hijo después de quedar afuera de la lista de Gago para Boca-Belgrano: “Mi papá está triste”

El lateral se quedó afuera del viaje a Córdoba para enfrentar a Belgrano

Por séptimo partido consecutivo, Frank Fabra volvió a quedar afuera de los convocados por Fernando Gago y no viajó a Córdoba para el partido de este sábado entre Boca Juniors y Belgrano en el Gigante de Alberdi por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Apertura. Su ausencia ya no es extraña para nadie y los 12 partidos oficiales disputados en el último año calendario hablan por sí solos sobre uno de los futbolistas mejores pagos del Xeneize.

Bajo este escenario, Fabra publicó un video en su cuenta personal de Instagram, seguida por más de un 1.100.000 usuarios, en el cual se lo ve manejando un vehículo mientras enfoca a su hijo, Derek, y le pregunta: “¿Qué estabas diciendo? ¿A quién vas a consentir hoy?”. “A mi papá porque está triste y no lo concentraron para el partido”, le comentó el niño.

A continuación, el jugador de 34 años le formalizó una pregunta en tercera persona: “¿Y entonces cómo está él?”. La respuesta no se hizo esperar: “Triste, mi papá está triste”. El lateral izquierdo le pidió un beso para ponerse “alegre” de nuevo y Derek cumplió ese pedido y cerró el video con la siguiente frase: “Y así me gusta que mi papá se haga feliz”.

Frank Fabra solo jugó tres partidos en 2025

En lo que va de 2025, Frank Fabra disputó tres partidos: ingresó 22 minutos en el estreno oficial ante Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina, completó los 90′ contra Argentinos Juniors por la primera fecha del Torneo Apertura y entró 21′ en la derrota contra Racing en Avellaneda, también por el campeonato local.

Hay que sumar tres duelos más a los mencionados si se comprende todo el ciclo de Fernando Gago en el club. Pintita se puso como desafío recuperarlo a nivel futbolístico y ahuyentar las críticas generalizadas, pero le fue y será imposible.

En su recorrido por el club, el defensor colombiano tuvo dos momentos que grabaron su relación a fuego con el hincha Xeneize. La tarjeta roja ante Santos en la semifinal de la Copa Libertadores 2021 generó cierto resquemor y la expulsión ante Fluminense en la final de 2023 fue la gota que rebalsó el vaso: el equipo de Jorge Almirón estaba 11 vs. 10 por la expulsión a John Kennedy y necesitaba un gol para llevar todo a los penales. El final ya es historia. Diego Martínez no pudo cambiar los silbidos al defensor por aplausos.

*El plantel de Boca llegó a Córdoba sin Frank Fabra

A pesar de estos antecedentes, siempre tuvo una persona que lo defendió a capa y espada. En más de una oportunidad, el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, lo bancó y le dio cariño. Lo comparó con Marcelo, el ex hombre del Real Madrid y, tras su infantil expulsión ante el Flu, también dejó unas palabras para él: “Lo que tiene es que los errores se los hacen pagar mucho y las cosas buenas que hace no se las festejan tanto porque no le gusta andar mucho en la tele. Pero es un jugador que queremos, sabemos que comete errores como todos pero que quiere mucho a nuestro club y confiamos en él”.

Sin embargo, el vínculo del ex jugador de Envigado, Deportivo Cali e Independiente Medellín con los fanáticos fue irrecuperable. Su contrato finaliza el 31 de diciembre próximo, que lo haría completar una década en la institución. Logró nueve títulos, a saber: cuatro ligas, dos Copas de Liga, dos Supercopas Argentinas y una Copa Argentina.

Con el vencimiento del vínculo a corto plazo, el Consejo de Fútbol estudia desprenderse de él a fin de año por dos cuestiones: bajar el presupuesto del plantel profesional y descomprimir un sector de la cancha que está superpoblado por la presencia de Marcelo Saracchi, Lautaro Blanco y hasta el potencial lateral izquierdo Ayrton Costa, central natural. Los tres fueron convocados por Gago para viajar a La Docta con vistas al cruce de este fin de semana.

Toda la lista de concentrados para visitar a Belgrano en Córdoba (Crédito: @BocaJrsOficial)

La lista de convocados de Boca Juniors para enfrentar a Belgrano

Arqueros: Agustín Marchesín y Leandro Brey;

Defensores: Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Luis Advíncula, Lucas Blondel, Juan Barinaga, Marcelo Saracchi, Lautaro Blanco;

Volantes: Ignacio Miramón, Milton Delgado, Agustín Martegani, Tomás Belmonte, Kevin Zenón, Alan Velasco, Carlos Palacios;

Delanteros: Exequiel Zeballos, Brian Aguirre, Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez.

