Ultras de Colo Colo invadieron el campo y se suspendió el partido ante Fortaleza tras la confirmación de dos víctimas fatales

El encuentro que protagonizaban Colo Colo y Fortaleza por la segunda fecha de la Copa Libertadores fue suspendido a los 70 minutos luego de que ultras del elenco chileno invadieran el campo de juego en reclamo por los serios incidentes previos en las adyacencias del Estadio Monumental David Arellano. Tras el violento accionar de los hinchas, y la preocupación de los propios protagonistas, el árbitro Tejera decidió interrumpir el partido.

Según informó El Deportivo de La Tercera, dos personas fallecieron y varias resultaron heridas tras los graves disturbios registrados en las afueras del estadio antes del partido. Estos incidentes no afectaron el comienzo del juego, aunque el clima de tensión se mantuvo en los alrededores del recinto durante toda la jornada.

Los incidentes comenzaron cuando decenas de hinchas intentaron ingresar sin entradas por los accesos de Tucapel y Caupolicán. La situación derivó en avalanchas que terminaron con el colapso de las rejas de seguridad. En medio de la estampida, efectivos de Carabineros de la unidad de Control de Orden Público (COP) intervinieron utilizando un carro lanzagases.

Durante estos hechos, una adolescente de 18 años y un niño de 13 años fueron aplastados por una reja que cayó debido a la presión de la multitud. Ambos jóvenes fallecieron, uno en el lugar de los hechos y el otro tras ser trasladado a la Clínica Bupa cercana al estadio.

La fiscalía de Flagrancia Oriente abrió una investigación para esclarecer las circunstancias. El fiscal Francisco Mores indicó que se están analizando las cámaras de seguridad y el testimonio de los efectivos policiales presentes. Además, confirmó que no se descarta la participación de un vehículo policial en el incidente que provocó el deceso de las víctimas.

“Estamos trabajando con todos los medios técnicos y registros disponibles para determinar las responsabilidades correspondientes. No se descarta ninguna hipótesis, incluidas fallas en las medidas de seguridad y posibles excesos en la intervención policial”, afirmó el fiscal durante el desarrollo del partido.

Serios incidentes en las afueras del juego entre Colo Colo y Fortaleza

En este sentido, la hermana de una de las víctimas fatales dejó un crudo testimonio de lo ocurrido y culpó al accionar policial. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con esto. Voy a iniciar una demanda y necesito ayuda legal. Es una familia que está totalmente desecha y me incluyo. Mi mamá está destruida y no sé cómo vamos a seguir con esto. Les pido a ustedes que me ayuden”.

En diálogo con los medios locales en la puerta del hospital, la joven continuó con su desgarrador pedido de colaboración. “Mi hermana venía con entrada en mano, con su carnet. No es que se iban a pasar como dijeron. Ella estaba con dos amigos y los carabineros los culparon de la avalancha que los terminó aplastando. El carabinero que la atropelló nunca estuvo acá y el único que me habló fue quien la trajo. Si él vio que había niños en el medio, y tengo entendido que dos personas más fallecieron por esto, cómo no pudieron parar. Eso me produce frustración porque es mi hermana”.

El desgarrador testimonio de la hermana de una de las víctimas fatales en los incidentes previos al juego Colo Colo-Fortaleza

Por el momento, las autoridades no informaron sobre detenidos vinculados directamente con los hechos que derivaron en las muertes, aunque sí confirmaron que varias personas fueron arrestadas por otros desmanes en las inmediaciones del recinto deportivo. La investigación continúa con peritajes técnicos y análisis de los videos captados por las cámaras de seguridad del sector.

La ANFP lamentó los incidentes y pidió medidas urgentes

El comunicado de la ANFP por los incidentes en Colo Colo-Fortaleza

Luego de confirmarse el fallecimiento de dos hinchas en las inmediaciones del Estadio Monumental de Macul, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) emitió un comunicado oficial en el que expresó su pesar y condena por los hechos ocurridos antes del partido entre Colo Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores.

“La Asociación Nacional de Fútbol Profesional lamenta el fallecimiento de dos hinchas en las inmediaciones del Estadio Monumental antes del inicio del partido que disputaron Colo Colo vs. Fortaleza Esporte Clube por la CONMEBOL Copa Libertadores”, señaló la entidad en el texto difundido públicamente.

Además de expresar su rechazo categórico a cualquier acto de violencia en el ámbito futbolístico, la ANFP hizo un llamado a las autoridades para abordar de manera urgente la crisis de seguridad que atraviesa el fútbol chileno.

“La actual crisis de seguridad exige con urgencia el trabajo y esfuerzo de todos”, sostiene el comunicado, en el que también se solicita convocar a todos los actores involucrados para implementar medidas administrativas y acelerar reformas legislativas que permitan enfrentar el problema.

La entidad que regula el fútbol profesional en Chile instó a avanzar en la creación del Registro Nacional de Hinchas como herramienta clave para mejorar el control en los estadios y evitar hechos de violencia. “No podemos esperar más”, advirtieron.

Finalmente, la ANFP remarcó que “la violencia no le puede ganar al deporte” y apeló a la responsabilidad colectiva para garantizar que los espectáculos deportivos vuelvan a ser eventos seguros y familiares.