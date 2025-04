La Fiscalía de Chile imputó a un carabinero por la muerte de dos jóvenes antes del partido entre Colo Colo y Fortaleza

La Fiscalía chilena imputó a un carabinero por la muerte de dos adolescentes en incidentes previos al partido entre Colo Colo y Fortaleza

La Fiscalía de Chile informó este jueves que un carabinero está siendo investigado en calidad de imputado por la muerte de dos adolescentes en las inmediaciones del Estadio Monumental David Arellano de Santiago, ocurrida antes del partido entre Colo Colo y Fortaleza, por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

El Ministerio Público indaga si un vehículo policial tuvo participación directa en el fallecimiento de los jóvenes, que fueron aplastados por una reja de seguridad derribada durante una estampida de hinchas.

El ministro chileno de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó la medida y aseguró que el uniformado fue separado de sus funciones, a la espera de concluir la investigación sobre su presunta responsabilidad.

Vallas tiradas en la calle después de que un grupo de hinchas del Colo-Colo intentara entrar por la fuerza al estadio durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre el Colo Colo chileno y el Fortaleza brasileño (Javier TORRES/AFP)

Según la información publicada por el diario El Mercurio, el hecho ocurrió cuando decenas de personas intentaron ingresar sin entrada por los accesos de Tucapel y Caupolicán, lo que provocó avalanchas humanas y el colapso de estructuras metálicas.

En medio de la intervención de efectivos de Carabineros, pertenecientes a la unidad de Control de Orden Público (COP), uno de los vehículos utilizados para disuadir a la multitud habría atravesado una de las rejas perimetrales que ya se encontraba caída sobre los jóvenes.

“Se produce una estampida que implica la caída de una reja y, en este momento, se está investigando si es que algún carro policial tuvo participación, finalmente, en el deceso”, declaró el fiscal Francisco Morales.

Serios incidentes en las afueras del juego entre Colo Colo y Fortaleza

El funcionario detalló que “la persona que estaba conduciendo el carro de momento tiene la calidad de imputado, sin perjuicio de que no se ha procedido a su detención”, ya que “no existe ninguna causal que la habilite hasta el momento”.

Uno de los adolescentes murió en el lugar, mientras que el otro, un joven de 13 años, falleció tras ser trasladado en estado crítico a la Clínica Bupa, cercana al estadio.

Los hechos, aunque no impidieron el inicio del encuentro, mantuvieron un clima de tensión durante toda la jornada. A los 70 minutos de partido, el árbitro Tejera suspendió el juego tras una invasión del campo por parte de hinchas de Colo Colo, y poco después la CONMEBOL confirmó su cancelación definitiva.

Un basurero quemado en la calle se ve después de que un grupo de hinchas de Colo-Colo intentaron entrar por la fuerza al estadio durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Colo Colo de Chile y Fortaleza de Brasil (Javier TORRES / AFP)

La Fiscalía de Flagrancia Oriente abrió una investigación formal y está analizando las cámaras de seguridad del recinto, así como el testimonio de los carabineros presentes. “Estamos trabajando con todos los medios técnicos y registros disponibles para determinar las responsabilidades correspondientes. No se descarta ninguna hipótesis, incluidas fallas en las medidas de seguridad y posibles excesos en la intervención policial”, indicó Morales.

A los 70 minutos de partido, el árbitro Tejera suspendió el juego tras una invasión del campo por parte de hinchas de Colo Colo, y poco después la CONMEBOL confirmó su cancelación definitiva (Javier TORRES/AFP)

En el exterior de la clínica, la hermana de una de las víctimas ofreció un duro testimonio y responsabilizó a Carabineros por lo ocurrido. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con esto. Voy a iniciar una demanda y necesito ayuda legal. Es una familia que está totalmente desecha y me incluyo. Mi mamá está destruida y no sé cómo vamos a seguir con esto. Les pido a ustedes que me ayuden”, dijo ante medios locales.

La Fiscalía de Flagrancia Oriente abrió una investigación formal y está analizando las cámaras de seguridad del recinto, así como el testimonio de los carabineros presentes (Javier TORRES / AFP)

“Mi hermana venía con entrada en mano, con su carnet. No es que se iban a pasar como dijeron. Ella estaba con dos amigos y los carabineros los culparon de la avalancha que los terminó aplastando. El carabinero que la atropelló nunca estuvo acá y el único que me habló fue quien la trajo. Si él vio que había niños en el medio, cómo no pudieron parar. Eso me produce frustración porque es mi hermana”, agregó.

(Con información de EP y AFP)