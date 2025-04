El reto de Enzo Pérez a Miguel Borja en pleno partido y su visceral reacción tras el empate de River ante Barcelona

River Plate fue superior a Barcelona de Ecuador, pero no pudo imponerse como local por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores: igualó 0-0 en un Monumental sin público por la sanción aplicada por la Conmebol. El Millonario hizo figura a José Contreras, arquero del elenco de Guayaquil, que hasta le atajó un penal a Sebastián Driussi.

Se trata del segundo 0-0 al hilo del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo (el anterior, ante Sarmiento de Junín), en medio de un 2025 irregular, sobre todo desde el juego. Y esa frustración se trasladó al campo de juego. El hecho de no contar con el respaldo de los más de 80.000 fanáticos que suelen llenar el recinto de Núñez permitió a la transmisión captar mejor los diálogos entre los jugadores en el campo de juego. Y Enzo Pérez (39 años), ídolo y referente del plantel, mostró su vehemencia para empujar desde su rol.

Miguel Borja ingresó a los 64 minutos por Facundo Colidio y buscó hacer pesar su oficio, pero no lo logró. Tras un rechazo fallido del Barcelona en el área, intentó ganar la posición de espaldas, con su marcador pegado, y se dejó caer, buscando fabricar un penal. La visita intentó salir de contra y obligó al mendocino Pérez a cometer una infracción para cortar el peligro. Acto seguido, el mediocampista retó en voz alta a su compañero: “¡Miguel, no te tires más!”.

Unos minutos después, el ex Estudiantes y Godoy Cruz se le acercó por detrás y le habló al oído, para darle una indicación y, tal vez, para bajar las tensiones luego de ese chispazo. Borja intentó, pero ni él ni River lograron quebrar el cero. Así, ambos contendientes terminaron en la cima del Grupo con cuatro puntos, seguidos de Independiente del Valle y Universitario de Perú (uno). Pero en la Banda nadie se conformó con la parda.

* El enojo de Pérez apenas terminó el encuentro

“Hay que seguir trabajando y mejorando para lo que viene. Nosotros salimos siempre a ganar, a buscar los tres puntos, dominamos los 90 minutos, fuimos a buscar, no se nos dio el resultado que queríamos. El empate no nos gusta”, subrayó Gonzalo Montiel, quien reveló que no ejecutó el penal porque se lo pidió Driussi.

“Fuimos superiores. Solo nos falta convertir el gol porque el juego lo tenemos. Intentamos siempre. Falta el gol nada más”, argumentó el Huevo Acuña. Esa bronca, una vez más, se vio reflejada en Enzo Pérez. Es que, apenas sonó el silbatazo final del árbitro Raphael Claus, la cámara se quedó con el N° 24, que lanzó varios insultos al aire, enojado porque su equipo no cosechó lo que mereció.

Tendrá revancha rápida: el domingo 13 de abril, desde las 20.15, recibirá a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura, en el que River marcha cuarto en el Grupo B (con 21 unidades, a cuatro de los líderes Independiente y Rosario Central). Y por el certamen internacional volverá a la acción el 23/4, cuando visite a Independiente del Valle en Quito por la tercera jornada.

* Las principales alternativas del duelo en el Monumental