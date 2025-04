El increíble penal que cometió el arquero de Barcelona ante River a los 3 minutos: la atajada a Driussi para redimirse

River Plate desperdició una oportunidad inmejorable en el inicio del duelo ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. A los seis minutos de juego, el equipo argentino dispuso de un penal, tras una increíble infracción del arquero José Contreras, pero Sebastián Driussi, que fue quien recibió la infracción, se hizo cargo de la ejecución tras pedirle el remate a Gonzalo Montiel y no pudo aprovecharla.

La jugada se originó tras una falta insólita dentro del área del guardameta ecuatoriano, quien primero cortó abajo un avance, pero que no pudo embolsar la pelota y, tras dejar un rebote largo, taló a Driussi que iba decidido a recuperarlo.

El árbitro brasileño Raphael Claus no dudó en sancionar penal. Inmediatamente, Gonzalo Montiel, habitual ejecutor desde los doce pasos, tomó el balón, pero su compañero le pidió el disparo con la intención de ganar confianza en su regreso a la titularidad. El defensor cedió y el delantero ejecutó el penal con un remate fuerte pero poco esquinado, lo que facilitó la tarea del arquero, quien adivinó la dirección y contuvo el disparo sobre su palo derecho.

Los penales siguen siendo una gran cuenta pendiente para el equipo millonario, que de los 9 disparos ejecutados por el equipo en este 2025, solo fueron convertidos dos. El desglose es el siguiente: Miguel Borja vs. Lanús (no convirtió), Matías Rojas vs. Talleres (no convirtió), Gonzalo Martínez vs. Talleres (anotó), Miguel Borja vs. Talleres (anotó), Gonzalo Montiel vs. Talleres (no convirtió), Facundo Colidio vs. Talleres (no convirtió), Manuel Lanzini vs. Talleres (no convirtió), Miguel Borja vs. Ciudad Bolívar (no convirtió) y Sebastián Driussi vs. Barcelona (no convirtió).

La ineficacia en los penales de River Plate en el 2025 (fuente: ESPN)

River Plate no logra imponerse desde los doce pasos desde el 30 de julio de 2019, cuando venció a Cruzeiro por 4-2 en Belo Horizonte, en los octavos de final de la Copa Libertadores. Desde entonces, el equipo que dirige Marcelo Gallardo perdió las siete definiciones por penales que disputó: frente a Boca en dos ocasiones, y ante Patronato, Inter de Brasil, Rosario Central, Temperley y Talleres.

El último penal convertido en tiempo regular por un jugador de River se remonta al 8 de diciembre de 2024. Aquel día, Gonzalo Martínez anotó ante Rosario Central en el estadio de Núñez, en un partido que finalizó 4-0, por la penúltima jornada de la Liga Profesional. A partir de entonces, el equipo falló seis penales consecutivos si se incluyen tanto los disparos durante los partidos como los ejecutados en tandas definitorias. Tres de ellos ocurrieron en la tanda ante Talleres del 5 de marzo en Asunción, donde erraron Cachete Montiel, Facundo Colidio y Manuel Lanzini.

En los 90 minutos reglamentarios, River también acumula tres penales errados de forma consecutiva. Los dos primeros los falló Miguel Borja, frente a Ciudad de Bolívar en los 32avos de la Copa Argentina y contra Lanús en el Monumental, en la sexta fecha del Torneo Apertura. El más reciente fue ejecutado por un delantero de 29 años que llegó en el último mercado de pases por 10 millones de dólares.

El estadio Monumental, que lució vacío debido a la sanción que pesa sobre River, fue testigo del fallido intento que podría haber cambiado rápidamente el desarrollo del partido. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo debió reponerse del golpe anímico temprano en un compromiso clave en la fase de grupos del certamen continental.