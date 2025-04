Ter Stegen reveló detalles desconocidos de su relación con Messi: “Es el único que puede tirarte una pelota a la cara si quiere”

Lionel Messi y Andre ter Stegen compartieron equipo en el Barcelona y no mantuvieron una buena relación (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Marc-André ter Stegen concedió una entrevista al podcast del diario Bild en la que abordó distintos aspectos de su carrera y repasó su vínculo con Lionel Messi, su ex compañero en el FC Barcelona entre 2014 y 2021. El arquero alemán reconoció que la relación con el capitán argentino no siempre fue la mejor. “Leo obtiene motivación de muchas cosas de las que nosotros no obtenemos motivación. Hubo momentos en que no nos llevamos bien. Ya fuera por mí o por él. Siempre he tenido mucho respeto por él y él a menudo también ha respetado mi opinión. También aprendes de él”, sostuvo el arquero del culé.

En tono distendido, el actual capitán del Barcelona recordó algunas situaciones particulares con Messi. “Probablemente sea el único jugador que puede tirarte una pelota a la cara si quiere. Tiene esa habilidad. Lo ha hecho varias veces. ¿De dónde salió ese enfado? Tendrás que preguntárselo a él”, contó entre risas. Pese a las diferencias, Ter Stegen elogió al campeón mundial: “Es especial verlo jugar al fútbol. Él ve cosas que nadie más ve. Si quería hacerte quedar mal, podía”, destacó.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona de España (REUTERS/Albert Gea)

El arquero, que transita la etapa final de la recuperación de una grave lesión de rodilla, también se refirió a la actualidad del club bajo la conducción de Hansi Flick. “La forma en que Hansi dirige y lo mucho que aprecia a su personal es algo que se recibe de vuelta de la gente. Se le da muy bien empatizar con la gente y sentir lo que les conmueve. A menudo encuentra las palabras adecuadas, a veces dice muy claramente lo que le molesta, pero siempre encuentra un buen equilibrio”, describió.

Consultado sobre el presente del equipo, que compite en múltiples frentes, Ter Stegen afirmó: “Se puede ver en este momento que es sencillamente muy armonioso”. Además, señaló a Pedri como una futura referencia del club: “Para mí ya es un fenómeno que no me extrañaría que se ocupara de llevar el brazalete de capitán. Marcará este club durante mucho tiempo”.

Finalmente, el futbolista de 31 años habló con naturalidad sobre los injertos capilares a los que se sometió: “En algún momento -como probablemente les ocurre a muchos hombres- perdí unos cuantos pelos y ya no estaba del todo contento. Entonces dije: ‘Vale, me gustaría volver a tener una línea de pelo ligeramente diferente, y así lo hice’. Estoy satisfecho”, cerró.

El portero del FC Barcelona, Ter Stegen (REUTERS/Manon Cruz)

Marc-André ter Stegen, portero del FC Barcelona, sufrió el 22 de septiembre de 2024 una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha durante un partido contra el Villarreal. Esta lesión requirió una intervención quirúrgica y un proceso de recuperación estimado entre siete y ocho meses.

A finales de marzo de 2025, Ter Stegen comenzó a entrenar parcialmente con el grupo, mostrando avances significativos en su rehabilitación. El club confía en que pueda regresar a la competición antes de que finalice la temporada.

Sin embargo, su reincorporación presenta desafíos administrativos. Según el reglamento de la UEFA, para que Ter Stegen pueda ser inscrito nuevamente en la Champions League, el FC Barcelona tendría que desinscribir a Wojciech Szczęsny, quien fue registrado en su lugar tras la lesión del alemán. Este procedimiento es necesario debido a las estrictas normativas sobre sustituciones en la competición europea.

En este sentido, el entrenador Hansi Flick enfrenta la decisión de cuándo y cómo reintroducir a Ter Stegen en el equipo, considerando tanto su estado físico como las implicaciones reglamentarias. La prioridad es asegurar que el portero esté completamente recuperado y listo para competir al más alto nivel.