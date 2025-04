Gago habló del cambio de arquero en la eliminación de Boca en la Libertadores y dio detalles inéditos de su salida de Chivas

Fernando Gago dio una de sus primeras entrevistas en paralelo a lo que son las conferencias de prensa post partido desde que es entrenador de Boca Juniors. En diálogo con ESPN, el entrenador xeneize brindó detalles de diferentes cuestiones relacionadas al pasado reciente, presente y futuro del equipo de la Ribera. Desde su problemática salida de Chivas de Guadalajara hasta el cambio de arquero previo a la definición por penales contra Alianza Lima y la eliminación de la Libertadores. Además, cuáles son los objetivos de ahora en más y su continuidad en el cargo.

Respecto a la modificación de Leandro Brey por Agustín Marchesín justo antes de la tanda que derivó en la eliminación de Boca en la Copa, precisó: “Me había quedado un cambio y Lea venía de atajar cuatro penales en Copa Argentina. Lo hablé con Agustín, se habló algo rápido por las pulsaciones del partido y tomé la decisión. Lo teníamos en la cabeza, pero no habíamos hablado ni con Fer Gayoso ni con Cristian (Muñoz) de la posibilidad de ir a los penales. Yo tomé la decisión cuando se dio la situación, fui muy claro. Agustín tuvo el valor de decir ‘no tengo problema’, pero asumo totalmente yo la responsabilidad”.

“Me vine de México y se habló durante mucho tiempo que yo estaba acá (en Argentina). Me llamaron un martes, tuve la reunión con Boca, corté y fui a hablar con el director deportivo de Chivas. Tenía una cláusula de rescisión como también tenía Guadalajara si quería echarme, era para los dos igual. Pagué la cláusula y el miércoles arreglé mi contrato con Boca sin saber nada. Esta es mi casa, me crié acá desde los 8 años. Me pasaron cosas hermosas y también muy malas”, reveló además Gago.

Cuando a Pintita le consultaron por las razones de la eliminación de la Copa, se limitó a responder: “Las hay, pero quedan puertas adentro. Esa bronca, ese dolor va a ser difícil sacarlo porque teníamos la ilusión de jugarla y nos preparamos para eso. Pero tenemos que seguir creciendo como equipo y lograr los objetivos que tenemos, que son clasificar, ser campeones y tener una identidad”.

Al DT boquense también le preguntaron si se sintió afuera del club cuando el equipo quedó afuera de la Libertadores y contestó: “No, de mi lado no. Yo hablo todos los días con el Chelo (Delgado), Chicho (Serna) y Raúl (Cascini). Tenemos una conversación todos los días. Hablamos de fútbol y distintas cosas de la vida. El Chelo concentraba conmigo, me conoce desde los 18 años. Tenemos una relación muy noble y, si en algún momento tenemos que hablar de algo, se hablará. No pasa nada”.

Respecto a su continuidad, mencionó: “En esta institución estás en la mira todos los días rindiendo examen. La historia te obliga a ganar. Soy muy convencido de lo que hago en un proceso. Pero los procesos no existen si no ganás. Y quiero llevarlo de una forma, intentaremos ganar, pero desde un concepto claro. Quiero estar en la foto con los chicos si ganamos, pero también en las malas como pasó ahora. Y me hago responsable. Hay que tratar de sostener en la derrota lo que uno quiere hacer”.

Luego de la eliminación con Alianza Lima, Gago puntualizó que el principal objetivo de Boca tenía que ser salir campeón del Apertura. Ahora dijo sobre esa frase: “Si no digo que tenemos que ser campeones, van a decir que no lo digo. Boca tiene que ganar y ser campeón. Tiene que tratar de ganar el campeonato. Hay una forma, tenemos una idea. Va a ser difícil porque hay 30 equipos que quieren ser campeones. Hay que ser fuertes de mentalidad. De lo que diga a que se cumpla, no lo sé. Los chicos y yo queremos ser campeones y estamos mentalizados. Trabajaremos para eso, pero no es que quedo agarrado a una palabra exacta”.

OTRAS FRASES IMPORTANTES DE FERNANDO GAGO

La exclusión de Carlos Palacios contra Newell’s. “Son reglas de convivencia que se ponen desde el primer día en conjunto con el cuerpo técnico y los jugadores. Hay un reglamento interno donde se ponen responsabilidades. Todos se merecen respeto. Carlos no llegó al entrenamiento y tomé la decisión de que no juegue, lo hablé con él y quedó ahí, no pasa nada. Entrenó durante toda la semana, el primer día no entrenó, eran cuatro días libres y no quería arriesgarlo a un entrenamiento más fuerte. Le di una adaptación el primer día y después normal como toda la semana pasada”.

La lesión de Ander Herrera. “No sé si llega para el Superclásico, vamos a evaluarlo día a día. Y estará lo mejor posible para afrontar todo lo que viene, que es importante”.

Los dichos de Cristian Fabbiani tras la derrota con Newell’s. “No pasa nada, no pasa nada”. “No pasa nada, no pasa nada”.

¿Frank Fabra le pidió no jugar más de local? “Yo no hablé con Frank, al contrario. Está trabajando muy bien, recuperó estas semanas de entrenamiento y lo felicité porque fue el jugador que necesita ser para estar al máximo nivel. Después decidiré yo si juega o no, pero es mentira lo que se dijo”.

La titularidad indiscutida de Edinson Cavani. “Es un futbolista enorme por su trayectoria y capacidad de entrenamiento. No faltó nunca. Entrena con una intensidad y ganas... Después, si erró un gol o no, hay que trabajarlo. Trataremos de tenerlo en mejores situaciones. Si yo creo que no está preparado para jugar un partido, no jugará. Tanto Camilo Rey, que es el más chico, como Cavani, tienen las mismas posibilidades de jugar siempre y cuando estén al máximo en el entrenamiento”.

