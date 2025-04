El ataque de furia de Raphinha tras el empate del Barcelona: empujón al entrenador Hansi Flick y tenso cruce con Ter Stegen

La ira de Raphinha tras el encuentro contra el Betis

El FC Barcelona empató 1-1 como local frente al Real Betis y dejó escapar una valiosa oportunidad de alejarse en la cima de La Liga en su suelo con el Real Marid, que sorpresivamente cayó en el Santiago Bernabéu ante Valencia. Sin embargo, lo que más llamó la atención tras el final del encuentro no fue el resultado, sino la reacción del extremo brasileño Raphinha, quien terminó el partido visiblemente enfadado y dirigió duras críticas al arbitraje encabezado por Gil Manzano. Además, protagonizó un lamentable episodio con su compañero Marc-André ter Stegen y el entrenador Hansi Flick.

El delantero brasileño mostró su desacuerdo con varias decisiones del árbitro principal y sus asistentes, protagonizando un altercado que quedó registrado en imágenes captadas por un aficionado desde las gradas. En los videos, que más tarde se viralizaron en redes sociales, se pudo observar a Raphinha discutiendo con el primer capitán del equipo, marcando una escena de evidente tensión en la salida del terreno de juego.

Ter Stegen, quien sigue recuperándose de una grave lesión en la rodilla, intentó mediar e intervenir para calmar al brasileño, que no aceptó el intento de conciliación y en varias ocasiones llegó a empujar al guardameta alemán. Finalmente, ter Stegen tuvo que insistir de manera firme para que el extremo entrara al vestuario, remarcando el malestar que reinaba tras el polémico arbitraje.

Cabe recordar que el portero alemán fue sustituido en el primer tiempo del encuentro contra el Villarreal (jornada 6 de la liga española) tras una rotura completa del tendón rotuliano de su rodilla derecha, una lesión que lo alejó de los terrenos de juego y lo mantiene en proceso de rehabilitación de cara al cierre de la temporada.

Flick intentó calmar al jugador (pressinphoto)

Antes de dirigirse al vestuario, el atacante de la selección de Brasil también tuvo un enfrentamiento con uno de los jueces de lína, a quien increpó visiblemente exaltado. “¡Tú a mí no me mandas callar, no me mandas callar!”, exclamó el brasileño. Poco después, añadió: “¡Eres un maleducado!”, dejando clara su indignación por lo que consideró un trato desfavorable hacia el conjunto culé.

Ni Robert Lewandowski ni el técnico Hansi Flick, quienes intentaron acercarse para calmar al jugador, lograron persuadirlo. En un momento de alta tensión, las cámaras captaron cómo el entrenador intentó contener a Raphinha, quien rápidamente se apartó, evidenciando su alterado estado.

Este empate llega en un momento crucial para el Barcelona, que lidera la clasificación con 67 puntos, pero desperdició la oportunidad de ampliar su ventaja sobre el Real Madrid, que cuenta con 63 unidades tras la derrota por 2-1 ante el Valencia. A falta de ocho jornadas para el cierre de La Liga, el equipo azulgrana sigue en la lucha por mantener su liderazgo y depende de su concentración en el tramo más importante del campeonato.

Además, el Barça afronta instancias decisivas en otras competiciones. En la Copa del Rey, alcanzó la final tras imponerse al Atlético de Madrid y se medirá frente al Real Madrid. En la UEFA Champions League, el equipo dirigido por Flick se jugará su pase a las semifinales enfrentando al Borussia Dortmund en los cuartos de final.