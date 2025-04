Real Madrid perdió, Barcelona empató y la pelea por el título está al rojo vivo: la curiosa escena en el penal errado de Vinicius

La Liga de España transita por su recta final de la temporada y el título se está disputando entre tres claros contendientes. A la espera del encuentro de Atlético de Madrid visitando al Sevilla el día domingo, Barcelona empató 1-1 en su duelo contra el Betis y estiró un poco más la distancia en lo más alto de la tabla. Por su parte, el Real Madrid sufrió una caída por 2-1 sobre el Valencia, donde se vivió una situación peculiar entre Vinícius Júnior y el arquero Giorgi Mamardashvili, quien le atajó un penal.

En el marco de la 30ª jornada del campeonato y a falta de ocho partidos, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti recibió un duro golpe en el Estadio Santiago Bernabéu. La acción comenzó en el amanecer del enfrentamiento contra los Chés, ya que a los nueve minutos de juego le cometieron un penal a Kylian Mbappé. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Vini, aunque se encontró con la resistencia del guardameta georgiano, quien le atajó el remate con solvencia.

La jugada cobró principal relevancia una vez que finalizó el partido, ya que Mamardashvili confesó que jugaron una apuesta antes de efectuar el penal. “Tuve una conversación con Vinicius y gané 50 euros. Le pregunté si quería jugar por 50 euros y me ha dicho que sí. Entonces gané”, comentó en la rueda de prensa el arquero del Valencia. Automáticamente, cuando el periodista del programa español El Chiringuito le preguntó si el brasileño cumplió, respondió entre risas: “Me tenía que pagar después del partido, pero no me ha pagado”.

La apuesta en el penal entre Vinicius y el arquero de Valencia

Seguido al penal malogrado por Vinicius, Valencia abrió el marcador de la mano de Mouctar Diakhaby, quien se impuso en el área Merengue desde un tiro de esquina. A partir de este momento, el elenco dirigido por Carlos Corberán se replegó sobre su propio campo y buscó golpear a su rival de contra. En este contexto, los pupilos de Ancelotti tuvieron que realizar un arduo trabajo para romper el bloque defensivo del combinado che.

Esto le tomó hasta el minuto 50 de partido, cuando Vinícius se tomó venganza y estampó el empate tras capitalizar un rebote en el área tras un córner. Sin embargo, a pesar de que el Real Madrid generó constantes situaciones de peligro, se encontró con la figura de un Mamardashvili que se mostró impenetrable. Y cuando todo indicaba que iba a terminar en igualdad, Valencia aprovechó que el conjunto local quedó mal parado en el fondo por ir a buscar la victoria y Hugo Duro convirtió el gol del triunfo desde un contraataque en el minuto 95.

Este resultado supone un durísimo golpe para el Real Madrid: quedó segundo con 63 unidades y tras el empate del Barcelona, que alcanzó los 67 puntos, dejó de depender de sí mismo para consagrarse campeón. Vale resaltar que ambos equipos todavía deben enfrentarse entre sí, algo que sucederá en el marco de la 35ª fecha de La Liga, en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Más allá de que Barça sacó una buena diferencia de cuatro puntos, no pudo pasar del empate 1-1 contra el Betis en condición de local. Los dirigidos por Hansi Flick se adelantaron en el resultado con el reloj marcando los seis minutos de juego. A partir de una gran jugada asociativa por la ofensiva Blaugrana, Gavi quedó solo contra el arquero y puso el 1-0 parcial.

Aunque la ventaja les duró poco tiempo, ya que el equipo de Manuel Pellegrini igualó el trámite con un tanto de cabeza por parte del brasileño Natan. Desde entonces, Barcelona buscó una victoria que le permitiera sacar una notable diferencia en la tabla de posiciones, aunque se encontró con un Adrián infalible en el arco de los Verdiblancos.

Este resultado hizo crecer levemente las aspiraciones del Atlético de Madrid, ya que precisa de varios resultados a favor para que pueda gritar campeón. Los dirigidos por Diego Cholo Simeone marchan terceros con 57 unidades, a diez de la punta con 27 en juego. Cabe destacar que podrían recortar distancias en caso de que se impongan sobre el Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en un duelo que se disputará el domingo desde las 11:15 (hora argentina).

EL FIXTURE DE LOS TRES EQUIPOS QUE PELEAN POR LA LIGA

Barcelona

31ª: Leganés (V)

32ª: Celta de Vigo (L)

33ª: Mallorca (L)

34ª: Real Valladolid (V)

35ª: Real Madrid (L)

36ª: Espanyol (V)

37ª: Villareal (L)

38ª: Athletic de Bilbao (V)

Real Madrid

31ª: Alavés (V)

32ª: Athletic de Bilbao (L)

33ª: Getafe (V)

34ª: Celta de Vigo (L)

35ª: Barcelona (V)

36ª: Mallorca (L)

37ª: Sevilla (V)

38ª: Real Sociedad (L)

Atlético de Madrid

30ª: Sevilla (V)

31ª: Real Valladolid (L)

32ª: Las Palmas (V)

33ª: Rayo Vallecano (L)

34ª: Alavés (V)

35ª: Real Sociedad (L)

36ª: Osasuna (V)

37ª: Betis (L)

38ª: Girona (V)

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA