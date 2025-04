La reacción de Doohan cuando le preguntaron sobre el error que cometió antes del brutal accidente en el GP de Japón

El Gran Premio de Japón tendrá este domingo su gran carrera principal (desde las 3AM en Argentina), aunque el centro del debate todavía está rondando sobre un hecho que conmocionó a la Fórmula 1 durante la práctica libre 2: el brutal accidente que protagonizó Jack Doohan tras dejar abierto el DRS en la curva 1.

El australiano pudo reaparecer en la FP3 luego de que Alpine cambiara “todas las piezas” a excepción de la unidad de potencia. También fue parte de la clasificación que lo vio marcar el 19° registro más veloz. En ese contexto, todavía permanece una pregunta enfocada en su accionar: ¿por qué no cerró el DRS a tiempo?

El periodista de la cadena SkySports, Craig Slater, le planteó al rookie de Alpine si había discutido este método con el equipo, pero Doohan eligió las evasivas en una primera instancia: “Estoy esforzándome al máximo, así que no quiero poner excusas sobre nada de eso. Pero para eso entrenamos, digamos, y para mantener la cabeza fría”.

Cuando el cronista le insistió sobre los motivos que lo llevaron a tener el DRS abierto, el piloto volvió a evitar la charla: “Sobre intentar hacer eso (mantener abierto el DRS), para ser honesto, preferiría no tocar ese tema y simplemente dejarlo en el pasado y mirar hacia mañana, sin faltarle el respeto”, señaló según replicó Motorsport.

“Es algo que hemos discutido internamente y hemos repasado. Y sí, estamos tratando de maximizar el resto de nuestro fin de semana ahora”, repitió ante los medios.

Lo cierto es que el debate en torno a su movimiento en el inicio de la práctica 2, que derivó en una bandera roja que detuvo durante casi diez minutos la tanda, está abierto. El periodista Joe Lischka del medio especializado alemán Auto Motor und Sport aseguró que el australiano quiso trasladar una prueba del simulador a la pista y allí cometió su error: “El australiano había intentado echar mano a su bolsa de trucos. En el simulador, Doohan había descubierto que la curva 1 se podía pilotar con el DRS abierto. Intentó aplicar esta teoría en la práctica. Pero la física le golpeó sin piedad“.

Un informe del portal The Race, que llevó la firma de Scott Mitchell-Malm, avaló esta teoría: “Jack Doohan no desactivó manualmente el sistema de reducción de resistencia aerodinámica de su Alpine en la primera curva de Suzuka porque no lo había hecho en el simulador durante su preparación para el Gran Premio de Japón”.

El DRS está permitido en ciertos sectores de los circuitos y se desactiva manualmente desde el volante, si el conductor frena o si levanta el pie del acelerador un determinado nivel, formato que se puede calibrar para mayor o menor tolerancia, según detalló The Race. El periodista Alex Harrington de Motorsport aseguró que, según la telemetría que analizaron, Doohan “pisó el freno, pero esto no desactivó automáticamente el DRS”.

Las cámaras a bordo mostraron que el sistema DRS se mantuvo abierto hasta que perdió el control del coche a unos 300 kilómetros por hora. El propio director de Alpine, Oliver Oakes, informó inmediatamente que el accidente estuvo emparentado a esto: “Nos alegra ver a Jack salir airoso de su incidente en los Entrenamientos Libres 2 y nos alegra ver que se encuentra bien tras las comprobaciones de precaución. Fue un error al no cerrar el DRS en la curva 1. Es algo de lo que aprender”.

“Estoy bien. Ha sido fuerte, algo que me ha encontrado por sorpresa, y aprenderé de ello. Sé que el equipo tiene mucho trabajo por delante para reparar el coche de cara a mañana”, habían sido las primeras palabras de Jack sobre el tema, pero en una gacetilla que difundió la propia escudería.

* El accidente de Doohan en el GP de Australia

El corredor sumó su cuarto incidente en tres Grandes Premios de esta temporada. En la carrera estreno, perdió el control de su coche bajo la lluvia y lo estrelló en el circuito Albert Park de Melbourne durante la primera vuelta. Luego, en la Sprint de China, cometió un error e impactó de lleno el monoplaza de Gabriel Bortoleto. En la competencia principal de ese país, fue penalizado por una peligrosa maniobra que perjudicó a Isack Hadjar de Racing Bulls.

* El toque a Gabriel Bortoleto en la Sprint de China

Este domingo intentará mejorar su imagen, pero será una tarea compleja ya que largará apenas por delante de Lance Stroll. “Creo que podría haber llegado a la Q2. Sé que tenía que seguir dando grandes pasos en cada vuelta. Para ser sincero, cometí un error en la salida de la curva que, de no haberlo hecho, probablemente me habría metido en la Q2. Así que realmente no puedo estar demasiado enfadado o molesto por eso. Por desgracia, son las circunstancias en las que estamos”.

* La maniobra con Hadjar en el GP de China que terminó en sanción

El domingo se esperan lluvias sobre Suzuka, lo que podría modificar drásticamente el panorama. Doohan no realizó la práctica 1 porque su coche fue comandado por el japonés Ryō Hirakawa y apenas duró unas pocas vueltas en la FP2 antes de su accidente. “Esperemos que el tiempo nos ayude un poco a avanzar. Y lo único que queremos es aprender, si es en mojado, aprender todo lo que pueda en mojado. Pero también maximizar cualquier posibilidad o circunstancia en la que podamos estar más arriba en la parrilla”, analizó sobre el clima, según Motorsport.

LA GRILLA DE LARGADA DEL DOMINGO

Así largarán el GP de Japón (Foto: @F1)