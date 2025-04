Racing inicia su camino en la Copa Libertadores ante Fortaleza en Brasil: hora, TV y formaciones

Fortaleza y Racing, frente a frente por la primera fecha de su grupo de Copa Libertadores

Racing Club pondrá en marcha su sueño en la Copa Libertadores esta noche cuando visite a Fortaleza en Brasil. El equipo conducido por Gustavo Costas, flamante campeón de la Sudamericana y la Recopa Sudamericana, ahora pretende imponerse a nivel continental en el certamen más importante en relevancia. La cita comenzará a las 21:30 en el estadio Governador Plácido Castelo, conocido popularmente como Castelao, en Ceará. Dirigirá el paraguayo Juan Gabriel Benítez y televisará Fox Sports.

El plan de la Academia es elevar la vara a nivel internacional sin descuidar el plano local, algo en lo que deberá mejorar cuanto antes si es que pretende clasificarse a los octavos de final del Torneo Apertura, objetivo que hoy no estaría cumpliendo. La de esta noche en Ceará es posiblemente la cita más complicada que tendrá en el Grupo E de la Copa, en el que comparte lugar con Colo Colo de Chile y Bucaramanga, que se medirán al unísono hoy en Colombia.

El conjunto brasileño no solamente cuenta con un DT argentino de probada calidad como Juan Pablo Vojvoda sino que además tiene a varios futbolistas albicelestes en sus filas, entre los que figura el ex Boca Pol Fernández, que también pasó por Racing y fue campeón. Además están Emmanuel Martínez, Juan Martín Lucero, Eros Mancuso, Tomás Pochettino y Emanuel Brítez (este último, lesionado). Además, figura en el plantel el ex defensor de la selección brasileña David Luiz, que está a punto de cumplir 38 años.

Fortaleza viene de ganarle 2-0 al Fluminense en condición de local por la primera fecha del Brasileirao. En tanto, cayó en la final del Campeonato estadual Cearense por un global de 2-1 en contra en la final frente a Ceará.

El historial de Racing es ampliamente favorable en el último tiempo frente a equipos brasileños. En el último cruce por la Recopa Sudamericana superó ampliamente al Botafogo, campeón de la Libertadores. En la final de la Sudamericana 2024 se impuso en Paraguay ante Cruzeiro. Antes, en instancia de semifinales, había despachado al Corinthians de Ramón Díaz. En cuartos de final había hecho lo propio con Athletico Paranaense y, en fase de grupos, le ganó también al Bragantino.

Racing está décimo en la Zona A del Apertura, a cuatro puntos de la línea de clasificación, cuando restan disputarse cinco encuentros de la fase regular. El siguiente cotejo será ante Banfield en el Cilindro de Avellaneda, pero hoy al cuerpo técnico y todo el mundo académico lo que le importa es la Libertadores, un sueño vigente desde su única conquista en 1967.

Probables formaciones:

Fortaleza: João Ricardo; Guilherme de Jesus da Silva, Benjamin Kuscevic, Cristian Chagas Tarouco, Diogo Barbosa; Pol Fernández, Emmanuel Martínez, Lucas Sasha; Yago Pikachu, Juan Martín Lucero y Mário Sérgio Santos Costa. DT: Juan Pablo Vojvoda

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Luciano Vietto; Maximiliano Salas y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas

Estadio: Governador Plácido Aderaldo Castelo, “Castelao”

Hora: 21.30

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Televisará: Fox Sports

TABLA DEL GRUPO E