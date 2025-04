La buena noticia que recibió Gallardo y las dudas de River de cara al debut en la Copa Libertadores

Facundo Colidio recibió el alta médica y está disponible para el debut en la Copa Libertadores (Fotobaires)

Marcelo Gallardo recibió una buena noticia de cara al debut de River por la Copa Libertadores. Facundo Colidio, quien había sufrido un desgarro en el aductor derecho frente a Deportivo Riestra, recibió el alta médica y estará disponible para el compromiso internacional.Con algunas bajas y otros regresos, el DT está analizando el once de arranque frente a Universitario, de Perú.

Con la vuelta de Colidio, el Muñeco volverá a contar con uno de sus jugadores predilectos. El delantero de 25 años jugó de titular en nueve de diez partidos en lo que va de la temporada. No obstante, el buen nivel de Ian Subiabre y lo que representa Sebastián Driussi hacen que Gallardo se debata entre esos tres nombres para conformar la dupla de ataque junto a Miguel Ángel Borja.

No todas son noticias auspiciosas. Giuliano Galoppo se resintió de la distensión en el sartorio izquierdo y sería resguardado para no agravar su situación. Ante esto, el DT pararía un 4-3-1-2, en lugar del 4-1-4-1 que dispuso en el último encuentro frente a Rosario Central -terminó en empate 2-2-.

El Muñeco Gallardo está diagramando el equipo para enfrentar a Universitario (REUTERS/Matias Baglietto)

Esto supondría que Enzo Pérez ocupe el lugar de 5 con Maximiliano Meza y Rodrigo Aliendro a sus costados, aunque la aparición del colombiano Kevin Castaño frente al Canalla dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico y podría desplazar al Peti al banco y meterse desde el arranque. El último lugar de mitad de cancha hacia adelante estaría reservado para Franco Mastantuono.

En línea defensiva las únicas certezas serían las de los laterales. Marcos Acuña ocupará la banda izquierda, mientras que Fabricio Bustos haría lo propio por la derecha. Vale recordar que el jugador con pasado en Independiente reemplaza a Gonzalo Montiel, quien se está recuperando de un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y era una fija para el entrenador desde su vuelta a Núñez.

El gran dilema que enfrenta Gallardo por estas horas es el de cómo conformar la zaga central, hay tres nombres para dos puestos: Paulo Díaz, Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta. El chileno no sumó minutos en el último partido contra Central, ya que en el cuerpo técnico decidieron darle descanso teniendo en cuenta que había jugado los dos partidos completos con su selección en la fecha FIFA pasada, por lo que no sonaría descabellado que vuelva a ser parte del once de arranque en tierras peruanas.

Si se tienen en cuenta las decisiones pasadas del DT, se podría dilucidar a quién reemplazaría Díaz en caso de ser titular. El chileno comenzó desde el inicio en siete ocasiones en lo que va de la temporada, en las que solo en una el Millonario defendió con línea de tres (en la fecha 3 del Torneo Apertura frente a San Lorenzo).

Tres veces reemplazó a Martínez Quarta, dos por diferentes lesiones y una por rendimiento del Chino y entró por Pezzella en otras tres ocasiones, siempre por nivel futbolístico. Es decir, si Díaz salta a la cancha desde el inicio, lo haría por el de Bahía Blanca.

La posible formación de River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Maximiliano Meza, Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.