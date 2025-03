Los dardos del Ogro Fabbiani a Boca tras el triunfo de Newell’s: del “no nos pateó al arco” a “creí que iba a ser más difícil”

Luego de la victoria de Newell´s por 2 a 0 ante Boca Juniors, el entrenador de la Lepra, Cristian Fabbiani, no apeló a eufemismos a la hora de explicar el triunfo de sus dirigidos en la conferencia de prensa posterior al partido. “Creía que el partido iba a ser más difícil”, expresó el ex delantero de River, que hasta el momento está invicto con el buzo ante el Xeneize (con Deportivo Riestra había logrado un empate 1-1).

“Creía que el partido iba a ser más difícil. El mejor jugador de ellos entró en el segundo tiempo, que es (Exequiel) Zeballos. El uno contra uno Boca no lo tenía en el primer tiempo y yo sabía que ellos iban a apostar por los carrileros, con Blanco y Blondel. A Blondel lo pudimos contener más porque jugaba mucho para adentro. Sabemos que Blanco tiene la mejor pegada hacia dentro de un lateral del país. Sabíamos que ellos iban a abusar de esos centros y entrenamos en la semana esos cuadrados que a mí me gustan. Estoy contento porque salió todo lo planeado. Todos los goles fueron planeados”, azuzó el Ogro.

Con respecto al penal que falló Edinson Cavani en un momento clave (en el inicio del segundo tempo), Fabbiani aseguró: “Estaba tranquilo porque tenía a Keylor (Navas). Cuando vos tenés un arquero como él... Vengo de un club como Riestra, en el que tenía el mejor arquero del país y ahora tengo dos arqueros de las mismas características. Nacho (Arce) y él, no los voy a comparar porque la espalda que tiene Keylor es tremenda, pero bueno, vengo de un club en el que tenía un arquero muy bueno la verdad”.

“La verdad que estamos contentos porque la pretemporada fue muy dura, ahora a disfrutar un poco. Fue muy importante para la gente y para nosotros, pero no se logró nada todavía. Esto va a ser muy duro hasta el final. Fuimos muy superiores a Boca; de hecho no nos pateó al arco. Creo que si nosotros estábamos finos el partido podría haber terminado con goleada. Hicimos goles como los trabajamos y contra eso no se puede hacer nada”, se envalentonó el DT, que lleva cuatro partidos invicto (dos victorias y dos empates) luego de su debut con derrota en la Lepra (0-2 contra Barracas Central).

MÁS DEFINICIONES DE FABBIANI

“Fue un partido difícil contra un equipo que se preparó para la Libertadores; tenía tres formaciones para presentar. Newell’s respondió con la entrega, con el corazón. Cuando tuvo que jugar, jugó. Entendió cómo jugarle a Boca”.

“Yo dejé un club en el que me iba muy bien; gracias a Deportivo Riestra. Yo sabía que ponía la cabeza. Hoy te va mal y volvés a empezar a cero. No me jugué mi vida deportiva, pero me jugaba mucho. Estaba en un club muy ordenado, miren cómo le ganó a Vélez. A Newell’s era imposible decirle que no. Jugué acá, me siento querido, le estoy dando una mano, pero estoy muy agradecido a los jugadores”.