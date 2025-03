Ricardo Centurión firmó con su nuevo club, pero no se sabe cuándo podrá debutar: las dos trabas que enfrenta

Centurión, al momento de la firma de contrato (@CLMerlo)

Ricardo Centurión firmó contrato con su nuevo club: Oriente Petrolero de Bolivia. El vínculo lo une con el equipo hasta diciembre de 2025. “Allá vamos!!!”, fue el mensaje que posteó el Wachiturro, junto con el escudo del Refinero, en su cuenta de Instagram. El futbolista, de 32 años, no juega desde abril de 2023, cuando vestía la camiseta de Barracas Central, en un encuentro frente a Vélez Sarsfield.

Justamente, había llegado cedido desde el Fortín, el último club en el que tuvo un lazo formal, aunque al reintegrarse al conjunto de Liniers no volvió a ver acción. Intentó volver a encontrar su mejor forma física y futbolística con Gustavo Quinteros como DT, volvió a ser tenido en cuenta pero una serie de ausencias a los entrenamientos lo volvieron a dejar relegado.

La curiosidad es que Centu llega a un club con problemas institucionales. Y no se sabe cuándo podrá debutar. El tema es que el libro de pases cerró el pasado 21 de marzo y no son usuales las excepciones. Además, la institución ya cuenta con las seis fichas extranjeras cubiertas, por lo que debería desprenderse de un jugador para hacerle lugar al extremo surgido de Racing, siempre y cuando sea habilitado.

Ronald Raldes, recordado exfutbolista, era el presidente del Verdolaga, aunque la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), lo destituyó por inhibiciones de la FIFA y deuda de salarios. En su lugar nombraron a Maricruz Ribera como mandamás interina, con la premisa de convocar a elecciones. No obstante, los medios bolivianos aseguran que Raldes sigue dirigiendo los destinos del club y la contratación del jugador argentino sería una de sus decisiones.

A esa polémica se le sumaron las declaraciones del asesor legal del club, Víctor Hugo Pérez, quien denunció los problemas administrativos por los que Centurión podría no poder jugar. “¿Quién no va a querer que semejante crack argentino venga a Oriente? Sería capaz de saltar de felicidad, pero el tema es que el cupo de jugadores extranjeros está cerrado. No se puede hacer nada”, declaró.

“Traerlo es tratar de boicotear la institución, de crear un ambiente falso, tratar de desestabilizar emocionalmente para hacer parecer que esta gestión no lo quiere traer”, agregó en referencia las internas políticas que son parte del día a día del club boliviano.

“Costó mucho pagar las sanciones FIFA y salir de la crisis que tiene Oriente Petrolero”, se explayó. No obstante, el ex volante de la selección argentina ya rubricó su contrato. Habrá que ver cómo logra el club que salte a la cancha ante los obstáculos burocráticos.

Ricardo Centurión, en una práctica de Vélez Sarsfield (@Velez)

Centurión surgió de Racing, donde conquistó los títulos del 2014 y 2019, y tras un paso por el Genoa de Italia se sumó a Boca. Además, estuvo a punto de jugar el Mundial que organizó Rusia en 2018, cuando Jorge Sampaoli lo siguió de cerca en la Academia junto a Lautaro Martínez. También ostentó excursiones por el fútbol de México y el San Pablo. Sin embargo, sus experiencias estuvieron marcadas por los problemas disciplinarios o personales. En diciembre de 2023 supo ser noticia cuando protagonizó un escándalo por su positivo por cocaína luego de un control policial.

Vélez, con la conducción de Gustavo Quinteros, intentó reinsertarlo a la actividad. “Lo intentamos, pusimos un montón de gente para trabajar para él, el profe para que se ponga bien físicamente, el psiquiatra especializado en el tema... Y después volvió a caer en no venir a entrenar. Como que no quería seguir”, había relatado el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, en diálogo con el programa Los Más Grandes, por Radio República, luego de que el futbolista estuviera desaparecido por días.

Oriente Petrolero asoma como una nueva oportunidad para relanzar su carrera, si consigue ser habilitado para actuar.