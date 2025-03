La violenta reacción de un entrenador con una jugadora que generó indignación en el básquet

El repudiable accionar de un entrenador con una basquetbolista

El baloncesto femenino de secundaria en los Estados Unidos se vio envuelto en una polémica luego de que Jim Zullo, entrenador del equipo femenino de la escuela secundaria de Northville, en Nueva York, fuera despedido tras protagonizar un incidente violento durante el campeonato estatal clase D.

Un video que se volvió viral en redes sociales mostró al entrenador de 81 años agrediendo físicamente a una jugadora al sujetarla del cabello tras la derrota de su equipo por 43-37 ante el equipo de LaFargeville, en el Hudson Valley Community College.

El acontecimiento tuvo lugar el pasado viernes, generando una ola de reacciones en redes sociales y en los medios locales. En las imágenes divulgadas, se puede observar a Zullo tirando de forma violenta el pelo de Hailey Monroe, una de las jugadoras, mientras le hablaba con dureza. El episodio dejó a la joven visiblemente afectada, llorando tras la agresión. Una compañera de equipo intentó intervenir y consolar a Monroe, mientras le recriminaba al entrenador su actitud frente a una de las jugadoras.

El distrito escolar central de Northville reaccionó rápidamente. En un comunicado oficial, manifestaron estar “al tanto y profundamente consternados por la conducta del entrenador del equipo femenino de baloncesto universitario durante el partido por el campeonato estatal de Nueva York de clase D”.

El entrenador fue despedido tras su reacción

“El distrito se compromete a garantizar que este tipo de comportamiento no tenga cabida en nuestros programas y continuaremos defendiendo los valores de respeto e integridad que nuestros atletas, familias y comunidad esperan y merecen. Esta persona ya no entrenará para el distrito escolar central de Northville”, aseguraron en el informe.

Por su parte, Sarah Chauncey, superintendente del distrito, afirmó en una entrevista telefónica que replicó The New York Times que “el servicio del entrenador con el distrito ha sido terminado”. Chauncey no confirmó públicamente la identidad del entrenador ni de la jugadora afectada, sin embargo, la información del sitio web deportivo MaxPreps señaló a Jim Zullo como el encargado del equipo.

Zullo, quien fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto del estado de Nueva York en 2006 y cuenta con más de 500 triunfos en su trayectoria de más de cuatro décadas, se defendió ante los medios. En declaraciones a News10 ABC, el entrenador afirmó que la jugadora lo había insultado previamente, situación que habría desencadenado su acción. Según explicó, el incidente ocurrió luego de solicitar a Monroe que estrechara las manos del equipo contrario tras el partido.

El hecho no pasó desapercibido para los espectadores. Alyssa LeRoux, residente de Watertown, Nueva York, presenció la transmisión del partido y fue una de las primeras en denunciar públicamente el suceso. “Al final del partido, cuando Northville ya había perdido por seis puntos, creí ver algo extraño. Entonces, recibí un mensaje de una amiga que me preguntaba si había visto al entrenador tirarle el pelo a esa chica. Repetí la transmisión y lo confirmé”, relató LeRoux. Posteriormente, grabó un video mostrando el momento y lo compartió en Facebook, donde ha acumulado 500 reacciones, en su mayoría indignadas, y casi 900 compartidos.

“Me sentí fatal por la chica. Es decir, se entregó por completo a lo que tenía. No puedes hacer ese tipo de cosas cuando eres un hombre mayor con una niña pequeña”, sentenció LeRoux.