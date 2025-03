El emotivo encuentro que protagonizó el Dibu Martínez con un fanático al que le obsequió sus guantes: “Está bendecido”

Luego del encuentro amistoso a beneficio de los damnificados por el temporal en Bahía Blanca, en el que la selección argentina venció por 2 a 0 al combinado nacional albiceleste Sub 20, Emiliano Dibu Martínez protagonizó un tierno momento antes de abandonar el estadio Tomás Adolfo Ducó. El arquero se bajó de su camioneta, saludó a los hinchas que lo estaban esperando y le firmó un guante a un niño, que el campeón del mundo había arrojado a la tribuna minutos antes.

“Lo agarramos de la tribuna. Mi papá me había dicho que no vaya, pero fui igual. Cuando lo agarré, una señora me agarró del cuello, pero por suerte lo pude tener. Encima lo firmó”, contó el pequeño fanático, protagonista de la historia, a ESPN. “Está bendecido este guante”, expresó el cronista mientras observaba la pieza que entregó el mejor arquero del mundo.

Al momento de que el arquero del Aston Villa le firmó uno de los guantes, la familia no pudo contener la emoción y las palabras de agradecimiento al jugador por el gran gesto que tuvo: “Gracias por todo, genio. Sos el mejor, sos un crack Dibu”.

Durante el transcurso del encuentro benéfico, el marplatense también realizó una noble acción con un fanático de La Scaloneta. Tras el pitazo de Hernán Mastrángelo, un puñado de niños invadió la cancha. Uno de ellos fue contenido por Nahuel Molina, mientras los guardias de seguridad querían retirarlo, y luego fue acompañado por el entrenador de arqueros, Martín Tocalli, hasta la posición de Emiliano Martínez.

*El gesto del Dibu Martínez con el niño que invadió el campo de juego

El arquero se mantuvo a su lado y se sacaron una fotografía. “Dibu lo lleva al vestuario para darle la camiseta. Qué lindo gesto. Mirá la cara del pibe entrando al vestuario, hermoso”, contó el relator de TyC Sports, Julián Bricco.

Este evento formó parte de la masiva campaña #JUNTOSXBAHÍABLANCA que impulsaron desde la AFA y las entradas se pusieron a la venta por la plataforma DeporTick en montos que oscilaron entre los $20.000 y $30.000. Lo que le dio la posibilidad a algunos hinchas de acercarse a la Selección, debido a la accesibilidad de los precios.

“Viendo el calendario que teníamos, no había muchas opciones y buscamos esta posibilidad de armar un partido-entrenamiento con la Sub 20 para que la gente vea a sus jugadores y estén cerca de ellos. La entrada creo que la gente puede llegar a pagarla y pueda aportar para ayudar a la gente que la está pasando mal”, expresó Lionel Scaloni.

Además de estar impulsada por el ente que rige el fútbol argentino, la jornada benéfica fue empujada por parte el cuerpo técnico y los jugadores oriundos de la ciudad como Lautaro Martínez y Germán Pezzella. La recaudación del encuentro estará destinada a la reconstrucción del Hospital Interzonal Dr. José Penna, que fue gravemente damnificado por el temporal.

* Argentina venció a la Sub 20 en un amistoso a beneficio de Bahía Blanca

Tras este compromiso, los dirigidos por Scaloni se concentrarán y se pondrán a trabajar pensando en el duelo del próximo martes, desde las 21, frente a Brasil. El encuentro que se disputará en el estadio Más Monumental, de River Plate, podría marcar la clasificación de la Albiceleste a la próxima cita mundialista.

Por su parte, la Sub 20 continuará con su preparación de cara al Mundial de la categoría, que se desarrollará en Chile, en el mes de septiembre. Es por eso que el roce con los futbolistas de la selección mayor le sirvió a Diego Placente para ver el rendimiento de sus jugadores.