Las polémicas frases de una gloria de Uruguay sobre el título de Argentina en el Mundial 2022: “Sin Messi, no le cobraban 4 penales”

“A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados”. Las declaraciones enunciadas por Diego Lugano en mayo de 2023 generaron polémica en torno a la consagración Albiceleste en el Mundial de Qatar y, a casi dos años de esas palabras, el experimentado defensor retirado de la selección uruguaya reforzó su teoría en torno a los fallos arbitrales en favor del equipo de Lionel Scaloni.

Con 95 partidos en la Celeste y dos Copas del Mundo disputadas con esa camiseta, el campeón de la Copa América 2011 fue consultado por la frase de la discordia en un reportaje con la señal deportiva ESPN. “No fue polémico, ustedes hicieron polémica”, inició su respuesta, y siguió con sus argumentos para sostener su mirada: “El debate fue mucho más profundo que eso porque en Uruguay se hablaba del VAR... Yo no le creo nada al VAR. No llegó al fútbol para justamente dar justicia, sino lo contrario. A través del VAR se cometen más injusticias porque todo se vuelve mucho más interpretativo. Y cuando a un ser humano con presión, con preferencias como tiene un ser humano, le das un margen de interpretación de la A a la Z se multiplica por 100 la interferencia externa de la opinión”.

“En el caso del Mundial fue muy claro. En la primera fase, Uruguay tuvo dos penales en contra, de los cuales la FIFA nos pidió perdón en uno porque no era y el VAR no se dio cuenta. Y el segundo no fue y el VAR no llamó. Tuvimos dos penales a favor y el VAR no llamó. Fue clarísimo el tema de la interpretación y la parte emocional. En el caso de Argentina fue lo contrario”, sentenció.

A continuación, Lugano puso bajo la lupa la influencia de Lionel Messi en este tipo de intervenciones arbitrales: “Hubieron cinco penales, cuatro fueron polémicos o muy dudosos y por la presencia de Messi, por lo grande que Messi se transformó a nivel mundial, por todo lo que representa fuera de la cancha también, hay una tendencia a que esa interpretación sea favorable. Es muy claro para mí, no tengo ninguna duda. Pasa lo mismo en España con Real Madrid, en Brasil con Flamengo y Palmeiras, y así lo interpreto yo. No es una polémica, tengo argumentos”.

En este sentido, fue más allá: “Sin Messi, a Argentina no le cobran esos cuatro penales. La influencia de Messi hace que la interpretación sea favorable. Y yo lo que dije en su momento, es que está mal. ¿A quién va a favorecer si no es a uno de los mayores jugadores del fútbol mundial? Con todo lo que representa Messi para el mundo. Hay una lógica de lo que es el mundo. Es una lectura muy fría de la realidad”.

“Es un jugador que se ha ganado ese respeto a nivel mundial y tiene ese peso específico, y esa es la ventaja. Es algo que no lo alcanza casi a ningún jugador del mundo, y él sí. Es un mérito, es un elogio, no es una crítica. Ustedes interpretan para el lado que quieren hacer polémica”, analizó el ex hombre de Nacional, San Pablo, Fenerbahce y PSG, entre otros equipos.

Por último, Diego Lugano aclaró que estas sensaciones no le quitan peso a la gesta lograda por la Argentina en Qatar: “En ningún momento dije que fue un campeón injusto. Pueden darte cinco penales, pero perdes si no podés aguantar el resultado, no hacés esos penales o no metes el segundo. Hablé algo mucho más profundo en Uruguay, que es cómo creo que el VAR está interfiriendo en el fútbol mundial”.