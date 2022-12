El claro penal que no le cobraron a Uruguay contra Ghana que desató la furia de Luis Suárez

Cavani fue tocado en el área y el árbitro no cobró penal

La selección de Uruguay entregó una de las definiciones más apasionantes del Mundial de Qatar en el cierre de la fase de grupos. El combinado de Diego Alonso ganó 2-0 frente a Ghana, pero la victoria de Corea del Sur ante Portugal lo eliminó por goles a favor (4 contra 2) y, en el final del partido, hubo un penal no cobrado que pudo haber alterado el marcador final.

Uruguay se va del Mundial enojado con el VAR y con la bronca de ya no ser El seleccionado de Diego Alonso tuvo un juego mezquino en el primer partido contra Corea, pero ante Ghana mostró su mejor cara y se siente perjudicada por el arbitraje VER NOTA

Con el regreso de Facundo Pellistri y la presencia de Giorgian de Arrascaeta en la formación inicial, el conjunto Charrúa ofreció una imagen renovada de las pálidas actuaciones ante los surcoreanos y Portugal. El doblete realizado por de Arrascaeta a los 26 y a los 32 minutos de la etapa inicial le daban la clasificación por el empate de los portugueses ante los asiáticos.

Sin embargo, Corea del Sur remontó el resultado a los 91 minutos con el tanto de Hwang Hee-chan y, con ese gol, igualó en puntos a Uruguay y se imponía por tener más goles a favor. Un tanto de los sudamericanos hubiese cambiado el escenario, por eso esos instantes se vivieron con dramatismo y tuvo lugar una jugada clave sucedida en el estadio Al Janoub.

Luis Suárez calentó la previa ante Ghana por el recuerdo de su mano en el Mundial 2010: “No debo pedir perdón, ellos erraron el penal” El delantero uruguayo habló en conferencia de prensa antes del gran duelo que Uruguay deberá ganar el viernes para avanzar a octavos de final VER NOTA

El árbitro alemán Daniel Siebert había dado ocho minutos de adición y ya habían transcurrido 120 segundos de ese tiempo cuando Federico Valverde cruzó la mitad de la cancha con pelota dominada y le cedió un pase en profundidad a Edinson Cavani. El delantero del Valencia se impuso en velocidad frente al lateral derecho Alidu Seidu y quiso enfilar hacía el centro del área para definir contra Lawrence Ati, pero fue atropellado por el lateral derecho, quien golpeó su pierna izquierda con la diestra del punta de 35 años.

Luego de esta acción, surgieron las airadas protestas de Luis Suárez desde el banco y del propio Cavani, que señalaba dónde lo habían golpeado. Sin embargo, Siebert sancionó saque de arco y tampoco fue alertado por su compatriota Bastian Dankert, a cargo del VAR. Ahora, ¿fue correcta esta decisión?

El desconsolado llanto de Luis Suárez tras la eliminación de Uruguay del Mundial Qatar 2022 El Pistolero mostró su impotencia luego de el revés de la Celeste en la fase de grupos. Sus reclamos al árbitro alemán VER NOTA

Hay que señalar que la medida adoptada por los árbitros fue equivocada porque hay una clara infracción del defensor ghanés que corta el envión del rival y por consiguiente se debió haber sancionado penal para Uruguay y amonestación para Seidu.

Qatar 2022 - Ghana vs Uruguay - Resumen de partido

Este penal le hubiera dado una posibilidad única de estar a 12 pasos de lograr avanzar hacía la siguiente instancia de la Copa del Mundo porque el encuentro entre Corea del Sur y Portugal ya había finalizado hacía varios minutos. Lejos de calmar las aguas, el pitazo final de Siebert las terminó de poner en punto de ebullición con un Fernando Muslera (arquero suplente) increpando a uno de los asistentes y un Cavani enfurecido, quien llegó a pegar y derribar la pantalla del VAR.

Ya en zona mixta, Luis Suárez despotricó contra el cuerpo arbitral: “Veo penal a Edi (Cavani), el jugador de Ghana le corta la carrera, hay otro penal clarísimo a Darwin (Núñez), se están cobrando penales y cosas increíbles y ahí esta el Comité de Árbitros y la FIFA que deben explicarse mejor. La FIFA debe poner las cosas en claro”. “Parece que todo fuera contra Uruguay”, lanzó el Pistolero que descargó su arsenal contra el ente radicado en Suiza. El futbolista se mostró molesto porque no pudo hacer bajar de las tribunas a sus hijos por órdenes del organismo “cuando el otro día hubo un jugador francés con sus hijos en el campo de juego”. “Parece que Uruguay debe tener otro poder mediático para tener más poderío en la FIFA”, sentenció.

Por otro lado, de Arrascaeta evitó referirse “en caliente” al colegiado que impartió justicia en este cruce: “Hay que dar vuelta la pagina, lo que pasó pasó y ahora no tenemos nada que hacer. Aún no pude ver la jugada del penal contra Cavani. Pareció penal, son situaciones limites que uno reclama, pero no tenemos la certeza”.

Seguir leyendo: