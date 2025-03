La frase de Briatore sobre Colapinto que aumenta la presión sobre Doohan en pleno Gran Premio de China

Briatore se refirió al futuro de Franco Colapinto (@briatoreflavio)

En un entorno tan competitivo como la Fórmula 1, las declaraciones públicas rara vez son inocentes. Mucho menos si provienen de alguien como Flavio Briatore. Durante el Gran Premio de China, el asesor ejecutivo de Alpine lanzó una frase que agitó al paddock y encendió las especulaciones: “Franco Colapinto correrá en la Fórmula 1 tarde o temprano”. La afirmación difundida por MotorSport-NextGen en la previa a la clasificación de la carrera sprint no pasó desapercibida, sobre todo porque el equipo francés atraviesa un presente frágil, y porque la figura del joven piloto argentino, hoy reserva en Alpine, comienza a ganar espacio en la interna del equipo.

La estructura francesa ha sido objeto de constantes cambios y turbulencias en el último tiempo. La llegada de Briatore, respaldado por el presidente de Renault, Luca de Meo, otorgó al dirigente italiano plenos poderes sobre decisiones clave, entre ellas, las relacionadas al plantel de pilotos. El italiano no es ajeno a las apuestas por talentos emergentes. Su historial incluye apuestas exitosas, pero también movimientos que sacudieron los cimientos de equipos enteros. Su respaldo a Colapinto, sumado al bajo rendimiento de Jack Doohan hasta el momento, alimenta la hipótesis de un cambio.

Doohan, hasta ahora piloto de pruebas y reserva principal, no logra consolidarse. En China, fue el único que no terminó la primera sesión de entrenamientos: un apagón en su monoplaza A525 lo dejó sin dirección y lo obligó a salirse por una escapatoria, sin llegar a probar los neumáticos blandos. Su resultado en la clasificación a la carrera sprint fue el puesto 16, otra señal negativa en una temporada que ya había comenzado mal, con un abandono en su debut en Australia. En un contexto donde la Fórmula 1 no concede margen a los errores, cada sesión perdida alimenta la presión.

Incluso el propio piloto australiano parece ser consciente del riesgo que corre. “Tengo un contrato, pero en este deporte nada está garantizado”, declaró recientemente, en un intento de aceptar con franqueza la incertidumbre que lo rodea. La frase funciona como síntesis de la tensión que se vive dentro del garaje de Alpine, donde cada error puede significar la última oportunidad.

La incorporación de Franco Colapinto al equipo como piloto de pruebas y reserva se dio luego de que Alpine abonara para romper su vínculo con Williams, estructura que lo venía desarrollando en categorías formativas.

Frente a los rumores, Oliver Oakes, actual director del equipo, intentó descomprimir. “Sabemos que nuestros pilotos sienten la presión, pero si rinden, no hay de qué preocuparse”, expresó en declaraciones reproducidas por el mismo medio. También mencionó que tanto Colapinto como Paul Aron, Ryo Hirakawa y Kush Maini —todos parte del plantel de reserva— están preparados para colaborar en roles de simulador y pruebas con monoplazas antiguos. Sin embargo, Oakes fue designado por el propio Briatore y su margen de decisión parece limitado: el control político y deportivo lo tiene el italiano, con autorización directa de Renault.

Una vez concluida la clasificación, la prensa del equipo francés distribuyó declaraciones de sus pilotos titulares, en la que hicieron una autocrítica por lo sucedido en las primeras horas en China. “Claramente, hoy no fue el resultado que buscábamos, pero estoy satisfecho con el rendimiento del coche. Al final, una combinación de factores contribuyó al frustrante resultado de la clasificación al sprint, en particular el tráfico en la pista durante la vuelta de ataque, pero mantendremos la concentración y buscaremos aprovechar al máximo la carrera al sprint de la mañana. Afortunadamente, completé la mayor parte de nuestro plan de rodaje en los entrenamientos libres 1 antes del problema en la pista, y era importante coger ritmo en esta pista con coches de F1, especialmente con el nuevo asfalto, que proporcionaba mucho agarre. El coche se comportó bien durante todo el día, así que analizaremos los datos para ver qué podemos mejorar mañana en la clasificación y, con suerte, prepararnos mucho mejor para el Gran Premio”, manifestó el australiano.

Gasly, por su parte, esbozó: “El resultado de hoy es frustrante y estoy decepcionado por todo el equipo, ya que el resultado fue en la Q1. El coche se sentía bien, tenía ritmo y tuvimos algo de tráfico al principio de nuestra vuelta de empuje, lo que nos hizo perder algo de tiempo. Estos márgenes tan estrechos pueden ser muy costosos, como ha sido el caso hoy”.