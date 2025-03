Doohan disparó por los rumores de su salida de Alpine y el posible ingreso de Colapinto: qué dice su contrato

La sentencia de Jack Doohan sobre los rumores de su salida en Alpine y el reemplazo por Franco Colapinto

Jack Doohan cumple el sueño de su vida, que es poder correr en la Fórmula 1, aunque lo hace bajo presión en el equipo Alpine, ante la sombra de Franco Colapinto, que es uno de los cuatro pilotos de reserva. Pero el argentino apunta como principal candidato a tomar su lugar por méritos deportivos, sponsors y principalmente estar bajo el ala de Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de la escudería y hombre fuerte a la hora de tomar decisiones.

El hijo del cinco veces campeón mundial de motociclismo de velocidad en 500 cm³, Mick Doohan, largó este domingo su segunda carrera en la Máxima y abandonó tras un accidente antes de cumplir la primera vuelta. Aunque el entorno del novato de 22 años confía en que podrá conducir un coche Alpine F1 hasta el final de la temporada 2025.

Sin embargo, antes de que se apagaran las luces en Melbourne y Doohan se estrellara en la primera vuelta de su primera temporada completa en la F1, una nube se cernía sobre su futuro. Briatore ha subió la apuesta admitiendo que el asiento de Doohan aún no está decidido, con Colapinto, cedido por Williams, esperando en el banco de reservas.

”Es realmente difícil para él”, dijo el ex piloto de F1 Martin Brundle, quien hoy es comentarista de TV. “Vi una foto con cuatro pilotos: Pierre Gasly, él, Franco Colapinto y Paul Aron. Si yo fuera Jack, me diría: ‘Esta sesión de fotos debería ser con dos pilotos, no con cuatro’”.

* El accidente de Jack Doohan en Australia

Si Doohan sentía una presión inmensa, es posible que haya contribuido a su choque en el arranque. El propio Brundle reveló qué le dijo su padre en el paddock después del accidente: “Se me acercó y creo que me dijo: ‘¡Esa línea blanca, qué mierda!’” No podría haber tenido una mejor persona a su lado, alguien que ha pasado por momentos difíciles y se ha recuperado.

Sin embargo, el clan Doohan parece bastante tranquilo respecto a la situación. “Hablando con Mick, él está tranquilo detrás de escena”, añadió Brundle, quien conoce al famoso padre de Jack desde hace muchos años.”Jack estaba tranquilo respecto a su contrato”, agregó el ex piloto inglés.

Fue el propio Doohan quien en la previa a la carrera en su tierra desmintió otra vez el rumor de que sólo tiene garantizadas las primeras cinco competencias de este año y que su continuidad estaría sujeta a buenos resultados. Caso contrario, Colapinto podría subirse al A525 el 4 de mayo en Miami o una vez que la F1 regrese a Europa.

“No tiene sentido pensar en los rumores ni comentarlos. Pero tengo contrato al menos por este año, o más tiempo. Así que tengo muchas ganas de competir en muchos Grandes Premios en casa”, aseveró el oceánico. “No me importa lo que digan a mis espaldas. Sé que tengo que actuar cada vez que estoy en el coche, haya rumores o no”.

Este fin de semana, Doohan superó a compañero de equipo Pierre Gasly en los dos primeros ensayos libres, pero el francés quedó adelante en el tercero. En la qualy, el galo clasificó noveno y le sacó 883/1000 (más de 8 décimas) al oceánico, que fue 14º. Aunque a favor del australiano hay que aclarar que en el momento de hacer su vuelta rápida en clasificación fue perjudicado por las banderas amarillas.