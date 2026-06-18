La histórica decisión para recuperar la esencia de la Fórmula 1: “Está confirmada”

El Brawn GP campeón mundial de 2009 con motor V8. El auto con el que se consagró Jenson Button en el Festival de la Velocidad de Goodwood

El sonido de los motores es un sello distintivo de la Fórmula 1. La sinfonía de impulsores V8 y V10 fueron música para los oídos de los fanáticos. Esa música aguda que generaba un placer auditivo no se escucha desde 2013, pero volverá en unos años, según confirmó el presidente de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) Mohammed Ben Sulayem.

El emiratí confirmó que la Máxima volverá a los V8 en 2031, con la intención de adelantar el cambio a 2030, en una reforma que busca bajar costos, aligerar los autos y simplificar una reglamentación técnica que hoy gira en torno a los motores híbridos V6 que están desde 2014.

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La reducción de costos aparece en el centro del plan. Ben Sulayem afirmó a algunos medios durante su visita a las 24 Horas de Le Mans, entre ellos Autohebdo, que los fabricantes prefieren una arquitectura más simple y que el costo del motor podría caer de 1,5 millones de euros a unos 700.000 euros.

Los actuales V6 híbridos, con un reparto 50/50 entre combustión y energía eléctrica, serán reemplazados por motores V8 que retomarán una configuración usada en la categoría entre 2006 y 2013. Los rumores circulaban desde hacía semanas y el dirigente los dio por cerrados con una frase tajante.

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Largada del Gran Premio de Turquía de la F1 en 2011, cuando aún se usaban motores V8 (Action Images / Crispin Thruston Livepic)

“El V8 está confirmado. La decisión ya está tomada”, sentenció el ex piloto del Mundial de Rally y que supo correr en Argentina a principios de los años noventa. El máximo dirigente de la entidad rectora volverá a nuestro país del 31 de agosto al 2 de septiembre en el marco del Congreso Americano de la entidad rectora, que será organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA).

“Un V8 es duradero. Cuando hablamos de inversión y desarrollo, hablamos de más de 200 millones de euros”, destacó. “La FIA espera que el nuevo motor esté listo para 2031, pero nosotros lo estamos adelantando a 2030. Habrá una versión híbrida, pero ligera y sencilla”, adelantó.

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El cambio no implicaría una vuelta pura al pasado. Según explicó el dirigente, el nuevo conjunto mantendría una hibridación limitada, con una proporción de 10 %, combustible sostenible y una configuración sin turbo para evitar peso y gastos adicionales.

“Con un motor V8, un 10 % de hibridación y combustible sostenible, conseguimos 760 caballos de potencia en la versión básica, y alrededor de 880 con la híbrida. Sin turbo. Un turbo añade peso y costo”, argumentó.

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Exhibición de David Coulthard en la Avenida 9 de Julio con Red Bull con motor V8. Fue en octubre de 2008

El presidente de la FIA también vinculó esa reforma con una revisión más amplia del reglamento técnico. Su objetivo, dijo, es que los próximos monoplazas sean “mucho más ligeros”, con un peso situado entre 630 y 650 kilogramos.

“La complejidad es contra lo que lucho. Mi objetivo es que los nuevos monoplazas de F1 pesen entre 630 y 650 kilogramos”, enfatizó. Luego comparó esa meta con la evolución reciente de los autos: “Fíjense en los coches de los museos y luego en los que tenemos hoy: hemos añadido 50 kg en nombre de la seguridad. Un coche pesado no es bueno para el piloto, ni es más seguro”.

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La simplificación normativa, según sus palabras, también responde a una demanda de los propios fabricantes. “La misión es: simplicidad, control de costes y calidad de sonido para el público. Consultamos con los seis fabricantes de motores; ellos prefieren la ligereza y la simplicidad”, explicó.

En esa misma línea, Ben Sulayem mencionó el nivel de inversión que exige la tecnología actual. Por caso, Red Bull “ha invertido más de 1.300 millones de dólares en el motor actual” y calificó esa cifra de “absurda”.

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De concretarse este cambio anunciado por el presidente de la FIA, los fanáticos volverán a deleitarse con esa música que distinguió a los monopostos de la F1. Se suman los autos aún más livianos. Son medidas vintage que apuntan al público genuino del automovilismo.