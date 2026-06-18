República Dominicana

La República Dominicana acoge la quinta reunión del Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea

El encuentro de alto nivel se celebrará este viernes 19 de junio en Santo Domingo y reunirá a delegaciones de 42 países, incluidos los 27 miembros comunitarios, por primera vez en territorio dominicano

Guardar
Google icon
La República Dominicana será sede el 19 de junio de la quinta Reunión del Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea en Santo Domingo. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La República Dominicana será sede el 19 de junio de la quinta Reunión del Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea en Santo Domingo. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La República Dominicana será sede este viernes 19 de junio de la quinta Reunión del Consejo Conjunto CariforoUnión Europea, un órgano comercial de alto nivel que reúne a 42 países y que sesionará por primera vez en el país, en un momento en que los principales mercados buscan relocalizar sus centros de distribución, el abastecimiento de materias primas y los bienes que consumen.

El bloque que se reunirá en Santo Domingo está compuesto por los países del Cariforo y los 27 Estados miembros de la Unión Europea. La cita forma parte de los mecanismos de seguimiento del Acuerdo de Asociación Económica entre ambas regiones, firmado el 15 de octubre de 2008.

PUBLICIDAD

La apertura estará encabezada por el presidente Luis Abinader, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes Yayo Sanz Lovatón, el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea Maroš Šefčovič y la secretaria permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre Theodora Constantinidou, según el gobierno de .

La reunión busca tratar asuntos ligados al funcionamiento institucional del Acuerdo de Asociación Económica, la facilitación del comercio, la cooperación para el desarrollo, la integración regional y otras prioridades compartidas por el Caribe y Europa.

El encuentro se celebra en medio de una reconfiguración del comercio mundial

El Gobierno dominicano sitúa la reunión en un contexto de reorganización de las cadenas de distribución y abastecimiento global. Esa coyuntura abre una oportunidad para que la República Dominicana fortalezca sus relaciones comerciales con sus vecinos del Caribe y con Europa.

PUBLICIDAD

El Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea reunirá a 42 países, incluidos los 27 Estados miembros de la Unión Europea. (Imagen de cortesía)
El Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea reunirá a 42 países, incluidos los 27 Estados miembros de la Unión Europea. (Imagen de cortesía)

Ese fortalecimiento, de acuerdo con el texto fuente, apunta a incrementar y diversificar las exportaciones del país. La organización del encuentro también coloca a la República Dominicana en el papel de anfitrión de una agenda comercial entre dos regiones con vínculos económicos ya establecidos.

Yayo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, expresó la posición oficial del Gobierno sobre el encuentro. “Es motivo de grata satisfacción ser sede de esta quinta reunión del Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea, un espacio fundamental para avanzar en el fortalecimiento de nuestra relación biregional y en la consolidación de una agenda común basada en el diálogo, la cooperación y el desarrollo sostenible”, dijo Sanz Lovatón.

El ministro también sostuvo, que la República Dominicana valora la relación estratégica entre los Estados del Cariforo y la Unión Europea. Esa relación, añadió, se sustenta en principios de respeto mutuo, solidaridad, cooperación y promoción del desarrollo económico y social de sus pueblos.

El acuerdo comercial entre el Caribe y Europa está en vigor desde 2008

La quinta reunión del Consejo Conjunto se inscribe en la implementación del Acuerdo de Asociación Económica, identificado también como AAE, entre la Unión Europea y los países del Cariforo. Ese instrumento es recíproco y compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio.

El objetivo del acuerdo es contribuir a la reducción y eventual erradicación de la pobreza mediante el fortalecimiento del comercio, el desarrollo sostenible y la integración regional del Caribe. El mecanismo entró en vigor después de la notificación mutua de las partes sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para su aplicación.

La agenda del Consejo Conjunto abordará facilitación del comercio, cooperación para el desarrollo, integración regional y funcionamiento institucional del acuerdo. (Imagen de cortesía)
La agenda del Consejo Conjunto abordará facilitación del comercio, cooperación para el desarrollo, integración regional y funcionamiento institucional del acuerdo. (Imagen de cortesía)

Desde su entrada en vigor, el acuerdo ha servido como plataforma para diversificar las exportaciones caribeñas, mejorar la competitividad regional y fortalecer los vínculos económicos entre ambas regiones.

En paralelo a la reunión principal, desde este jueves 18 se celebrarán encuentros preparatorios y los premios EPA-UE, según el texto fuente. Ese reconocimiento distingue a las empresas exportadoras o importadoras que mejor aprovechan el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea.

El Cariforo está integrado por los países de la Comunidad del Caribe y la República Dominicana, según el texto fuente. Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Temas Relacionados

República DominicanaSanto DomingoUnión EuropeaAcuerdo comercial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crisis de empleo en Honduras se hace evidente en feria laboral donde cientos buscan una oportunidad

Jóvenes, madres solteras y profesionales acuden a ferias de empleo en la capital, donde las largas filas reflejaron la creciente necesidad de trabajo en el país

Crisis de empleo en Honduras se hace evidente en feria laboral donde cientos buscan una oportunidad

En Panamá impulsan el cultivo de la especie de café Robusta, por su disponibilidad y rendimiento agrícola

De dos a tres tazas de café al día, unas 231 tazas al año, es el consumo estimado de los panameños

En Panamá impulsan el cultivo de la especie de café Robusta, por su disponibilidad y rendimiento agrícola

El Banco Mundial proyecta que la economía de El Salvador crecerá 3.2% en 2026

El organismo prevé una expansión moderada para el país en un entorno de menor dinamismo internacional, con una tasa mundial estimada en 2.5% y riesgos regionales por energía importada, inflación y financiamiento externo

El Banco Mundial proyecta que la economía de El Salvador crecerá 3.2% en 2026

Costa Rica refuerza la atención sanitaria con inteligencia artificial en mamografías y listas de espera

Desde 2023, la Caja Costarricense de Seguro Social integra algoritmos con el Expediente Digital Único en Salud y el Registro Civil para actualizar datos; entre 2023 y 2026 resolvió 367,403 casos y depuró 136,774 registros

Costa Rica refuerza la atención sanitaria con inteligencia artificial en mamografías y listas de espera

Guatemala proyecta recaudar más de 17,000 millones de dólares en 2027 con un crecimiento económico del 4%

Guatemala espera recaudar Q131.635 millones, equivalentes a unos 17,300 millones de dólares, el próximo año, respaldada por un PIB nominal del 7,2% y un crecimiento económico del 4%, según las cifras presentadas en los talleres de presupuesto impulsados por el Ejecutivo

Guatemala proyecta recaudar más de 17,000 millones de dólares en 2027 con un crecimiento económico del 4%

TECNO

A qué hora juegan México vs Corea del Sur, dónde ver el partido del Mundial 2026 y más preguntas trend en Google

A qué hora juegan México vs Corea del Sur, dónde ver el partido del Mundial 2026 y más preguntas trend en Google

Elon Musk crea una IA capaz de hacer videos con audio y voz humana en segundos: parece una película

Apple anuncia suba de precios en EE. UU. por la escasez de chips de IA: qué productos serán más caros y desde cuándo

Qué hacer si alguien tomó el control de tu Gmail y por qué no debes ignorarlo

El iPhone Air 2, el más delgado, llegaría con cambios en fotos profesionales y batería de 48 horas

ENTRETENIMIENTO

Hollywood recurre a Reddit en busca de nuevas ideas tras el éxito de ‘Backrooms’

Hollywood recurre a Reddit en busca de nuevas ideas tras el éxito de ‘Backrooms’

Olivia Wilde habla del impacto psicológico de haber sido “la mujer más sexy” en Maxim: “Me tomó años entenderlo”

Bob Dylan: “Lo mejor de tener 80 años es que sobrevives a los relojes que te han estado persiguiendo”

Zac Efron habla del enorme sacrificio al que se sometió para conseguir el físico de ‘Baywatch’: “No era feliz viviendo así”

‘El Grinch’ tendrá una nueva película: Jim Carrey está en conversaciones para volver al papel

MUNDO

Cerraron los colegios electorales en una elección legislativa decisiva para Keir Starmer

Cerraron los colegios electorales en una elección legislativa decisiva para Keir Starmer

Interna en el régimen iraní: el líder supremo no apoyaba el acuerdo con Estados Unidos impulsado por el presidente Pezeshkian

Tensión en Medio Oriente: pese al acuerdo de paz, Hezbollah aseguró que combate a fuerzas israelíes en el sur del Líbano

Colombia sancionó una ley para erradicar la mutilación genital femenina: cómo es la comunidad indígena donde persiste la práctica

El régimen iraní suspendió el cobro de peajes en Ormuz durante 60 días como parte del acuerdo con Estados Unidos