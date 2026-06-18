La República Dominicana acoge la quinta reunión del Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea

La República Dominicana será sede el 19 de junio de la quinta Reunión del Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea en Santo Domingo. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La República Dominicana será sede este viernes 19 de junio de la quinta Reunión del Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea, un órgano comercial de alto nivel que reúne a 42 países y que sesionará por primera vez en el país, en un momento en que los principales mercados buscan relocalizar sus centros de distribución, el abastecimiento de materias primas y los bienes que consumen.

El bloque que se reunirá en Santo Domingo está compuesto por los países del Cariforo y los 27 Estados miembros de la Unión Europea. La cita forma parte de los mecanismos de seguimiento del Acuerdo de Asociación Económica entre ambas regiones, firmado el 15 de octubre de 2008.

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La apertura estará encabezada por el presidente Luis Abinader, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes Yayo Sanz Lovatón, el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea Maroš Šefčovič y la secretaria permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre Theodora Constantinidou, según el gobierno de .

La reunión busca tratar asuntos ligados al funcionamiento institucional del Acuerdo de Asociación Económica, la facilitación del comercio, la cooperación para el desarrollo, la integración regional y otras prioridades compartidas por el Caribe y Europa.

El encuentro se celebra en medio de una reconfiguración del comercio mundial

El Gobierno dominicano sitúa la reunión en un contexto de reorganización de las cadenas de distribución y abastecimiento global. Esa coyuntura abre una oportunidad para que la República Dominicana fortalezca sus relaciones comerciales con sus vecinos del Caribe y con Europa.

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El Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea reunirá a 42 países, incluidos los 27 Estados miembros de la Unión Europea. (Imagen de cortesía)

Ese fortalecimiento, de acuerdo con el texto fuente, apunta a incrementar y diversificar las exportaciones del país. La organización del encuentro también coloca a la República Dominicana en el papel de anfitrión de una agenda comercial entre dos regiones con vínculos económicos ya establecidos.

Yayo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, expresó la posición oficial del Gobierno sobre el encuentro. “Es motivo de grata satisfacción ser sede de esta quinta reunión del Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea, un espacio fundamental para avanzar en el fortalecimiento de nuestra relación biregional y en la consolidación de una agenda común basada en el diálogo, la cooperación y el desarrollo sostenible”, dijo Sanz Lovatón.

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El ministro también sostuvo, que la República Dominicana valora la relación estratégica entre los Estados del Cariforo y la Unión Europea. Esa relación, añadió, se sustenta en principios de respeto mutuo, solidaridad, cooperación y promoción del desarrollo económico y social de sus pueblos.

El acuerdo comercial entre el Caribe y Europa está en vigor desde 2008

La quinta reunión del Consejo Conjunto se inscribe en la implementación del Acuerdo de Asociación Económica, identificado también como AAE, entre la Unión Europea y los países del Cariforo. Ese instrumento es recíproco y compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio.

El objetivo del acuerdo es contribuir a la reducción y eventual erradicación de la pobreza mediante el fortalecimiento del comercio, el desarrollo sostenible y la integración regional del Caribe. El mecanismo entró en vigor después de la notificación mutua de las partes sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para su aplicación.

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La agenda del Consejo Conjunto abordará facilitación del comercio, cooperación para el desarrollo, integración regional y funcionamiento institucional del acuerdo. (Imagen de cortesía)

Desde su entrada en vigor, el acuerdo ha servido como plataforma para diversificar las exportaciones caribeñas, mejorar la competitividad regional y fortalecer los vínculos económicos entre ambas regiones.

En paralelo a la reunión principal, desde este jueves 18 se celebrarán encuentros preparatorios y los premios EPA-UE, según el texto fuente. Ese reconocimiento distingue a las empresas exportadoras o importadoras que mejor aprovechan el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea.

El Cariforo está integrado por los países de la Comunidad del Caribe y la República Dominicana, según el texto fuente. Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

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