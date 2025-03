Sorpresa en la Fórmula 1: el jefe de McLaren aseguró que Verstappen se irá de Red Bull y planteó cuál será su próxima escudería

El piloto neerlandés podría abandonar Red Bull (Reuters)

El Gran Premio de Australia de este año marcó el inicio de una temporada de Fórmula 1 que promete intensas competencias, especialmente entre McLaren y Red Bull. Lando Norris logró alzarse con la victoria, mientras que Max Verstappen terminó en segundo lugar tras un duelo con Oscar Piastri. Sin embargo, los enfrentamientos no se darán sólo en la pista, o por lo menos eso puede parecer después de las recientes declaraciones del CEO de la escudería británica Zak Brown.

Más allá de lo que ocurra en el asfalto, el directivo encendió los rumores tras hablar sobre el futuro del piloto neerlandés, así como también sobre su relación con Red Bull.

En una entrevista con The Telegraph, Brown soltó una declaración que no pasó desapercibida: “Creo que Max dejará Red Bull a finales de este año”. Estas palabras buscan desestabilizar al equipo que dominó el campeonato en los últimos años.

Consultado sobre el posible destino para Verstappen, Brown fue directo: “Más que probablemente, a Mercedes”. Aunque también mencionó otras opciones sobre la mesa, como Aston Martin, donde la figura de Adrian Newey podría ser determinante, el estadounidense expresó dudas al respecto: “Por muy bueno que sea Adrian, y es el mejor de la historia, necesitas un equipo completo a tu alrededor. Necesitas la cultura, eso lleva tiempo”.

Zak Brown habló sobre el futuro de Max Verstappen (Reuters)

Zak Brown no ocultó su predilección por Mercedes como potencial destino para Verstappen, destacando los logros del equipo alemán en la última década: “Si tuviera que apostar, apostaría por Mercedes. En los últimos 10 años, han ganado el campeonato siete u ocho veces. El año pasado ganaron cinco carreras. Tienen estabilidad. Sabemos que a Toto (Wolff) le gusta, y creo que todos creemos que HPP (Mercedes High Performance Powertrains) es el mejor equipado en cuanto a motores de cara a la nueva normativa del año que viene".

Otro factor que alimenta estos rumores es el contrato de George Russell, que finaliza al término de esta temporada. Además, Mercedes cuenta con la promesa juvenil Kimi Antonelli, quien afrontará su primera etapa en la Fórmula 1 con contratos anuales. La posibilidad de que Mad Max encaje en esta alineación refuerza la especulación sobre su posible llegada al equipo alemán.

Más allá de la incertidumbre en torno a Verstappen, Zak Brown mantiene su conocida disputa con Christian Horner, director del equipo Red Bull. Esta rivalidad, que comenzó en 2022 por el incumplimiento del límite de costes del equipo austriaco, se ha intensificado en las últimas temporadas. Las fricciones aumentaron el año pasado cuando Brown solicitó “mayor transparencia” en la investigación sobre las acusaciones de comportamiento coercitivo y controlador contra Horner.

El CEO de McLaren no ocultó sus sentimientos al respecto con esta rivalidad: “Es genuina. No hay ningún afecto mutuo. No me gusta cómo se comporta y, sin duda, él siente lo mismo por mí. Pero creo que es bueno para el deporte. Se necesitan personajes diferentes, se necesitan estas rivalidades. Algunas son amistosas, rivalidades deportivas. Otras son un poco más feroces. Siempre ha sido así“.

Finalmente, también hizo referencia a la confianza de su equipo tras conquistar el campeonato de constructores el año pasado, el primero de McLaren desde 1998. Brown aseguró que el equipo tiene la moral alta y está dispuesto a aprender de los errores cometidos. Aunque admitió que el equipo desperdició demasiadas oportunidades a pesar de contar con el monoplaza más rápido durante gran parte de la temporada, confía en su evolución: “Creo que ahora somos mucho más inteligentes y tenemos más confianza. La temporada pasada, mirando atrás, siento que seguimos demasiado en lugar de liderar. Teníamos una mentalidad de ‘seamos tan buenos como nuestros rivales.’ Ahora, cuando hablo con el equipo, tenemos una mentalidad mucho más clara de ‘seamos mejores que ellos’”.