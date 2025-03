Diez bajas, dos juveniles y un regreso: los futbolistas citados por Gallardo para el estreno de River en la Copa Argentina

Marcelo Gallardo convocó a 21 jugadores para el debut por Copa Argentina (Daniel Duarte / AFP)

River Plate debutará este miércoles desde las 21:15 (hora argentina) ante Club Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina. El Millonario ya sabe que San Martín de Tucumán espera en la siguiente ronda, pero antes está obligado a imponerse frente al equipo del Torneo Federal A, a pesar de las diez bajas que registra Marcelo Gallardo entre lesionados y convocados a las selecciones en plena fecha FIFA.

El Muñeco oficializó la lista de 21 citados para viajar al Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con el regreso de Santiago Simón (no pudo jugar contra Riestra por su expulsión en el partido anterior frente a Atlético Tucumán) sumado a la inclusión de dos juveniles. Uno de ellos es Santiago Lencina, quien viene de convertir un doblete para la Reserva en un cruce contra Independiente, y el restante es Ulises Giménez. Es la primera convocatoria para el zaguero central categoría 2006, que es oriundo de José C. Paz y vestirá la número 36.

Giménez fue llevado por Martín Demichelis a la pretemporada desarrollada en suelo norteamericano a comienzos de 2024 junto al Diablito Echeverri y Agustín Ruberto, entre otros, luego de que habían tenido buenas actuaciones con la selección argentina que salió cuarta en el Mundial Sub 17 de Indonesia 2023. Su posición en la cancha lo deja como principal variante para el duelo venidero en la zaga, por detrás de Federico Gattoni y Leandro González Pirez.

Primera convocatoria para Ulises Giménez en el plantel profesional

Marcelo Gallardo no contará con una decena de futbolistas para este encuentro en tierras santiagueñas. La última línea es el lugar donde se resentirá más por las ausencias de Germán Pezzella y Paulo Díaz, afectados a su participación con Argentina y Chile en las Eliminatorias Sudamericanas, mientras que Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel se recuperan de sendos desgarros sufridos en la Supercopa Internacional ante Talleres y por el torneo local contra Deportivo Riestra, respectivamente.

Por otro lado, Giuliano Galoppo y Matías Rojas también quedaron al margen porque continúan poniéndose a punto de diferentes lesiones en la pierna izquierda, y Kevin Castaño viajó para incorporarse a la selección de Colombia. Este nombre no es menor porque el volante central se sumó a River Plate hace pocos días, tras acordar el pago de una cifra que rondaría los USD 12.900.000 por el mediocampista proveniente del Krasnodar de Rusia (ya fue al banco de suplentes en la última fecha).

Ya en el sector ofensivo, no estarán disponibles Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Agustín Ruberto. El Gordo fue víctima de un desgarro en el isquiotibial izquierdo durante el cruce contra la T en Paraguay, el ex Tigre padece un cuadro idéntico sufrido tras el empate contra Riestra y Ruberto sigue su recuperación después de la ruptura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, sucedida en el compromiso de la Selección Sub 20 ante Uruguay en el Sudamericano.

Sin todos estos nombres, Gallardo anticipó que podía recurrir a las Inferiores para completar la lista, algo que hizo con los nombres de Lencina y Giménez. “Sabíamos que íbamos a tener ausencias para el partido del miércoles por las convocatorias a las selecciones. Ahora, con la lesión de (Facundo) Colidio, veremos qué pasó con (Gonzalo) Montiel también, nos acomodaremos con lo que tenemos. Y si debemos hacer un análisis sobre juveniles, lo haremos a partir de mañana”, declaró en los minutos posteriores al 0-0 contra el Malevo.

Los convocados de River Plate para afrontar los 32avos de la Copa Argentina

La lista de convocados de River Plate ante Ciudad de Bolivar

Arqueros: Franco Armani y Jeremías Ledesma;

Defensores: Federico Gattoni, Leandro González Pirez, Ulises Giménez, Marcos Acuña, Fabricio Bustos y Milton Casco;

Volantes: Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro, Santiago Simón, Ignacio Fernández, Maximiliano Meza, Manuel Lanzini, Gonzalo Pity Martínez, Franco Mastantuono;

Delanteros: Santiago Lencina, Gonzalo Tapia, Miguel Borja e Ian Subiabre.