Gallardo justificó la nueva frustración de River: “Nos faltó el gol, no lo pudimos lograr”

River Plate empató sin goles contra Deportivo Riestra en condición de visitante y no pudo arrebatarle la cima a Independiente en la Zona B del Torneo Apertura. El Millonario quedó con 19 puntos y a uno del Rojo, que este domingo disputará el clásico ante Racing.

En conferencia de prensa, el entrenador Marcelo Gallardo analizó lo que dejó el cruce ante el Malevo: “Nos faltó el gol... Conociendo las virtudes del rival en su cancha, un equipo que se hace difícil. Creo que en esas condiciones el partido lo jugamos, lo tuvimos controlado, sobre todo más en el primer tiempo. Las situaciones claras que tuvimos fueron a través de una buena fluidez en el juego. Fueron situaciones claras bien elaboradas, pero nos faltó el gol. El gol te abre las posibilidades de que ellos también aborden una actitud de salida y no lo pudimos lograr".

Y, en esa línea, agregó: “En el segundo tiempo, por el desgaste físico que genera jugar con este equipo, que propone un combate físico, nos fuimos desgastando y no fluyó de la misma manera. Nos faltó el gol para terminar consolidar lo bueno que habíamos hecho en el primer tiempo. Tampoco sufrimos mucho atrás. Estuvimos bien. En ese partido de segunda pelota y combate físico, lo hicimos bien. No nos llegaron salvo en situaciones de pelota parada. El resultado sabe a poco, pero seguiremos buscando”.

“Fueron seis situaciones de gol claras, nos faltó concretar. Defendimos bien contra lo que hizo el rival. Por eso, tampoco ellos tuvieron muchas situaciones claras, salvo dos puntuales de pelota parada. El segundo tiempo fue más friccionado. Tuvimos que haber convertido alguna de esas cuatro situaciones del primer tiempo para que el partido se presentara a favor nuestro”, planteó.

El entrenador planteó que no está preocupado por el registro negativo que alcanzó su equipo de 12 juegos sin convertir goles en el primer tiempo, récord histórico del club: “El fútbol se juega 90 minutos, no en 45 minutos. Son rachas, que suceden a veces, y se van potenciando, pero ya no se hablará más de eso cuando se corte. No es que no creamos situaciones, generamos. La dificultad de no concretar lo que proporcionas es que, a veces, los rivales también asumen un rol de cierta seguridad en eso y van creciendo, pero no siempre se pueden romper los partidos en los primeros minutos. Ojalá sucediera eso, no está pasando. Seguiremos insistiendo con lo bueno. En los dos últimos partidos, vi cosas buenas desde la generación de juego y la fluidez”.

Por otro lado, destacó el nivel de Franco Armani, quien volvió a aparecer en el Estadio Guillermo Laza con intervenciones cruciales para aguantar el cero en su arco: “Está pasando por un momento bárbaro. En la primera fecha (contra Platense), cuando cometió un error, se hablaba... Y después, pudo sobreponerse a eso y está teniendo la actualidad que tiene. Es ingrato cuando se juzga o se critica a un futbolista que le ha dado mucho al hincha y que hoy tiene nuevamente un nivel bárbaro”.

Otra de las consultas estuvo enfocada en si sentía que su equipo jugaba a lo pretendido por él en estas 10 fechas, pero el DT intentó salir del paso: “Hablo sobre hoy...”. Ante la insistencia, pidió dar vuelta la página: “Bueno, las 10 fechas pasaron. Tenemos que mirar para adelante. Ya he hecho la evaluación partido tras partido. Cuando termine el campeonato, te haré la evaluación general. Pero en este caso, me agarro de lo que va sucediendo”.

La llegada de Kevin Castaño también fue parte del listado de consultas, luego de que el flamante refuerzo haya ido al banco, aunque no sumó minutos: “Finalmente, llegó después de una negociación muy larga. Está en muy buen estado de forma. Hemos tenido muy pocos minutos de entrenamiento, por eso sumarlo a la concentración hizo que vaya conociéndose con sus compañeros. Cuando vuelva de su selección, empezaremos a observar cómo está y qué nos puede dar. Yo considero que puede ser una doble función, tanto 5 como 8, con frescura, buen juego y una buena agresividad para recuperar pelotas y jugar. Va a aportar soluciones”.

Kevin Castaño no sumó minutos ante Deportivo Riestra

El Millonario venía de vencer a Atlético Tucumán por 1-0 en el Estadio Monumental y su próximo compromiso, por este certamen, será ante Rosario Central dentro de dos semanas, debido al parate por fecha FIFA. Sin embargo, en el medio tendrá su debut por Copa Argentina frente a Ciudad Bolívar, el siguiente miércoles desde las 21:15, en un encuentro correspondiente a los 32avos de final.

En relación a ese duelo, Gallardo no descartó emplear a futbolistas provenientes de las Inferiores: “Sabíamos que íbamos a tener ausencias para el partido del miércoles por las convocatorias a las selecciones. Ahora, con la lesión de (Facundo) Colidio, veremos qué pasó con (Gonzalo) Montiel también, nos acomodaremos con lo que tenemos. Y si debemos hacer un análisis sobre juveniles, lo haremos a partir de mañana”.

Antes de ese duelo contra el conjunto del Federal A, el Muñeco y su cuerpo técnico estarán atentos al sorteo de la Copa Libertadores. La velada, que determinará los rivales del Millonario en el certamen internacional, será este lunes desde las 20 (hora de Argentina) y se desarrollará en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay.

Allí se darán a conocer los enfrentamientos en la fase de grupos, que comenzará el 2 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Los de Núñez integran el bolillero uno, junto con Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, San Pablo y Racing, por lo que será cabeza de serie.

River Plate estará en el Bombo 1 de la Copa Libertadores