El mensaje de Messi tras perderse por lesión los clásicos ante Uruguay y Brasil: “Voy a estar alentando como un hincha más”

Lionel Messi no estará en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas

Lionel Messi compartió una historia de Instagram con la que lamentó la leve lesión que lo dejó fuera de los partidos de la selección argentina contra Uruguay y Brasil, por las Eliminatorias Sudamericanas. En su mensaje, expresó su deseo de haber estado presente en estos encuentros y aseguró que apoyará al equipo como un hincha más. “¡Vamos Argentina!”, fue su aliento final.

El capitán argentino explicó que se trata de una molestia menor, pero que la misma le le impide estar disponible. “Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera”, escribió Messi.

El futbolista de Inter Miami, que pocos minutos antes confirmó el grado de la lesión y lo calificó de “bajo”, agregó que acompañará al equipo desde la distancia: “Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!”.

El mensaje de Lionel Messi tras perderse los duelos ante Uruguay y Brasil con la selección argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

Pocos minutos antes del posteo de Lionel Messi, el Inter Miami informó que su capitán sufrió “una lesión de bajo grado en el músculo aductor”, lo que lo marginó de la convocatoria de la selección argentina para los partidos de Eliminatorias.

El club estadounidense detalló en un comunicado que el delantero de 37 años se sometió a una resonancia magnética tras la victoria de su equipo 2-1 ante Atlanta United, donde experimentó molestias musculares. “Su progreso clínico y respuesta al tratamiento determinarán su disponibilidad para competir”, precisó la institución en sus redes sociales.

Messi había vuelto a la titularidad el domingo en Georgia tras superar una sobrecarga muscular que lo dejó fuera de tres partidos. En ese encuentro, anotó un gol tras una jugada individual, pero a los 64 minutos mostró signos de dolor luego de ejecutar un remate dentro del área. Pese a continuar en el campo, dejó de encargarse de las pelotas detenidas.

El Inter Miami enfrentará el 29 de marzo a Philadelphia por la MLS, mientras que el 3 de abril visitará a Los Angeles F.C. en la Concachampions, aunque su presencia dependerá de su evolución médica.

Leandro Paredes ya está a disposición de Lionel Scaloni

La selección argentina comenzó este lunes su preparación en el predio de Ezeiza de cara a los partidos contra Uruguay, el viernes a las 20:30 (hora argentina) en el Estadio Centenario de Montevideo, y el martes ante a Brasil en el Estadio Monumental, respectivamente.

El entrenador Lionel Scaloni trabaja en la conformación del equipo titular sin su capitán y máximo referente, Lionel Messi. En este sentido, el DT planea mantener la estructura habitual de la Albiceleste, con Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el ataque. Ante la ausencia de La Pulga y Paulo Dybala, Nicolás González aparece como principal candidato para completar el tridente ofensivo.

En el mediocampo, se espera la presencia de Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que la defensa contaría con Cristian Romero y Nicolás Otamendi como centrales, junto a Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico en los laterales. Emiliano “Dibu” Martínez custodiará el arco.

Aparte de Messi, otros jugadores quedaron fuera de la convocatoria por problemas físicos son: Giovani Lo Celso (lesión en el sóleo), Paulo Dybala (dolor en el tendón semitendinoso), Gonzalo Montiel (desgarro en el gemelo) y Lisandro Martínez (recuperación de rotura de ligamento cruzado). Por otro lado, regresan a la selección Juan Foyth y Ángel Correa, mientras que debutan en la lista los jugadores del Bologna, Benjamín Domínguez y Santiago Castro, además de Máximo Perrone y Nicolás Paz del Como.

Con 25 puntos, la Albiceleste lidera la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas, seguida por Uruguay (20), Ecuador y Colombia (19) y Brasil (18). Tras esta doble fecha, el equipo continuará su camino al Mundial 2026 con duelos ante Chile y Colombia en junio, y contra Venezuela y Ecuador en septiembre.